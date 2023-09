https://sputniknews.lat/20230907/por-que-la-desdolarizacion-es-la-nueva-descolonizacion-1143445962.html

Por qué la desdolarización es la nueva descolonización

El diario 'South Morning China Post' publicó un artículo asegurando que, si bien el proceso de abandonar la divisa estadounidense puede llevar tiempo y... 07.09.2023, Sputnik Mundo

En los últimos meses, a la par del fortalecimiento del impulso liderado por Rusia y China de establecer un orden multipolar alejado de las imposiciones de EEUU, viene creciendo el proceso que se nombrado "desdolarización de la economía global", en la que cada vez más países optan por comercializar entre ellos con sus propias monedas o una moneda extranjera en común que no sea el dólar.Por ejemplo, en su discurso a los participantes del foro empresarial de los BRICS —alianza comercial configurada por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— realizado en la ciudad sudafricana de Johannesburgo el 22 de agosto, el presidente ruso Vladímir Putin dijo que el proceso de desdolarización en transacciones entre los países que conforman el cada vez más influyente y expansivo bloque resulta "irreversible".En ese sentido, un reciente artículo publicado en el diario South Morning China Post elogió los esfuerzos de estos países en alejarse de una moneda que, aseguraron "fue durante mucho tiempo una zanahoria y ahora es un palo".Hasta hace muy poco, a pesar de sus políticas monetaria y exterior hostiles, Estados Unidos había mantenido un uso de su divisa relativamente neutral en el ámbito internacional, dice el medio chino. La neutralidad del dólar fue sin duda una política consciente en Washington y un entendimiento general con el resto del mundo. Ahora, señalan que EEUU ha "militarizado" su moneda, utilizándola como un arma más de su arsenal para subyugar a los países y obligarlos a doblegarse a sus designios.Asimismo, explica el diario, se suponía que el SWIFT, el sistema global de información para transacciones y pagos financieros, sería neutral. Pero las transacciones basadas en dólares lo dominan, por lo que también está siendo utilizado por Estados Unidos para llevar adelante una guerra económica con sus adversarios y con todos los países que no se alinean a su política exterior.Estas agresiones económicas unilaterales, como también lo son las sanciones, amenazan el llamado "orden internacional basado en reglas" que EEUU dice defender, revelando claramente que tales políticas y pautas jurídicas son nada más que engranajes del sistema que Washington ha buscado imponer al resto del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, para su único beneficio.Estas acciones, dice el artículo, son un acto de poder imperial que se lleva a cabo "en nombre de la democracia, la libertad y los derechos humanos", conceptos que los distintos gobiernos de EEUU han invocado siempre en sus numerosas invasiones e intervenciones militares alrededor del mundo, siempre con resultados catastróficos."Por eso todo el mundo —sean vasallos o enemigos de Estados Unidos— quiere alejarse del dólar. Sin duda, será algo difícil y llevará mucho tiempo. Pero recuerde, la descolonización tomó décadas y dos guerras mundiales. Pero dado el comportamiento transgresor de la hegemonía, que cada vez menosprecia las reglas de los sistemas financieros y comerciales globales, la desdolarización no es una opción, sino una necesidad para el resto del mundo", concluye el diario.

