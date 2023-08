https://sputniknews.lat/20230816/el-papel-de-polonia-en-el-conflicto-ucraniano-antecedentes-historicos-y-la-situacion-actual-1142668565.html

El papel de Polonia en el conflicto ucraniano: antecedentes históricos y la situación actual

Los funcionarios rusos han expresado su preocupación por los presuntos planes de Polonia de apoderarse del oeste de Ucrania, lo que pudiera agravar el... 16.08.2023, Sputnik Mundo

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, acusó a Varsovia de albergar ambiciones de establecer su presencia militar permanente en el oeste de Ucrania el 9 de agosto, diciendo que las tropas polacas podrían ser enviadas al país vecino, "aparentemente para garantizar la seguridad", pero "de hecho, para la posterior ocupación de este territorio".Los comentarios de Shoigú se producen a raíz de las advertencias del presidente ruso, Vladímir Putin, en julio, pidiendo a Varsovia que no siga adelante con ningún "plan revanchista" para apoderarse de tierras ucranianas. Putin recordó que Polonia renunció a sus reclamos sobre Ucrania occidental al final de la Segunda Guerra Mundial después de recibir tierras alemanas como "un regalo de Stalin a los polacos". Las preocupaciones de Putin y Shoigú han sido repetidas recientemente por el jefe del Servicio de Intelegencia Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, quien de manera similar dijo que ha sido recogida la charla dentro del liderazgo polaco sobre los esfuerzos para "introducir control" en el oeste de Ucrania.Los funcionarios polacos han desestimado las preocupaciones rusas sobre las intenciones de Varsovia o se han negado a comentarlas. Sin embargo, el ex secretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, pudo haber dejado salir el gato de la bolsa en junio al decir que "algunos países", incluida Polonia, podrían "tomar medidas individualmente" y formar una nueva "coalición de los dispuestos" a desplegar tropas en Ucrania.¿Cuáles son las reclamaciones históricas de Polonia en Ucrania?Los reclamos de Polonia sobre vastos territorios de Ucrania se remontan a la era de La Mancomunidad Polonia-Lituania, un superestado de Europa Oriental que, entre los siglos XVI y XVIII, controlaba grandes áreas en el territorio de la actual Polonia, Ucrania, Bielorrusia, parte del noroeste de Rusia, Lituania, Letonia y parte de Estonia. La Mancomunidad desapareció del mapa de Europa a fines del siglo XVIII después de su partición por el Imperio ruso, Prusia y Austria. Polonia se convirtió nuevamente en un Estado independiente solo en 1918, cuando Rusia se vio envuelta en disputas internas después de revoluciones de febrero y de octubre en 1917.Casi inmediatamente después de reobtener la independencia, las autoridades nacionalistas de Polonia buscaron aprovechar el caos y la guerra civil en Rusia para realizar una invasión de territorios en lo que hoy es Ucrania occidental y Bielorrusia, que Varsovia reclamó como parte de Polonia. El amargo conflicto polaco-soviético duró hasta el marzo de 1921, y Polonia logró capturar más de 201.000 kilómetros cuadrados del oeste de Ucrania y de Bielorrusia, habitado por más de 12 millones de personas, en su mayoría de etnia ucraniana y bielorrusa, pero también polacos y judíos en gran parte.En 1939 Moscú firmó un pacto de no agresión con Alemania para evitar la guerra inmediata con Hitler, y el 17 de septiembre de 1939, cuando el Gobierno polaco había huido a Rumanía después de la invasión nazi, las tropas soviéticas ocuparon los territorios ucranianos y bielorrusos capturados por Varsovia durante la guerra polaco-soviética, más la región de Leópolis, ahora también parte de Ucrania, que nunca formó parte del Imperio ruso y de Ucrania respectivamente.Después de la Segunda Guerra Mundial, estas fronteras se convirtieron en la frontera internacionalmente reconocida entre Polonia y la URSS. Para compensar a Polonia lás pérdidas territoriales, Moscú acordó la transferencia de 101.000 km cuadrados de tierras alemanas, incluidos los principales centros agrícolas e industriales en Stettin, Liegnitz, Breslau y Oppeln, a Varsovia.Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, la frontera establecida después de la Segunda Guerra Mundial se aceptó como la frontera entre Polonia y la Ucrania independiente, pero muchos polacos, particularmente aquellos que huyeron de Ucrania occidental después de la guerra, continuaron refiriéndose a sus patrias ancestrales perdidas como Kresy, o Tierras fronterizas, y esperando su reintegración a Polonia.