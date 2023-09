https://sputniknews.lat/20230907/amenazando-a-la-ue-por-el-grano-ucraniano-zelenski-actua-en-nombre-de-los-estadounidenses-1143450213.html

Amenazando a la UE por el grano ucraniano, Zelenski actúa "en nombre de los estadounidenses"

Amenazando a la UE por el grano ucraniano, Zelenski actúa "en nombre de los estadounidenses"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, amenazó a la Unión Europea (UE) con demandarla en caso de ampliar las restricciones a las importaciones de... 07.09.2023, Sputnik Mundo

"¡Ucrania se opone categóricamente a nuevas restricciones a la exportación de nuestro grano!", afirmó el mandatario ucraniano en su mensaje para la cumbre de los Estados miembros de la Iniciativa de los Tres Mares.Señaló que Kiev "observa tranquilamente" cómo el grano ucraniano se convierte en "una fuente de buenos ingresos" para algunos países europeos. Sin embargo, en palabras del presidente, las autoridades ucranianas no aceptarán "la violación de las promesas hechas", incluido el acuerdo de asociación entre Ucrania y la UE."Si hay que luchar por Ucrania y los fundamentos de nuestra Europa común en los arbitrajes, lucharemos en los arbitrajes, aunque no queramos. Si hay que luchar en las plataformas de las organizaciones internacionales, lucharemos ahí también", amenazó Zelenski.En este contexto, según el politólogo Oleg Makárenko el "chantaje" del líder ucraniano tiene un doble fondo.El experto llamó la atención sobre el hecho de que el grano procedente de Ucrania que se vende a Europa no pertenece a Kiev, sino a empresas estadounidenses. "Eso significa que Zelenski ejerce presión en interés de las empresas estadounidenses y chantajea a la UE en nombre de los estadounidenses. Por lo tanto, cree que los europeos lo tomarán bien y esto no llevará a ninguna acción indeseable para él", resumió Makárenko.En abril, Polonia, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia y Rumania prohibieron unilateralmente las importaciones de grano y otros productos agrícolas ucranianos, ya que los envíos, debido al bajo precio de los productos, desestabilizan sus mercados nacionales, amenazando los ingresos de los agricultores locales, además de provocar el descontento de la población y desencadenar protestas.Sin embargo, estas medidas fueron suspendidas posteriormente por una decisión de la Comisión Europea de imponer un embargo temporal a cuatro productos alimentarios ucranianos (trigo, maíz, colza y semillas de girasol) hasta el 15 de septiembre.Cabe recordar también que no es la primera vez cuando Occidente da una promesa a Kiev, pero no la cumple. Así, el 28 de febrero de 2022, Zelenski firmó una solicitud para unirse a la Unión Europea. En junio de ese año, se aprobó conceder a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión. Sin embargo, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la alianza, en sus requisitos a Kiev para integrarse al bloque estableció varias condiciones que aún está lejos de cumplir, como por ejemplo comprometerse a luchar contra la corrupción, por lo que su ingreso se encuentra en un limbo. Lo mismo sucede con las garantías de seguridad para Ucrania, que los Gobiernos occidentales llevan negociando ya más de un año, pero al final no pueden acordar.

