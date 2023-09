https://sputniknews.lat/20230907/aqui-todos-hablan-la-casa-del-horror-que-chile-recupero-a-50-anos-del-golpe-de-estado-1143441473.html

"Aquí todos hablan": la casa del horror que Chile recuperó a 50 años del golpe de Estado

"Aquí todos hablan": la casa del horror que Chile recuperó a 50 años del golpe de Estado

La 'Discotéque' fue uno de los más de 1.000 centros de detención utilizados por la dictadura chilena para torturar, ejecutar y desaparecer a opositores...

El 1 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial el decreto que oficializó la expropiación del inmueble ubicado en la calle Irán 3037, de la comuna de Macul, en el sector suroriente de la capital chilena.Conocido como un símbolo de la tortura y violencia política sexual, el lugar fue uno de los principales centros de detención clandestina en Santiago, durante la dictadura cívico-militar instaurada por el general Augusto Pinochet (1973-1990), tras el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.El recinto fue llamado Venda Sexy debido a que las personas detenidas llegaban con los ojos vendados al lugar, donde eran víctimas de torturas y violaciones sexuales. También fue referida como Discotéque, debido al alto volumen de la música que sonaba durante las interminables sesiones de tortura.El 2016 la casa de Irán 3037 fue declarada Monumento Histórico Nacional. A pesar de ello, el sitio continuó en manos de privados. Tuvieron que pasar siete años para que la casa fuera expropiada.El pasado 25 de agosto la comisión de peritos encargada de la tasación del inmueble, integrada por las arquitectas María Cristina Camus Palacios, Mufida Abuawad Elías y Verónica Olivier Valdebenito, fijó la indemnización provisional por causa de la referida expropiación en la suma de $402.974.880 (463.000 dólares).En una conversación con Sputnik, la arquitecta Verónica Olivier, quien visitó la casa a finales de agosto para fijar la tasación, explicó que el inmueble se veía como una vivienda normal, e incluso fueron recibidas por el propietario quien les indicó la distribución del lugar y en qué momento él decidió comprarla.La arquitecta comentó que el propietario del inmueble les indicó que no tenía idea de que este había sido un centro de detención y tortura antes de comprarlo.La casa del horrorEl centro de detención clandestino ubicado en Irán 3037 fue uno de los primeros cuarteles de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) durante el periodo denominado como de Detención Selectiva, según el Informe Valech de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.El mismo informe detalla que quienes estuvieron en la Discotéque fueron sometidos a "interrogatorios y torturas que se desarrollaban en el subterráneo del inmueble. En este recinto se practicó con especial énfasis la tortura sexual. Eran frecuentes las vejaciones y violaciones sexuales de hombres y mujeres, para lo que también se valían de un perro adiestrado".El can en cuestión, utilizado para los crímenes sexuales en el sótano de la casa, era el pastor alemán adiestrado por la mayor de Carabineros (policía militarizada) Íngrid Olderöck.Íngrid Olderöck, conocida como la mujer de los perros, inspiró el corto chileno Bestia, el cual estuvo nominado a los Premios Óscar celebrados en 2022. La producción narra la vida de una agente de la policía secreta en la dictadura, la relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones.En 1975, Alfredo Peñaloza militaba en las Juventudes Comunistas y se encontraba andando en su bicicleta en el sector sur de Santiago cuando se encontró con varios de sus compañeros. En ese momento, varias patrullas de la Policía de Investigaciones (PDI), los rodearon. Fueron detenidos y llevados a un cuartel de la PDI. Al día siguiente, los subieron a una camioneta, tirados al piso y tapados para que no los vieran mientras eran trasladados a la Discotéque."Nos pasaron a una pieza más chica, con las manos amarradas en la espalda, con [cinta] scotch en los ojos y sobre eso una venda. En la pieza había una ventana en la que uno lograba, de alguna manera, mirar algo. De repente abrían la puerta para sacar a uno de los que estábamos allí para hacer interrogatorios", rememoró el sobreviviente.Peñaloza describió que en el lugar vivió cosas que le gustaría no recordar. Además, narró que a una persona joven la torturaron tanto que murió ahí, pero fue reanimada y luego desaparecida."Lo tiraron a la pieza y un estudiante de medicina preguntó si lo podía atender. 'Si querí', le dijeron. Entonces le soltaron las manos y empezó a reanimarlo, le había dado un paro respiratorio. Logró revivirlo y otro detenido le dijo al estudiante '¿para qué lo reviviste?'. Luego, tomaron a la persona que había sido reanimada y se la llevaron. Nunca supe más de él", lamentó Peñaloza.La Discotéque funcionó entre junio de 1974 y marzo de 1975. Quienes pasaron por este lugar, en su mayoría, fueron estudiantes universitarios del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y del Partido Socialista.Desde este inmueble, la dictadura hizo desaparecer a 27 personas, cinco de ellas son mujeres."No negociamos con nuestros victimarios"La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, destacó que el hito "es fruto, tanto de la voluntad genuina del Gobierno por avanzar en justicia y reparación, como también de la persistencia de las familias y organizaciones de derechos humanos que no han bajado los brazos por décadas, como ha ocurrido con la Asociación de Memoria y DDHH Irán 3037".En una declaración pública compartida a Sputnik por el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, quienes por años han buscado visibilizar la violencia política, sexual y contra la impunidad de estos crímenes cometidos por el Estado chileno y sus agentes en dictadura, comunicaron que no querían recuperar la casa y dieron sus razones.Asimismo, explicaron que no se "puede premiar al propietario", puesto que durante años han sido agredidas e incluso se "ha destruido dos de las baldosas por la memoria que le hemos colocado allí y un cartel que señalaba este lugar como centro de tortura (...) y dos de nuestras compañeras fueron maltratadas físicamente por ellos. No negociamos con nuestros victimarios, sean civiles o uniformados".En el comunicado, denuncian que este sitio de memoria dejó de llamarse Venda Sexy y ahora se llama Sitio de memoria Irán 3037, "borrando de un plumazo administrativo el nombre que simboliza la política represiva del Estado contra las mujeres que luchan"."Seguiremos tejiendo nuestro hilo rojo de rebeldía en honor a nuestras compañeras detenidas desaparecidas y en coherencia con nuestro feminismo autónomo, clasista y popular. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos ni transamos", finalizan.El Estado tiene 60 días hábiles, a partir del 1 de septiembre, para expropiar el inmueble y pagar al dueño, para luego inscribirlo a nombre del Fisco en el Conservador de Bienes Raíces. Luego será entregado a la Asociación Irán 3037 y organizaciones de derechos humanos de Macul durante 2024.

