Bruselas enfrenta una crisis sin precedentes de consumo de drogas

Ante el incremento sin precedentes del consumo de drogas en Bruselas, es necesaria una "estrategia europea para evitar que la cocaína llegue a Europa", dijo la... 07.09.2023, Sputnik Mundo

El consumo de sustancias en el país europeo se ha disparado en los últimos años, de acuerdo con el medio especializado en política. En particular, la cocaína en piedra, conocida como crack —una droga altamente adictiva que tuvo su auge por primera vez en Estados Unidos durante la década de 1980—, ha comenzado a inundar las calles flamencas y cada vez es más popular entre los consumidores de enervantes. El borrador del análisis, realizado por la oficina de Wymersch, basado en fuentes abiertas y datos de agentes de policía locales, concluye que la adicción al crack "parece estar en aumento en la región de Bruselas" y añade que las consecuencias son "fuertes y peligrosas". Aunque las advertencias no son nuevas, hasta el momento no se vislumbra una solución a corto plazo, lo que empeora a medida que crece la ira de la comunidad ante el problema de consumo que se extiende por toda la ciudad. Incluso, un nuevo comité ciudadano, conformado por más de 40 agrupaciones vecinales, envió esta semana una carta dirigida al Gobierno del país, destacando los crecientes problemas de drogas en muchos de los distritos de Bruselas. Además, la comisionada aseguró que la situación no se limita a la Gare du Midi, ya que la estación Nord de la ciudad, en donde también se están recopilando datos, se enfrenta a un contexto similar. A pesar de que la policía ha reforzado la seguridad y ha llevado a cabo fuertes medidas represivas en la estación internacional de trenes más grande de la urbe, la comisionada se mantiene firme en encontrar una solución más amplia en el punto crítico de consumo y criminalidad. En tanto, destaca el documento, la Gare du Midi combina una serie de factores que "exacerban el problema", como su condición de "punto de tránsito por excelencia" y encontrarse en un barrio pobre con alta presencia de grupos vulnerables, incluidas personas sin hogar y residentes indocumentados, considerados clientes favoritos del narco. Añadió que a pesar de que puede ser difícil atrapar a los traficantes y presentar un caso legal contra ellos, debido a que, con frecuencia, únicamente portan cantidades pequeñas de droga, los consumidores suelen estar "aislados" y en situaciones "socialmente desastrosas". Se espera que el análisis esté finalizado en los próximos días para ser entregado a la máxima funcionaria de seguridad de la capital belga, Sophie Lavaux, quien partirá de la información para diseñar herramientas adecuadas que aborden la problemática. Al respecto, la comisionada aseguró que el papel de la agencia nacional antidrogas es proporcionar la mayor cantidad de datos posible para que cualquier acción política esté basada en una comprensión profunda de la realidad, lo que incluye el hecho de que "todo comienza en países como Colombia y Ecuador, donde se produce cocaína, y luego se envía a puertos europeos, incluido Amberes, por donde pasan grandes cantidades de drogas ilegales cada año". Por lo anterior, aseguró que realmente cree que se necesita una estrategia europea para evitar que la cocaína llegue al viejo continente.