¿Se llevan bien Polonia y Ucrania?Culturalmente, los polacos y los ucranianos comparten similitudes comunes a todos los pueblos eslavos de Europa del Este, aunque los polacos son eslavos occidentales, junto con los checos y eslovacos, mientras que los ucranianos son eslavos orientales, junto con los rusos y bielorrusos. Religiosamente, la mayoría de los polacos son cristianos católicos, mientras que la mayoría de los ucranianos son cristianos ortodoxos. Lingüísticamente, el ucraniano está gramaticalmente mucho más cerca del ruso que del polaco, aunque léxicamente, tiene más en común con el polaco.Una historia sofisticada ha complicado los lazos entre Polonia y Ucrania. Por un lado, como aliado clave de Estados Unidos en Europa del Este, Varsovia ha pasado décadas defendiendo y promoviendo los sentimientos prooccidentales de parte de las élites políticas y económicas de Ucrania que se remontan a la primera revolución de colores en Kiev de 2004 y 2005, tratando de reorientar el curso político de Kiev de prorruso a proeuropeo.En 2014, Polonia desempeñó un papel importante tras bastidores en la negociación de un acuerdo entre la oposición ucraniana y el presidente Víktor Yanukóvich para resolver la crisis de Euromaidán, antes de alejarse del acuerdo cuando la oposición tomó el poder.Hay una serie de problemas históricos entre los pueblos ucraniano y polaco que han agravado la implementación de los planes geopolíticos de Varsovia, Bruselas y Washington. Una página sangriente de la historia de relaciones entre polacos y ucranianos data del año 1648 cuando la población ucraniana, que era campesina en gran parte, se levantó en una rebelión liderada por Bogdán Jmelnitski contra la nobleza polaca, acusandóla de opresión. Los sublevados llamaron al zar ruso para que les ayudara, que culminó en la integración de Ucrania Occidental a Rusia.Otro episodio sagriento de la historia de las dos naciones, más reciente y más trágico, sucedió durante la Segunda Guerra Mundial cuando el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA, por sus siglas en ucraniano), que apoyaba a los nazis, cometió el genocidio de la población polaca, conocido como la masacre en Volinia, al asesinar hasta 200.000 polacos, asi como ucranianos, rusos y judíos antifascistas. La masacre tuvo lugar en Ucrania occidental, justo la que formó parte de la URSS en 1939, y en los territorios orientales de Polonia misma.El factor principal que afecta el estado de relaciones entre Ucrania y Polonia es la glorificación de Stepán Bandera, Román Shujévich y otros colaboradores nazis ucranianos por parte del Gobierno ucraniano actual. La negativa de Ucrania a disculparse por estos crímenes, la construcción de monumentos a los líderes del UPA y su glorificación en los libros de texto para escolares ucranianos han irritado a los polacos, especialmente a aquellos cuyas familias se vieron afectadas por la masacre en Volinia.Lazos económicos: ¿por qué Polonia ha prohibido el grano ucraniano?También en el campo económico, las cosas no son tan agradables como les gustaría a los políticos en Varsovia y Kiev, dado que Polonia ha impuesto una prohibición a los granos ucranianos en medio de las preocupaciones de los agricultores polacos que advierten que el exceso de alimentos ucranianos ha reducido los precios a niveles insostenibles. La prohibición de granos ha provocado una gran disputa diplomática a principios de agosto después de que un asistente del presidente de Polonia criticara a Kiev por su falta de "gratitud" a Varsovia por su apoyo sustancial, lo que llevó a un asistente de alto rango del presidente Volodímir Zelenski a atacar al funcionario polaco por sus comentarios "oportunistas, "manipuladores" y "traicioneros", y a etiquetarlo como una "herramienta rusa".Polonia, como la mayoría de las otras potencias occidentales, se ha enfrentado a una situación económica difícil debido a crisis ucraniana, equilibrándose al borde de la recesión en el segundo y cuarto trimestre de 2022 con un descenso de 2,6% y 2,3%. Al igual que otros países europeos, Polonia ha enfrentado grandes dificultades derivadas de la pérdida de suministros de energía rusos baratos, lo que ha provocado mayores costos de energía y de producción y una inflación galopante, que alcanzó un récord del 24% en febrero de 2023, aunque Polonia todavía no rechaza totalmente el comercio con Rusia y sigue importando el gas y petroleo ruso y aún, de acuerdo con el embajador ruso en Varsovia Serguéi Andréyev, los ingresos rusos de la exportación a Polonia crecieron de 8,5% en los tres primeros trimestres de 2022 debido al aumento general de los precios de productos energéticos, causado por sanciones contra Rusia.¿Cuántos refugiados ucranianos hay en Polonia?Según los datos de la ONU, Polonia alberga ahora a cerca de un millón de refugiados, y alrededor de 1,6 millones de ucranianos solicitan asilo.Polonia se ha quejado a las instituciones de la UE sobre los crecientes costos de acoger a los refugiados ucranianos. Al mismo tiempo, muchos ucranianos han luchado por adaptarse a la vida en el país y se enfrentan a una disminución de la simpatía de los polacos, con sentimientos de apoyo a los refugiados que cayeron del 84% al 50% durante 2022, lo que los investigadores polacos han denominado "fatiga por compasión".