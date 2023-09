https://sputniknews.lat/20230904/les-dieron-algo-de-comida-y-eso-fue-todo-polonia-cierra-su-refugio-mas-grande-para-ucranianos--1143359613.html

"Les dieron algo de comida y eso fue todo": Polonia cierra su refugio más grande para ucranianos

"Les dieron algo de comida y eso fue todo": Polonia cierra su refugio más grande para ucranianos

Polonia cerró su mayor centro para refugiados ucranianos, bajo el argumento de que las instalaciones ya no son necesarias porque la mayoría de los ocupantes... 04.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-04T22:58+0000

2023-09-04T22:58+0000

2023-09-04T22:58+0000

internacional

ucrania

polonia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

varsovia

financial times

refugiados

mazovia

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/04/1143362989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a233a020b8fa84fd7794c1db05fe852.jpg

Se trata del centro de Nadarzyn, instalado en las afueras de Varsovia, la capital, y que albergó hasta a 9.000 ucranianos durante la primavera del año pasado. De acuerdo con declaraciones de la portavoz de la provincia de Mazovia, Dagmara Zalewska, recogidas por el Financial Times, desde el inicio el centro estaba destinado a ser temporal. Además, aseguró que la decisión se justifica porque "el número de refugiados de Ucrania que llega a Mazovia es insignificante". No obstante, los trabajadores del lugar dijeron al medio que el cierre abrupto tomó por sorpresa a los cerca de 300 refugiados que permanecían en el lugar.La mujer agregó que la clausura es parte de una "reorganización de todo el sistema de asistencia a refugiados" en Polonia y comentó que muchos ucranianos se habían vuelto "independientes" y encontraron su propio alojamiento, tanto en Varsovia como en otras naciones, e inclusive en zonas de Kiev lo suficientemente seguras para regresar. De acuerdo con el medio, la decisión del cierre fue confirmada el 1 de septiembre y requirió la reubicación repentina de cientos de residentes.Específicamente, durante 2022 casi 1,5 millones de personas provenientes de Kiev se registraron para solicitar protección temporal en Polonia y millones más viajaron a través de ese a otros países. El 3 de septiembre, más de 160.000 ciudadanos ucranianos en calidad de refugiados en Alemania despertaron con la noticia de que podrían ser repatriados a su país para sumarse a las Fuerzas Armadas, en momentos en que las tropas de Kiev no consiguen avances en el campo de batalla.

https://sputniknews.lat/20230826/ucranianos-dan-una-paliza-a-un-grupo-de-polacos-y-les-obligan-a-gritar-consignas-neonazis--video-1143067877.html

https://sputniknews.lat/20230816/el-papel-de-polonia-en-el-conflicto-ucraniano-antecedentes-historicos-y-la-situacion-actual-1142668565.html

ucrania

polonia

varsovia

mazovia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, polonia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, varsovia, financial times, refugiados, mazovia, sociedad