https://sputniknews.lat/20230721/el-enfado-de-soldados-ucranianos-con-el-servicio-ininterrumpido-mina-el-espiritu-de-lucha-comun-1141800854.html

El enfado de soldados ucranianos con el servicio ininterrumpido mina el "espíritu de lucha común"

El enfado de soldados ucranianos con el servicio ininterrumpido mina el "espíritu de lucha común"

El agotamiento moral de los soldados de las FFAA ucranianas refleja la incapacidad de Kiev de cumplir sus promesas en relación con la contraofensiva y la... 21.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-21T20:34+0000

2023-07-21T20:34+0000

2023-07-21T20:34+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

otan

denís denísov

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/16/1140823717_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3a881e6e001fbdcf76b703eca5357909.jpg

La insatisfacción de los soldados con el servicio prolongado en las filas del Ejército ucraniano en medio de la operación militar especial rusa puede dar lugar a conflictos internos, afirmó el paramédico de combate ucraniano Egor Fírsov, citado por Politico."No puedo ocultar que existe una frustración latente en las filas, y que algunos soldados empiezan a preguntarse por qué algunos ucranianos luchan y otros no. El Gobierno tiene que pensar mucho más en repartir equitativamente la carga de la guerra para que todos, de una forma u otra, contribuyan a la victoria, y no limitarse a afirmar que 'cree en las FFAA de Ucrania'. De lo contrario, esta tensión podría generar más tarde un conflicto social", argumentó.Tarde o temprano, el descontento de los militares ucranianos por su servicio ininterrumpido tendrá consecuencias trascendentales para Kiev, opinó Denísov. Señaló asimismo que la situación se desarrolla en medio de varios acontecimientos importantes que "hay que tener en cuenta" a la hora de comprender la situación."En primer lugar, estamos asistiendo al fracaso de la tan anunciada contraofensiva ucraniana. Había grandes esperanzas que fueron activamente calentadas tanto por el presidente [ucraniano] como controladas por todos los medios ucranianos", comentó el experto, refiriéndose al objetivo de Kiev de alcanzar las fronteras ucranianas de 1991.El segundo factor, añadió, son las expectativas de los ucranianos de ver al país aceptado en la OTAN, algo que todavía no sucede.Según Denísov, cabe esperar algunos conflictos sociales de resonancia bastante significativa, ideados por la parte más radical de la sociedad ucraniana, especialmente descontenta con las mencionadas expectativas que no se hicieron realidad."No me sorprendería mucho que en un futuro próximo se produjeran ciertos complots relacionados con la insatisfacción con el actual Gobierno ucraniano, que no cumplió sus promesas", precisó.El politólogo subrayó que el interminable servicio de los soldados de las FFAA de Ucrania "tiene un efecto extremadamente negativo en la situación psicológica general porque la gente entiende que en realidad están abandonados, que nadie se preocupa por la seguridad de sus vidas y sus familias". Esto es algo, prosiguió, que afecta negativamente también "al espíritu de lucha común" en el Ejército ucraniano.Por su parte, el presidente de la organización Oficiales de Rusia, Román Shkurlátov, declaró a Sputnik que el actual nivel de corrupción en la sociedad ucraniana llevó a la situación en la que algunos soldados sirven permanentemente en el Ejército, mientras que otros evitan por completo el servicio.Las declaraciones de los expertos se producen después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmara este 21 de julio en la reunión del Consejo de Seguridad de su país que "no hay resultados" de la contraofensiva ucraniana, en la que murieron "decenas de miles" de soldados.Agregó que, a pesar de las "incursiones constantes y la movilización total" en toda Ucrania, al régimen de Kiev "le resulta cada vez más difícil conducir nuevos refuerzos a la línea del frente".Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230712/es-una-masacre-un-mercenario-revela-escalofriantes-detalles-sobre-la-contraofensiva-ucraniana-1141470334.html

https://sputniknews.lat/20230720/un-mercenario-arriesga-su-vida-para-contar-la-aterradora-verdad-sobre-el-ejercito-ucraniano-1141749809.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, otan, denís denísov, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania