"No tienen la base industrial ni dinero": Ucrania no puede adquirir o hacer misiles de largo alcance

"No tienen la base industrial ni dinero": Ucrania no puede adquirir o hacer misiles de largo alcance

Aunque el depuesto ministro de Defensa haya prometido hace pocos días estas armas, Kiev carece de la capacidad de desarrollar sus propios misiles de largo... 06.09.2023, Sputnik Mundo

Durante una entrevista reciente, justo antes de que se anunciara que dejar√≠a el cargo, el entonces todav√≠a ministro de Defensa ucraniano Alex√©i R√©znikov dijo que su pa√≠s necesitaba desarrollar misiles con un alcance mucho mayor al de sus capacidades actuales, para usarlos en ataques profundos en territorio ruso.En la actualidad, el Ej√©rcito ucraniano s√≥lo tiene una capacidad de ataque de aproximadamente 305 kil√≥metros, gracias a los sistemas de misiles t√°cticos proporcionados a Kiev junto con lanzadores de artiller√≠a de cohetes Himars. Sin embargo, los informes indican que las fuerzas ucranianas pueden haber equipado drones de reconocimiento Tu-141 de la era sovi√©tica con explosivos y usarlos para atacar bases rusas en Di√°gilevo, en la regi√≥n de Riaz√°n, y Engels, en la regi√≥n de Saratov, la √ļltima de las cuales est√° a unos 600 kil√≥metros del territorio controlado por Ucrania, esto es, dentro del alcance de alrededor de 1000 kil√≥metros del Tu-141.El experto Michael Maloof, exanalista de pol√≠ticas de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que hab√≠a pocas posibilidades de que los comentarios de R√©znikov fueran realistas, pero que si lo fueran, "exigir√≠a una reevaluaci√≥n de toda la asistencia" brindada a Kiev por Washington y la Organizaci√≥n del Tratado del Atl√°ntico Norte (OTAN)."Sus industrias est√°n bastante agotadas y si mostraran signos de ello, creo que Rusia las golpear√≠a muy duramente", dijo Maloof a Sputnik. "No creo que [Ucrania] tenga la base industrial. No van a recibir misiles de Occidente. As√≠ que es dif√≠cil saber de qu√© estaba hablando el exministro. Si quieren tener misiles importantes, ¬Ņde d√≥nde sacar√°n el dinero? ¬ŅQui√©n pagar√≠a por ellos?".Y a√Īadi√≥: "Si vas a desarrollar la f√°brica para producir estos misiles, ¬Ņqui√©n los pagar√≠a? ¬ŅLos Estados Unidos? Estados Unidos no quiere misiles de largo o mediano alcance para Ucrania porque temen que sean disparados hacia Rusia y crear una mayor escalada. Y creo que si llegaron a hacer algo as√≠, la financiaci√≥n [de EEUU] ciertamente se les cortar√≠a, y deber√≠a ser as√≠, porque lo √ļltimo que el mundo necesita es una escalada de este conflicto. As√≠ que creo que si ese fuera el caso, ser√° necesario reevaluar toda la ayuda estadounidense a los ucranianos‚ÄĚ.Por otro lado, conjetura en analista, podr√≠a ser que Kiev est√© tratando de presionar a la OTAN para que les env√≠en armas de largo alcance, que podr√≠an incluir misiles bal√≠sticos o de crucero, como el Tomahawk, el √ļltimo de los cuales tiene capacidad nuclear y ha despertado durante mucho tiempo la ira de Mosc√ļ desde que se construyeron posibles sitios de lanzamiento, basados ‚Äč‚Äčen el sistema AEGIS, en Rumania y Polonia."Tengo algunas dudas reales sobre la credibilidad de las declaraciones del exministro ucraniano sobre d√≥nde se encuentran en t√©rminos de cualquier contraofensiva o qu√© capacidades est√°n tratando de reconstruir. No tienen la base industrial y no tienen dinero. Todo el dinero que reciben ahora proviene de Occidente. Y todos los suministros tambi√©n provienen de Occidente. Y simplemente no veo c√≥mo podr√≠an justificarlo, especialmente cuando cada vez m√°s gente le pide a Ucrania que se siente y negocie. Pero no parece que eso vaya a suceder por el momento. Por eso creo que Rusia tendr√° que montar su propia contraofensiva", vaticina el especialista."La otra cosa que hay que tener en cuenta es el clima. Ya nos estamos acercando al oto√Īo y se prev√© que sea bastante severo. Kiev ya est√° perdiendo en esta contraofensiva. Y lo que vendr√° sin duda ser√° un desastre para los ucranianos. Una vez que se despierten y se den cuenta de lo que est√° pasando en el campo de batalla, esto significar√° el fin pol√≠tico de (el presidente Volod√≠mir) Zelenski, ser√° un hombre muerto viviente. Porque Azov* y todos estos otros grupos neonazis se van a levantar e intentar√°n acabar con √©l, eso si √©l y su familia no se han ido ya. As√≠ que necesitar√° protecci√≥n de por vida", concluye Maloof.*El Batall√≥n Azov es una organizaci√≥n terrorista prohibida en Rusia.

