https://sputniknews.lat/20230906/se-desinfla-el-g20-putin-y-xi-no-asistiran-a-la-cumbre-en-la-india-1143400036.html

¿Se desinfla el G20? Putin y Xi no asistirán a la cumbre en la India

¿Se desinfla el G20? Putin y Xi no asistirán a la cumbre en la India

Reunión en Bruselas entre la vicepresidenta segunda del Gobierno español y eurodiputado separatista. ¿Se desinfla el G20? Honduras investiga a su ex fiscal... 06.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-06T06:06+0000

2023-09-06T06:06+0000

2023-09-06T06:47+0000

octavo mandamiento

política

carles puigdemont

👤 gente

bruselas

honduras

guatemala

g20

movimiento semilla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/06/1143408733_0:75:1601:975_1920x0_80_0_0_3ce655efe4d2432ad27193d5d205e107.png

¿Se desinfla el G20? Putin y Xi no asistirán a la cumbre en la India ¿Se desinfla el G20? Putin y Xi no asistirán a la cumbre en India

¿Habrá humo blanco?La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, se reunió con el eurodiputado Carles Puigdemont en Bruselas para lograr su apoyo en la formación de la próxima Administración. Es la primera vez que un miembro del Gobierno de coalición se reúne con Puigdemont desde que este huyera a Bélgica en 2017, tras encabezar el intento de secesión de Cataluña.El Partido Popular tildó la reunión de "escándalo" porque la vicepresidenta se reunió con un prófugo de la justicia, aunque ellos también contactaron con el partido de Puigdemont, Junts, para negociar la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desligó de la reunión diciendo que Díaz la mantuvo como presidenta del partido SUMAR y no como delegada de La Moncloa.¿Se desinfla el G20? Putin y Xi no asistirán a la cumbre en la IndiaLos presidentes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, no asistirán a la próxima cumbre del G20, a realizarse en Nueva Delhi. Los representantes gubernamentales serán el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el primer ministro chino, Li Qiang. Consultado por la ausencia de Xi, el mandatario de EEUU, Joe Biden, dijo: "Estoy decepcionado, [...] pero voy a poder verlo", sin ofrecer más detalles sobre dónde y cuándo pensaba reunirse con su par chino.Por otra parte, la agencia Bloomberg informa que la Unión Europea planea aprovechar la ausencia de los líderes de Rusia y China en esta cumbre para establecer contactos con los países del Sur Global durante reuniones con los líderes africanos al margen del evento.Honduras investiga a su ex fiscal generalEl presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, anunció la creación de una comisión especial para investigar los lazos del ex fiscal general Óscar Chinchilla y su adjunto, Daniel Sibrián, con el crimen organizado, el narcotráfico y esquemas de corrupción. Ambos concluyeron su mandato el pasado 31 de agosto, pero el Parlamento todavía no puede ponerse de acuerdo para nombrar su reemplazo.Diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) proponen un plebiscito para elegir al nuevo fiscal general y al adjunto, en caso de que el legislativo no llegue a una definición. El Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras se oponen a la creación de esta comisión investigadora por considerar que excede las funciones del Congreso. Mientras tanto, Chinchilla se radicó en Nicaragua para integrar la Corte Centroamericana de Justicia hasta el 2027.¿Podría haber un golpe de Estado en Guatemala?Es la pregunta que subyace en los momentos convulsos que vive ese país ante la decisión el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de anular la suspensión del registro del partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo. Frente a esta situación crítica, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) han lanzado un comunicado conjunto que rechaza cualquier intento antidemocrático y golpista que pueda impedir al presidente electo asumir la jefatura del Estado centroamericano.El objeto más magnético conocido del UniversoUn equipo de investigadores, descubrió una inusual estrella con el campo magnético más poderoso jamás encontrado en una estrella masiva, lo que podría convertirla en uno de los objetos más magnéticos de todo el universo, una variante de una estrella de neutrones conocida como magnétar. El hallazgo marca el descubrimiento de un nuevo tipo de objeto astronómico, una estrella de helio magnética masiva, y provee información sobre el origen de los magnétares.

bruselas

honduras

guatemala

centroamérica

🌏 asia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, carles puigdemont, 👤 gente, bruselas, honduras, guatemala, g20, movimiento semilla, аудио, centroamérica, 🌏 asia, china, rusia