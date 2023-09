https://sputniknews.lat/20230907/la-fed-perdio-sus-poderes-frente-a-la-inflacion-occidente-no-sabe-como-parar-la-debacle-economica-1143468430.html

"La Fed perdió sus poderes frente a la inflación": Occidente no sabe cómo parar su debacle económica

07.09.2023

Dijo recientemente Jerome Powell: "Estamos preparados para seguir subiendo los tipos de interés si es necesario y tenemos la intención de mantener la política monetaria en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia nuestro objetivo".En este sentido, el último informe de Nomura sentencia que el arma más poderosa de la Reserva Federal (Fed) contra la inflación está oxidada y advierte que esa entidad financiera "ha perdido sus poderes frente a la inflación", por lo que anticipa muchas más subidas de tipos."Es dudoso que las políticas que se están aplicando sean realmente restrictivas. Sí es cierto que se han ido subiendo los tipos de interés, pero se han ido subiendo por debajo de la inflación. Ahora están más o menos al nivel de la inflación, pero claro, tipos de interés de la Reserva Federal del 5% con una inflación del 5% son tipos reales cero [0%]", observa el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia."Nos encontramos con un panorama objetivo real en el que estas políticas no han sido realmente agresivas para luchar contra la inflación", subraya el analista."Con los niveles de sobreendeudamiento que tenemos [en Occidente], pequeñas subidas de los tipos de interés pueden generar graves problemas en todas esas empresas que están sobreendeudadas, familias que están sobreendeudadas y gobiernos que están sobreendeudados".Mientras, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha admitido que Europa está ante una inflación "única" que ni la institución a su cargo fue capaz de valorar."Es importante para nosotros reconocer que, al igual que otros bancos centrales, subestimamos tanto la dinámica de la inflación como su persistencia", dijo la banquera este lunes durante su participación en el Seminario de Oradores Distinguidos, organizado por el Centro Económico y Financiero Europeo, que se celebra en Londres.¿Querían independencia?En este contexto, la Unión Europea se vanagloria de ser casi totalmente independiente de los recursos energéticos de Rusia, algo que se constata en un reciente informe de Eurostat. Pero lo que no dicen con la misma soltura de cuerpo desde Bruselas es literalmente el precio que están pagando los ciudadanos de a pie y las perspectivas que tiene todo este panorama.El informe publicado por Eurostat apunta que el volumen de petróleo ruso importado por los países del bloque comunitario cayó del 29,2% en 2021 al 2,3% a finales de junio del presente año, mientras que el volumen de gas se desplomó del 38,5 al 12,9% para el mismo periodo."Europa ha sufrido grandes sacudidas de precios. Recordemos que hace un año el costo del gas en la UE era de 2.000 euros o más. Resulta que el precio de 'librarse de la dependencia' es de alrededor de un billón de euros. Eso es lo que cuesta esta independencia de fuentes de energía rusas", declaró el director del Fondo de Desarrollo Energético de Rusia, Serguéi Pikin."Las políticas que se han desarrollado durante el último año [en Europa] son absolutamente disparatadas. Esto es especialmente sorprendente cuando son medidas en las que, en seguida, al mes o a los dos meses de adoptarse, se ha visto que no cumplían sus objetivos teóricos de hacer daño a la economía rusa", consideró Adrián Zelaia. "Que se trasladaba en la práctica en hacer un pequeño daño a la economía rusa y un daño tremendo a la economía europea, y generando un gran beneficio a la economía norteamericana, y esas medidas no se rectificaban, se mantenían, y eran complementadas con otras nuevas que tenían los mismos efectos. Y llevamos ya un año y medio en esa dinámica enloquecida", concluyó.