¿Cómo ha sido afectada la seguridad de Polonia por la crisis ucraniana?Polonia es uno de los principales donantes de asistencia militar a Ucrania, el cuarto en general, sin contar las instituciones de la UE, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Las contribuciones de Polonia han incluido unos 3.000 millones de euros (3.200 millones de dólares) en ayuda militar, incluidas docenas de aviones de combate y helicópteros sobrantes de sus armerías de la era socialista, más de 300 T-72, incluida la variante polaca PT-91, cientos de vehículos blindados, artillería autopropulsada y lanzacohetes múltiples, cañones antiaéreos, sistemas de misiles tierra-aire, camiones, drones, morteros, armas pequeñas y municiones. Polonia también ha comprometido 14 de sus tanques de batalla principales Leopard 2A4 de fabricación alemana, probablemente el equipo más nuevo y costoso que Varsovia ha enviado hasta el día de hoy. La OTAN también ha presionado a Varsovia para que transfiera sus F-16 a Ucrania, pero las autoridades polacas se han negado a la idea, diciendo que tienen "muy pocos aviones" para regalarlos sin afectar la seguridad nacional.Al igual que otras naciones de la OTAN, Polonia ha agotado sus arsenales enviando armas a Ucrania, hasta el punto en que Varsovia se ha quejado de la falta de "generosidad" de sus vecinos miembros de la alianza europea en comparación. Los funcionarios y los medios de comunicación polacos se han mantenido callados sobre el impacto que la entrega de miles de millones de dólares en armas a Ucrania ha tenido en su propia seguridad. Sin embargo, muchos de sus vecinos europeos han admitido abiertamente que sus fuerzas armadas ahora tienen suficientes armas y municiones para durar tan solo unos días en una emergencia. En cualquier caso, la donación voluntaria de Polonia de grandes cantidades de armas a Ucrania no correlaciona con las afirmaciones de sus autoridades sobre las intenciones "agresivas" de Rusia de atacar a Polonia.Un misil ucraniano por accidente mata dos granjeros en PoloniaEl conflicto ucraniano casi arrastró a Polonia a un escenario de Tercera Guerra Mundial con Rusia en noviembre de 2022, cuando un misil de defensa aérea ucraniano errante aterrizó en un pueblo en el este de Polonia, matando a dos agricultores. Zelenski culpó de inmediato a Moscú e instó a Polonia y a la OTAN a tomar medidas para poner a Rusia "en su lugar".Más tarde, incluso después de que funcionarios polacos, estadounidenses y de la OTAN confirmaran que el misil era de hecho ucraniano, Zelenski se negó a admitir la responsabilidad de Kiev, lo que llevó a los diplomáticos de la OTAN a acusarlo de"mentir abiertamente" sobre el incidente.¿Polonia está involucrada en una acumulación militar?Siendo el puesto de avanzada de la OTAN en el flanco oriental de la alianza, Polonia ha tenido planes para aumentar el tamaño y las capacidades de sus Fuerzas Armadas desde mucho antes de la escalada de la crisis ucraniana, y acogió con beneplácito los planes para estacionar más fuerzas estadounidenses en el territorio del país, incluidas las capacidades de defensa antimisiles Aegis Ashore equipadas con lanzadores MK-41 que podrían convertirse fácilmente para disparar misiles de crucero Tomahawk con punta nuclear a Rusia.Polonia, uno de los pocos países que cumplió con el compromiso de la OTAN de 2014 de gastar el 2% o más de su PIB en defensa, anunció recientemente planes para aumentar el gasto en defensa al 4% del PIB y más del doble del tamaño de las FFAA a 300.000 tropas. Se espera que el presupuesto de defensa de Polonia para 2023 supere los 130.000 millones de zlotys (30.400 millones de dólares).¿Los soldados polacos ya están luchando en Ucrania?Oficialmente, Polonia no ha admitido el envío de tropas a Ucrania para participar en la guerra indirecta contra Rusia. Sin embargo, cientos o incluso miles de mercenarios polacos viajarían durante el último año y medio para unirse a la lucha en Ucrania.Los medios polacos estimaron que ya habían muerto hasta 1.200 ciudadanos polacos en Ucrania, y que se había creado un cementerio especial de 1.700 espacios en un asentamiento en el noreste de Polonia.¿Va Polonia invadir a Ucrania?En última instancia, se desconoce si el Gobierno polaco ignorará o no las advertencias rusas y seguirá adelante con los planes para tratar de establecer un protectorado de la OTAN en el oeste de Ucrania, o anexar directamente una parte del país. Hacerlo, obviamente, amenazaría con convertir el conflicto ucraniano en un escenario de Tercera Guerra Mundial en toda regla.En otras palabras, además de ser altamente peligrosa, una invasión polaca de Ucrania occidental podría transformar fundamentalmente la crisis ucraniana de maneras que hasta ahora pueden haber parecido inimaginables.

