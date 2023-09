https://sputniknews.lat/20230905/claudia-sheinbaum-la-cientifica-pionera-que-quiere-ser-la-primera-presidenta-de-mexico-1143331201.html

Claudia Sheinbaum, la científica pionera que quiere ser la primera presidenta de México

Claudia Sheinbaum, la científica pionera que quiere ser la primera presidenta de México

Claudia Sheinbaum busca hacer historia otra vez. Ya lo hizo al ser la primera mujer en estudiar el doctorado en Ingeniería Ambiental y en ser la primera mujer... 05.09.2023, Sputnik Mundo

"Me siento confiada en cumplir con el objetivo de nuestro movimiento, darle una verdadera continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y recordar que la honestidad siempre dará resultados", afirmó el 15 de junio en el Monumento a la Revolución al anunciar su dimisión como jefa de Gobierno de la CDMX.Según diversas encuestas, Sheinbaum tiene amplias posibilidades de suceder la Cuarta Transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador. No solo es la favorita entre los aspirantes morenistas, sino también frente a la recién asignada candidata de la oposición, la senadora panista Xóchitl Gálvez.En estas condiciones, y ante la negativa del partido Movimiento Ciudadano a presentar candidatos, las condiciones se acomodan para que, por primera vez en la historia, una mujer gobierne México, país donde a casi 70 años de aprobarse el voto femenino aún existen zonas donde las mujeres no pueden votar por "usos y costumbres".Una política naturalClaudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962. Desde pequeña, ella y sus dos hermanos (Julio y Adriana) fueron inculcados con un gran amor por México que los llevó a recorrer todo el país. Los responsables fueron su madre, la doctora en Ciencias Biológicas y Premio Nacional de Ciencias, Annie Pardo, y su padre, el químico y empresario Carlos Sheinbaum.Annie Pardo también fue una figura clave para la formación política de su hija. Desde pequeña, Claudia Sheinbaum convivió con los amigos de sus padres presos en Lecumberri por su activismo en el movimiento estudiantil de 1968 y fue testigo activo de las discusiones políticas que se daban en su entorno familiar.En la autobiografía Claudia Sheinbaum: presidenta, del periodista Arturo Cano, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México confiesa que el recuerdo más presente de su padre es verlo leer el periódico todos los días.Durante una conversación con Sputnik, la exsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX (2018-2023), la doctora en Ciencias, Rosaura Ruiz, narra que la primera vez que vio a Sheinbaum Pardo fue en una de las tantas reuniones que Annie Pardo hacía en su casa con amigos de la comunidad científica.La hoy aspirante presidencial tenía 16 años cuando ya había dejado de lado los juegos para sentarse a escuchar atenta cómo se discutían temas de trascendencia política y, sobre todo, relacionados con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Para la exdirectora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la vocación política de Claudia Sheinbaum era algo natural, pues ya desde sus estudios de preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) organizaba protestas contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres, mientras alternaba sus ratos libres con clases de danza, alimentando una vocación artística que desde pequeña la llevó a tocar diferentes instrumentos musicales.La carrera política de Sheinbaum Pardo comenzó en la UNAM, donde se tituló como licenciada en Física, en 1989, con un proyecto de tesis relacionado con estufas de horno para mujeres en la comunidad de Cheranatzicurin, en Michoacán, sitio que recientemente volvió a visitar como parte de la competencia interna de Morena para elegir al llamado coordinador de Defensa de la 4T, un eufemismo para el candidato presidencial.En 1986, Claudia Sheinbaum fue uno de los liderazgos estudiantiles más notables del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), un movimiento surgido para defender la educación pública y en contra de medidas propuestas por el entonces rector de la UNAM, Jorge Carpizo.Sus participaciones en las asambleas del CEU se pueden encontrar en diferentes plataformas de internet. Se puede apreciar cómo Claudia Sheinbaum gritaba ante una asamblea para tratar de calmar a multitudes de jóvenes que integraban el CEU y que debatían cada acción y paso a tomar. Un contraste con el tono apacible y moderado con el que se suele conducir en entrevistas y eventos públicos y que le han valido señalamientos de antipatía.En el CEU, Claudia Sheinbaum conocería a personajes clave de su vida privada y política, entre ellos, a Martí Batres, quien la sustituyó como jefe de Gobierno capitalino tras iniciar el proceso interno de Morena; Hugo López-Gatell, actual subsecretario de