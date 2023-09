https://sputniknews.lat/20230905/tras-sufrir-un-vaiven-la-economia-europea-se-dirige-hacia-un-aterrizaje-forzoso-1143377059.html

Tras sufrir un vaivén, la economía europea se dirige hacia un "aterrizaje forzoso"

Tras sufrir un vaivén, la economía europea se dirige hacia un "aterrizaje forzoso"

La economía europea va de un extremo a otro, el continente se ve amenazado por la recesión, la inflación, el crecimiento de los precios fue del 5,3% en agosto... 05.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-05T13:15+0000

2023-09-05T13:15+0000

2023-09-05T13:15+0000

economía

banco central europeo (bce)

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

inflación

crisis económica

tasa de interés

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107119/12/1071191241_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_91e4dec9e48ea50a460e6f994d7d3feb.jpg

Ante la próxima reunión del BCE el 14 de septiembre, los responsables están preocupados por la posibilidad de estanflación, una situación en la que el bajo crecimiento económico va acompañado de una fuerte inflación. Según el medio británico, la directora del BCE, Christine Lagarde, reiteró su compromiso de reducir la inflación y fijar los tipos de interés "en un nivel suficientemente restrictivo durante el tiempo necesario para lograr un retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo del 2% a medio plazo". De hecho, deduce The Economist, el BCE es partidario de un "aterrizaje forzoso", como llaman a una brusca desaceleración del crecimiento económico, generalmente provocada por los intentos del Gobierno de frenar la inflación y acompañada por la crisis y "la penuria".El problema es que el BCE "corre el riesgo de estrellar el avión", señala el periódico, destacando que la inflación de la zona euro "resulta ser tan obstinada como la estadounidense". Aunque en Europa las subidas de precios se debieron al aumento de los costes de la energía y en EEUU estuvieron más impulsadas por la demanda, en ambas regiones la inflación ha seguido una trayectoria similar. Ahora la cuestión es, subraya la fuente, si la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, "aterrizará", puesto que, de momento, "se mantiene obstinadamente alta".A modo de ilustración, el medio menciona que las ayudas estatales a los hogares se están agotando, los precios al por menor de la energía siguen siendo más altos que antes de la crisis energética del 2022, los ingresos reales aún no se han recuperado y la actividad del sector de servicios se contrajo, por lo que "el pesimismo se extiende ahora por todo el continente".La subida de los tipos de interés también ha empezado a afectar a la economía europea. Por ejemplo, el endurecimiento del crédito bancario está provocando una reducción de 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB cada trimestre, y las insolvencias empresariales aumentaron más de un 8% en el segundo trimestre del año, alcanzando su nivel más alto desde 2015, de acuerdo con The Economist.En vista de estas circunstancias, el medio británico pronostica que el retorno de la inflación al objetivo del 2% del BCE sigue estando lejos, y "un 'aterrizaje brusco' está casi garantizado".La Unión Europea está viviendo una crisis económica cuyas orígenes radican en las sanciones antirrusas que la UE empezó a imponer desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania. Además, los países europeos respondieron a la crisis con ayudas sociales y subvenciones que incluían una moratoria en las subidas y topes de los precios de la energía y electricidad, recortes en las tarifas del transporte público, etc.

https://sputniknews.lat/20230830/la-epica-recesion-alemana-continua-un-desastre-mires-donde-mires-1143143578.html

https://sputniknews.lat/20230828/deshacerse-de-la-dependencia-de-eeuu-podria-ser-la-mejor-cura-para-la-economia-de-europa-1143096942.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

banco central europeo (bce), 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, inflación, crisis económica, tasa de interés, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia