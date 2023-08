https://sputniknews.lat/20230812/precios-y-debilidad-del-dolar-por-que-rusia-supera-economicamente-a-potencias-europeas-1142530317.html

Precios y debilidad del dólar: ¿por qué Rusia supera económicamente a potencias europeas?

Por primera vez, Rusia superó en 2022 los 5.000 millones de dólares en términos de paridad de poder adquisitivo, según el Banco Mundial, lo que la posiciona... 12.08.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con datos de la entidad financiera, la economía más grande del mundo en este mismo rubro fue China, con 30.000 millones de dólares.Uno de los aspectos que resaltan para Moscú es que, más allá de las sanciones que los países de Occidente y Europa han aplicado en su contra por la operación militar especial en Ucrania, que inició en febrero de 2022, el país eslavo logró un buen resultado en materia económica.Para el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) César Salazar esto es reflejo de la relevancia del país a lo largo de la historia mundial.Además, el doctor en economía por la UNAM Óscar Rojas, también en diálogo con este medio, considera que otro aliciente para que Rusia haya superado a estas potencias europeas es la posición del continente desde la Segunda Guerra Mundial."Europa es un bloque secundario en términos de la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque cuenta con economías fuertes, cuando Estados Unidos se volvió influyente y se colocó como país hegemónico, el continente pasó a una zona secundaria, que tiene políticas en función de los intereses de Washington", indica.También es pertinente recordar que, en junio pasado, la Oficina de Estadística de la eurozona, la Eurostat, publicó un informe que reflejó que la región hiló un semestre de crecimiento negativo, con -0,1% de avance, con lo que entró en recesión técnica.¿Qué es la paridad de poder adquisitivo?La manera en que el Banco Mundial midió el avance de las naciones es utilizando el indicador de paridad de poder adquisitivo. De acuerdo con Salazar, es una de las maneras más certeras de comparar el avance económico, junto con la medición per cápita de cada nación, ya que se toma en cuenta la capacidad de compra de una divisa."Las monedas emergentes, como en este caso el rublo y el peso mexicano, se han beneficiado de la debilidad del dólar. Considero que existen aspectos, como la inflación, que han golpeado fuertemente a la economía (...), pero también hay oportunidades por la situación actual de la divisa estadounidense", ahonda Salazar.Rojas agrega que este indicador muestra la fuerza real de las monedas en la economía global. "Es una canasta de referencia de mercancías donde estandarizas las monedas para que pueda develarse cuánto valen y lo que cada una puede alcanzar", destaca.Europa necesita a RusiaLos especialistas mencionan que, aunque las sanciones contra Rusia por el conflicto con Ucrania están presentes, afectan mucho más a las naciones europeas."El poder hegemónico se ha ido reduciendo y, en términos energéticos, la influencia rusa sobre Europa se da de manera natural, especialmente en la oferta de estos productos. Sin embargo, EEUU estableció una agresión bélica con el objetivo de que el mercado europeo se separara del ruso y, por ende, también del chino. Eso generó una desconexión del mercado natural (...) que generó una elevación sistemática de costos", subraya Rojas.Para el experto, los problemas de Europa continuarán a corto y largo plazo por diversas razones, como la crisis del euro y su falta de recursos naturales."Depende de su conexión con el mercado mundial, y si este se encuentra aislado del momento boyante que tiene actualmente el pueblo asiático, veremos que esas economías europeas van a empezar a achicarse. Es como las estrellas: cuando ya empiezan a consumir toda su energía, se van apagando", afirma Rojas.BRICS y el futuroAmbos doctores en economía por la UNAM coinciden en que una manera eficaz en la que puede seguir creciendo Rusia es solidificando sus planes en el bloque BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) al que ya pertenece desde hace años."Este grupo, conformado por economías emergentes, tuvo una gran fuerza al inicio del siglo XXI y, aun en la crisis de 2008-2009, tuvieron altas tasas de crecimiento", recuerda Salazar. Aunque posteriormente sufrieron algunos problemas económicos, pudieron avanzar a paso lento, cosa contraria a lo ocurrido en Europa, cuyo desgaste en este ámbito fue paulatino y se refleja en los datos mostrados por el Banco Mundial, estima."No es que se haya estancado recientemente el continente europeo, sino que es un proceso ya largo de los países más importantes en donde han visto disminuidas sus tasas de crecimiento (...) y la cereza en el pastel fue la pandemia de COVID-19, que los arrastró. Algunos de ellos pudieron salir adelante pero, al poco tiempo, disminuyeron la velocidad de avance", agrega el también especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.Para no pasar por esa situación, el agregar más miembros y fortalecer los lazos entre los BRICS podrá brindarle mayores ganancias a Rusia y forjar nuevas cadenas de valor, pondera Rojas. "Con eso en mente, es momento de empezar a generar una multipolaridad en el mercado mundial", declara.No obstante, el camino de crecimiento para Rusia no será tan fácil. El experto estima que Occidente buscará alguna manera de truncar el avance económico de Moscú.Sin embargo, el especialista no descarta que Occidente busque aplicar tácticas de violencia y de tipo militar para evitar el avance hacia un mundo multipolar, lo cual califica como peligroso.

