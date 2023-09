https://sputniknews.lat/20230907/sheinbaum-gana-la-encuesta-de-morena-y-se-encamina-a-ser-la-candidata-a-la-presidencia-de-mexico-1143443779.html

Sheinbaum gana la encuesta de Morena y se encamina a ser la candidata a la presidencia de México

Sheinbaum gana la encuesta de Morena y se encamina a ser la candidata a la presidencia de México

Claudia Sheinbaum ganó la encuesta interna de Morena para ser la nueva coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, un... 07.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-07T01:30+0000

2023-09-07T01:30+0000

2023-09-07T01:59+0000

américa latina

claudia sheinbaum

ciudad de méxico

méxico

andrés manuel lópez obrador

marcelo ebrard

política

morena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/06/1143430197_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_0aa0cfb5360bce87d90757ebad2d8d17.jpg

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México será ahora la líder del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un encargo que le deja el camino abierto para ser la próxima candidata presidencial de esa fuerza política en la jornada electoral prevista para el próximo año."El análisis de estos datos nos permite decir que Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la preferencia necesaria para ser coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación", dijo en un acto en el World Trade Center capitalino el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo.El Presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazno, afirmó durante la conferencia de prensa que el procedimiento cumplió "con todas las reglas". De las 5 encuestas, Sheinbaum ganó todas.Los resultados de la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales de Morena fueron los siguientes: Durazo hizo un llamado a la unidad en el partido y, sin decir nombres, pidió a los aspirantes a cerrar filas a favor de Morena. Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, indicó que respetará los resultados de la encuesta y felicitó a su compañera de partido. "El pueblo decidió y felicito a mi compañera Claudia Sheinbaum", dijo.El legislador con licencia, Ricardo Monreal sentenció que asume el resultado, pues "así nos colocó la gente". "Cuenta conmigo", le dijo Monreal a Claudia Sheinbaum y pidió a Ebrard no separarse de las filas de Morena."El pueblo determinó que mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum encabece nuestro movimiento", dijo Gerardo Fernández Noroña quien se sumó a las felicitaciones a la exjefa de Gobierno de la CDMX. El petista mandó un mensaje a Marcelo Ebrard, a quien pidió no romper con la unidad del partido, pero agregó "al que se vaya ñor ambición se lo va a chupar la bruja".Manuel Velasco sentenció que el proceso fue transparente. "Quiero expresar mi mayor reconocimiento a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum".El presidente del partido, Mario Delgado, aseveró que se trató de un proceso histórico por parte de Morena. Al estrado solo subieron cinco de los seis aspirantes, pues horas antes del evento, el excanciller, Marcelo Ebrard, acusó irregularidades en el proceso y decidió no asistir.¿Quién es Claudia Sheinbaum?La morenista nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de científicos, un camino que ella seguiría al estudiar física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Hija de la doctora en ciencias biológicas Annie Pardo, Premio Nacional de Ciencias, y el químico y empresario Carlos Sheinbaum, Claudia desde muy joven se interesó por los temas políticos del país.La carrera política de la ahora aspirante presidencial comenzó justamente en la UNAM, pues en 1986 fue uno de los liderazgos estudiantiles más notables del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), un movimiento surgido para defender la educación pública y en contra de medidas propuestas por el entonces rector de la UNAM Jorge Carpizo.Tras convertirse en la primera mujer en obtener el doctorado en ingeniería ambiental en la UNAM, Sheinbaum Pardo viajó con su familia a California, Estados Unidos, donde estudió un posgrado en el Lawrence Berkeley Laboratory. Allí escribió numerosos artículos científicos relacionados con el uso de la energía y la contaminación de ciertas industrias. Tras regresar a México, y luego de ser asesora de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, el perredista José Barberán invitó a Sheinbaum, en el 2000, al gabinete de López Obrador, quien se desempeñaba como jefe de gobierno de la capital mexicana, entonces llamada Distrito Federal.Sheinbaum fue asignada como secretaria de Medio Ambiente y entre las tareas más importantes que se le encomendaron estaba la construcción del segundo piso del Periférico, una de las vías rápidas más importantes de la capital, y la planeación del Metrobús, un transporte que sigue en funcionamiento hoy en día, ahora expandido a varias rutas.La dupla López Obrador-Sheinbaum ha sido una constante desde entonces. Cuando el hoy mandatario perdió la elección federal de 2006 e inició un movimiento de resistencia, autonombrándose "presidente legítimo", Sheinbaum se volvió vocera del plantón que durante semanas cerró el Paseo de la Reforma, una de las arterias más relevantes de la movilidad de la Ciudad de México.Posteriormente, la doctora se integraría como parte de las brigadas que inició el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para volverse, finalmente, un partido político en 2014.En 2015, Morena participó por primera vez como partido político en una elección intermedia. Claudia Sheinbaum fue elegida jefa delegacional de Tlalpan, zona donde actualmente habita la aspirante presidencial y ubicada en el sur de la capital del país latinoamericano.El 1 de julio de 2018 Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en ser electa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupó hasta mediados de julio pasado, cuando decidió participar en el proceso interno de Morena para elegir candidato presidencial.

https://sputniknews.lat/20230905/claudia-sheinbaum-la-cientifica-pionera-que-quiere-ser-la-primera-presidenta-de-mexico-1143331201.html

https://sputniknews.lat/20230905/elecciones-en-mexico-2024-sheinbaum-se-perfila-como-la-ganadora-de-la-encuesta-de-morena-1143394861.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, ciudad de méxico, méxico, andrés manuel lópez obrador, marcelo ebrard, política, morena