Salud; Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero presidencial, y al sociólogo y académico de la UNAM Carlos Ímaz, con quien estuvo casada durante casi 30 años y procreó a su hija, la doctora Mariana Ímaz.Carlos Ímaz sería uno de los protagonistas de los llamados videoescándalos, una serie de videos difundidos a principios de los 2000 donde funcionarios cercanos al entonces jefe de Gobierno de la CDMX, Andrés Manuel López Obrador, recibían dinero en efectivo del empresario Carlos Ahumada, y que abonaron al posterior proceso de desafuero que enfrentó el mandatario capitalino.Sobre la etapa universitaria de Claudia Sheinbaum, en entrevista para Sputnik, la física y divulgadora científica, Julieta Fierro, describe a la morenista de 61 años como una "activista y alumna dedicada", una joven "simpática con ganas de hacer de México un mejor país" y con mucho ingenio para proponer y defender el porqué "la educación debe ser gratuita".Tanto Julieta Fierro como Rosaura Ruiz coinciden en lo importante que es para Claudia Sheinbaum el tema educativo, pero, sobre todo, le reconocen el mérito de impulsar la vinculación de la ciencia y la ingeniería para el diseño de políticas públicas eficaces.También coinciden en que, contrario a su imagen seria, es una mujer simpática y agradable, y esa imagen "gris" que se le critica en realidad es el reflejo de alguien atenta a lo que hace.El ascenso a la política institucionalTras convertirse en la primera mujer en obtener el doctorado en Ingeniería Ambiental en la UNAM, Sheinbaum Pardo viajó con su familia a California donde estudió un posgrado en el Lawrence Berkeley Laboratory. Allí escribió numerosos artículos científicos relacionados con el uso de la energía y la contaminación de ciertas industrias.En la biografía de Arturo Cano, la doctora describe una vida idílica durante sus estudios en el extranjero, que además le permitieron conocer cómo viven los migrantes mexicanos en territorio estadounidense.Su trabajo académico enfocado a la energía y el cambio climático la llevó a formar parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU dirigido por respetados investigadores como el doctor Mario Molina. En 2007, este grupo ganó el Premio Nobel de la Paz por contribuir a los esfuerzos para combatir el cambio climático.Tras regresar a México, y luego de ser asesora de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, el perredista José Barberán invita a Claudia Sheinbaum en el 2000 al gabinete de López Obrador, quien se desempeñaba como jefe de Gobierno de la capital mexicana. Fue asignada como secretaria de Medio Ambiente y, entre las tareas más importantes que se le encomendaron, estaba la construcción del Segundo Piso en el Periférico, una de las vialidades más saturadas de la Ciudad de México.El segundo piso fue una obra icónica del mandato de López Obrador, tanto así que actualmente se dice que Claudia Sheinbaum será la encargada de hacer el "segundo piso" de la Cuarta Transformación que el tabasqueño inició con su victoria electoral de 2018.La dupla López-Sheinbaum ha sido una constante desde entonces. Cuando López Obrador perdió la elección federal de 2006 e inició un movimiento de resistencia autonombrándose "presidente legítimo", Sheinbaum se volvió vocera del plantón que durante semanas cerró avenida Reforma. Posteriormente, la doctora se integraría como parte de las brigadas que inició el Movimiento de Regeneración Nacional para volverse, finalmente, un partido político en 2014.Una de las críticas más repetidas por los adversarios políticos de Claudia Sheinbaum es precisamente la poca o nula autonomía que podría tener respecto a López Obrador, llegando incluso a catalogarla como un "simple títere". Al respecto, la analista política y subdirectora de la revista Sentido Común, Renata Turrent, considera que este tipo de señalamientos parten de la misoginia.La propia doctora ha enfrentado este tipo de comentarios. De forma irónica, en la mayoría de las entrevistas que ha dado, señala que muy probablemente quienes sostienen estas afirmaciones creen que López Obrador le dio las respuestas durante su examen profesional.En 2015, Morena participó por primera vez como partido político en una elección intermedia. Claudia Sheinbaum fue elegida como jefa delegacional de Tlalpan, zona donde actualmente habita la aspirante presidencial.Al concluir su mandato, Sheinbaum Pardo presumió haber reducido los índices delictivos y de secuestro en la demarcación. En su gestión, también enfrentó momentos complicados siendo el más importante el derrumbe del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, y el cual cobró la vida de 26 personas, de las cuales 19 eran niños.Tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se concluyó que se cometieron diversas irregularidades en la construcción del colegio, lo que derivó en su caída durante el sismo del 19-S. Actualmente hay cuatro personas