¿Socios o enemigos? Así es como EEUU está acabando con la riqueza de la UE mediante Ucrania

"Será interesante ver si los gobiernos de la UE tienen las agallas políticas para justificar tal propuesta", dijo a Sputnik el analista estratégico Paolo Raffone, director de la Fundación CIPI en Bruselas.Sobre el plan de la Unión Europea de seguir financiando a Ucrania, Raffone aseveró que el propósito del bloque significa una carga "enorme" para las sociedades de Europa occidental. "Las consecuencias se verán en las elecciones nacionales y europeas. Todas las tendencias indican que los partidos de derecha se fortalecerán", agregó.Según el plan de Bruselas, el bloque no pagaría directamente por las armas de Ucrania, sino que ayudará a los países a cubrir sus propios costos de compra y donación de armas a Kiev, y brindará capacitación al Ejército aliado. "Propusimos la creación de una sesión dedicada en el Fondo Europeo para la Paz para proporcionar hasta 5.000 millones de euros al año durante los próximos cuatro años para las necesidades de defensa de Ucrania", dijo el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, este jueves 20 de julio. Hasta ahora, la UE ha asignado 4.000 millones de euros para el fondo militar desde febrero de 2022. Esta propuesta se sumó al plan de Bruselas de asignar 50.000 millones de euros en asistencia no militar a Ucrania desde el próximo año y hasta 2027.Sin embargo, durante la reunión, Hungría se opuso a la financiación de 20.000 millones de euros y dijo que mantendría su inconformidad hasta que Kiev elimine al banco húngaro OTP de su lista de "patrocinadores de guerra". Budapest ha criticado repetidamente el compromiso de la UE de armar a Ucrania, subrayando que no cree que Kiev pueda ganar.La UE, lejos de ser una economía perfectaLa eurozona está luchando contra la inflación, la desindustrialización y la desaceleración económica, mientras que la incertidumbre energética ha perseguido al bloque desde que prohibió los productos energéticos de Rusia.Aunque Bruselas sobrevivió al invierno pasado gracias a que no fue inclemente, no está claro cómo resistirá la próxima temporada de fríos. Hablando con Sputnik a principios de esta semana, el experto en economía Tom Luongo sugirió que la Unión Europea está a punto de caer en una tormenta económica perfecta.Raffone estuvo de acuerdo con él y afirmó que "la Comisión de la UE, dirigida por Ursula von der Leyen, y Josep Borrell se han adherido voluntariamente a las políticas, prioridades y estrategias de la Casa Blanca desde la lucha contra las pandemias". Tal tendencia, dijo el experto, se confirma con una especie de "cumplimiento" de las políticas de EEUU, planes que condenan a Europa. "Desde reglas de inmigración restrictivas hasta decisiones monetarias y, de manera relevante, sobre el apoyo militar y financiero 'incuestionable' a la Ucrania controlada por (Volodímir) Zelenski, que organiza una 'guerra de defensa' con Rusia", apuntó. Según Raffone, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, "ha cambiado la orientación tradicional del proceso de integración europeo francoalemán hacia la integración sumisa de la UE en la lucha estratégica atlántica y globalista liderada por Estados Unidos por la hegemonía estadounidense".Según Raffone, la lógica de Washington es muy clara: EEUU quiere "canalizar la riqueza y los ahorros europeos en apoyo de la hegemonía enferma del dólar estadounidense", que ha demostrado ser impotente ante el surgimiento de sistemas alternativos de pago.Y es que estos sistemas podrían reducir drásticamente, "el señoreaje impuesto por los bancos estadounidenses en Versalles y estructurado en 1944 por Bretton Wood y el llamado sistema internacional basado en reglas", señaló el experto."La Administración de (el presidente Joe) Biden demuestra tener todo el interés en prolongar el conflicto en detrimento de Europa. La Administración estadounidense está condenada y la UE la sigue. La lógica perversa es sacrificar a Europa para que los competidores, Rusia y China, no puedan conseguirla", concluyó Raffone.

