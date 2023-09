https://sputniknews.lat/20230908/evitar-un-mini-pearl-harbor-musk-explica-por-que-impidio-un-ataque-ucraniano-contra-la-flota-rusa-1143483041.html

Evitar un "mini Pearl Harbor": Musk explica por qué impidió un ataque ucraniano contra la flota rusa

Evitar un "mini Pearl Harbor": Musk explica por qué impidió un ataque ucraniano contra la flota rusa

08.09.2023

El multimillonario señaló que fue recibida una "petición de emergencia" de las autoridades para activar los satélites Starlink hasta la ciudad de Sebastopol, pero que se dejó de lado. En sus palabras, si accediera a su petición, "SpaceX sería explícitamente cómplice de un gran acto de guerra y de una escalada del conflicto".Sus comentarios respondían a extractos citados en medios de comunicación estadounidenses de la biografía de Musk editada por el periodista Walter Isaacson. Presuntamente, el libro describe cómo el empresario temía que se produjera un "mini Pearl Harbor" tras mantener conversaciones con altos cargos rusos y estadounidenses, como el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan."Starlink no estaba diseñado a participar en guerras. Era para que las personas pudieran ver Netflix y relajarse, y conectarse a Internet para ir a la escuela y hacer cosas buenas y pacíficas, no ataques con drones", destacó el fundador de Tesla a Isaacson.Starlink es una red de satélites diseñada para proveer servicios de internet de banda ancha y alta velocidad a lugares sin un acceso fiable hasta ahora.A finales de junio, el magnate estadounidense estuvo de acuerdo con el empresario sudafricano David Sacks, que aseguraba que Washington se enfrentará a una derrota en Donbás similar a la que sufrió en Afganistán. Musk también reconoció en enero que existen muchos riesgos para Ucrania si el conflicto con Rusia cobra mayores dimensiones bélicas y geopolíticas. Ese texto fue a su vez replicado en Twitter por David Sacks, quien también considera que un involucramiento de Washington de estas dimensiones "parece increíblemente arriesgado".A principios de octubre del 2022, el multimillonario lanzó una encuesta en Twitter sobre un hipotético acuerdo de paz entre Moscú y Kiev que incluiría, entre otras condiciones, la neutralidad de Ucrania y referendos sobre la adhesión a Rusia, supervisados por la ONU, en las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhie. También puso en duda la victoria de Ucrania, al recordar que su población es tres veces menor que la rusa, e instó a apoyar las iniciativas de paz entre los dos Estados.Después de las declaraciones de Musk sobre el conflicto en Ucrania, el controvertido sitio web ucraniano Mirotvorets añadido al magnate a su lista, señalando que el empresario supuestamente "ha contribuido a la propaganda rusa en más de una ocasión". No obstante, su perfil estuvo en el sitio web durante 15 minutos, tras los cuales fue eliminado.

