Anuncia AMLO recuperación de categoría 1 de seguridad aérea por parte de autoridad de EEUU

"Es buena noticia, que lo van a formalizar la semana próxima", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 8 de septiembre.El 25 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos degradó a México a la categoría 2 de seguridad aérea al considerar que el país no cumplía con los estándares internacionales para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.Esta decisión de la FAA impide que las aerolíneas nacionales no puedan expandir sus rutas con destino a Estados Unidos.En una entrevista con Sputnik en mayo de este año, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, Jorge Nuño, dijo que era inminente la decisión de EEUU de devolver la categoría 1 al país latinoamericano.En esa ocasión, Nuño explicó que los últimos obstáculos tenían que ver con la publicación de la Ley de Aviación que da facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil, que es el equivalente a la FAA en Estados Unidos, para hacer los exámenes médicos del personal o de tripulación, en general, del personal aéreo que requiere tener un certificado médico.En repetidas ocasiones, López Obrador ha señalado que la degradación de la seguridad aérea de México se debe más a un aparato burocrático estadounidense e incluso llegó a cuestionar que EEUU tuviera una actitud más "exigente" en el tema que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando la terminal Benito Juárez estaba bajo control de narcotraficantes.Con la recuperación de la categoría 1, el país podría extender sus rutas hacia Estados Unidos, mismas que serían operadas por aerolíneas nacionales.De acuerdo con Nuño, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús podrían tener un aproximado de 22 rutas nuevas.La decisión se produce a unos días de que el presidente López Obrador emitirá un decreto que declara la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), el más importantes del país, y obliga a las aerolíneas a reducir el número de operaciones por hora.El decreto – publicado en el diario oficial de la federación el 29 de agosto-- determina que solo se podrían hacer 43 operaciones por hora, no 52 como se realizaba anteriormente, con lo que, según el gobierno, se garantiza suficiente espacio para las aeronaves y un mejor servicio para los usuarios.Entre las medidas, se estableció que este ajuste será temporal, pero que se mantendrá "hasta en tanto prevalezcan las condiciones" por las que se realiza el cambio.El decreto del 29 de agosto ocasionó cuestionamientos de sectores de la oposición que consideraron la medida como un intento del presidente de forzar a las aerolíneas a trasladar parta de sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las grandes apuestas de la administración federal en materia de infraestructura.En marzo de 2022, en una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de México declaró la saturación de los edificios terminales del AICM. De acuerdo con el documento, el AICM rebasó el número máximo de pasajeros que pueden ser atendidos de manera óptima por hora en cada edificio terminal en más de 25 ocasiones en el año.El AICM es la instalación aeroportuaria con más pasajeros y operaciones en el país, seguido del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, en el sureste del territorio mexicano.