presas, incluida la directora, Mónica García Villegas.Claudia Sheinbaum ha negado tener responsabilidad directa y sostiene que se ha buscado la verdad y la justicia para las víctimas.El camino a la presidenciaEl 1 de julio de 2018 fue un día histórico para la doctora Sheinbaum: se convirtió en la primera mujer en ser electa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupó hasta mediados de julio, cuando decidió participar en el proceso interno de Morena para elegir candidato presidencial.Para la maestra en Políticas Públicas con Especialidad en Trabajo Social de UCLA Luskin School of Public Affairs, Renata Turrent, una de las políticas más destacables de la gestión de Claudia Sheinbaum fue la creación de las Lunas, centros para atender la violencia de género, con abogadas especializadas para atender las denuncias de mujeres víctimas de violencia machista.El combate a la violencia de género desde la FGJCDMX ha sido una de las banderas que más presume Claudia Sheinbaum. En 2019 activó la alerta de género para implementar acciones específicas contra este delito.Actualmente la fiscalía capitalina lleva un proceso en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien acusa de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda, joven desaparecida en la colonia Condesa el 30 de octubre y que apareció sin vida, con señales de violencia, en una autopista de Morelos. La primera versión de la fiscalía morelense fue que la víctima murió de broncoaspiración, aunque posteriormente se modificó para investigar el presunto feminicidio.Programas educativos como la universalización de las becas para estudiantes de educación básica y la creación de los Pilares (centro multidisciplinarios de enseñanza), son algunos de los programas que destacan las mujeres entrevistadas para este perfil.La propia doctora Rosaura Ruiz, al frente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, estuvo a cargo de otro importante proyecto educativo: la creación del Instituto Rosario Castellanos, el cual este año obtuvo el grado de universidad. Las labores para crear este centro de educación superior se dieron en medio de una pandemia global que frenó durante casi un año prácticamente cualquier actividad que no fuera esencial.Sobre este episodio, la doctora Ruiz Gutiérrez recuerda que, en el momento en el que se levantó la alerta sanitaria, Claudia Sheinbaum decidió convocar a autoridades médicas locales y federales para empezar a trazar un plan, y la recuerda en todo momento pendiente de las actualizaciones sobre las cifras de contagios y hospitalizados.La propia Claudia Sheinbaum ha dado una versión similar en entrevistas para periodistas como Sabina Berman y el influencer El Escorpión Dorada: en la pandemia se le quedó la costumbre de dormir con una computadora debajo de la cama para que, al levantarse, cerca de las 04:00 horas, pueda revisar cifras y actualizaciones.El manejo de la pandemia tiene claroscuros. Por una parte, se reconoce la labor del Gobierno de la CDMX para contener los contagios sin hacer obligatorias medidas como el uso del cubrebocas. Por otra parte, enfrenta críticas por el uso de ivermectina en pacientes con COVID-19 atendidos en casa, como parte de una fase de prueba para ver la eficacia del medicamento. En más de una ocasión, la exjefa de Gobierno ha defendido que el programa se aplicó con metodología científica.Sin embargo, el tema más complicado para la exsecretaria de Medio Ambiente es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el más grande de América Latina y con una afluencia diaria de más de tres millones de personas.La caída de un tramo elevado de la Línea 12 (inaugurada por el también aspirante presidencial Marcelo Ebrard) el 3 de mayo de 2021 abrió un nuevo capítulo de irregularidades en torno a la llamada Línea Dorada. La muerte de 27 personas no fue motivo suficiente para la salida de la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, lo que acrecentó las críticas contra la entonces mandataria capitalina.Sobre el tema, Claudia Sheinbaum ha sido enfática al señalar que su administración no ha dejado de invertir recursos para el mantenimiento del Metro y que las principales causas del derrumbe se debieron a fallas de origen, aunque en ningún momento ha señalado de manera directa a su compañero de partido.La primera prueba de Claudia Sheinbaum en sus aspiraciones presidenciales será este 6 de septiembre, cuando Morena dé a conocer los resultados de las encuestas que realizó entre sus simpatizantes para definir quién será el candidato presidencial de 2024. Todos los aspirantes aseguran que ellos serán los ganadores."El eslogan del CEU era: 'Somos la fuerza de la razón', y eso es algo que nos marcó a todos: construir a través de la narrativa y el discurso político tus razones, no por la fuerza, sino por el debate y el convencimiento", afirma Claudia Sheinbaum en la biografía de Arturo Cano.

