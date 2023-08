https://sputniknews.lat/20230828/deshacerse-de-la-dependencia-de-eeuu-podria-ser-la-mejor-cura-para-la-economia-de-europa-1143096942.html

"Deshacerse de la dependencia" de EEUU podría ser la mejor cura para la economía de Europa

"Deshacerse de la dependencia" de EEUU podría ser la mejor cura para la economía de Europa

28.08.2023

De acuerdo con el Comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, citado por el portal Economia de China, en 2023 el Viejo Continente corre el riesgo de entrar en estanflación —coyuntura económica donde dentro de una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede.Algunos analistas del mercado creen que, a pesar de que aún falta mucho para que se produzca una recesión, la economía de la región está realmente en apuros.Primero, a juicio del experto Chen Bo, para Europa es cada vez es más difícil "pedir dinero prestado". Para frenar la inflación persistentemente alta, el Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos de interés nueve veces seguidas, estableciendo un nuevo récord continental, pero no ha tenido el efecto esperado y la tasa de inflación sigue estando muy por encima del límite del 2% fijado por el BCE. Además, los elevados índices de interés han frenado la actividad económica de los Estados de la UE bloqueando los canales de financiación en un mercado estrechamente segmentado, agregó el autor.En segundo lugar, continuó el analista chino, "devolver el dinero" tampoco es fácil. Desde el punto de vista de los deudores, el entorno financiero de la región es cada vez más difícil debido a unos tipos de interés en constante aumento. Ante la elevada inflación, el aumento de los precios mundiales de la energía y la debilidad de la demanda exterior, las empresas del continente se endeudan cada vez más, especialmente en el caso de Alemania, que es vista como la "locomotora económica" de Europa.En tercer lugar, la confianza de la población para "gastar dinero" está disminuyendo, destacó Che Bo, ya que los europeos no mostraron ningún entusiasmo en bienes de consumo durante la temporada de turismo veraniego y descuentos de este año 2023. Así, el Indicador de Sentimiento Económico (ESI) muestra que las empresas de la región necesitan urgentemente aumentar la confianza de los compradores, cuyo índice general para zona euro cayó 0,8 puntos en julio, hasta situarse en 94,5 puntos, con un descenso de 2,1 y 2,3 puntos en Alemania y Francia, respectivamente, al registrar ambos países un débil crecimiento económico. Esto también ensombrece las perspectivas de desarrollo económico de otros Estados miembros de la UE.Por último, señaló el portal chino, persiste la tendencia al "dinero caliente", es decir, los capitales exportados al extranjero por miedo a la depreciación. A medida que los "efectos de contagio" de las subidas de los tipos de interés a largo plazo sobre el crecimiento económico de la región se van haciendo más evidentes, algunos Estados miembros de la UE han cuestionado la eficacia de la política del BCE. Esos problemas se ven agravados, a juicio del analista, por la gobernanza al más alto nivel. La UE es una zona con una fuerte economía orientada a la exportación y, ante la pasividad de la demanda interna, el Viejo Continente necesita encontrar formas de hacer más inclusiva la actividad económica, fomentar el comercio y la inversión y tratar los proyectos de cooperación económica y comercial con un enfoque pragmático, en lugar de trazar fronteras ideológicas a impulsos de algunos gestores conservadores, consideró.La historia ha demostrado una y otra vez que si Europa lo apuesta todo a sus aliados transatlánticos, provocará un caos interno en la región.

