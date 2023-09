https://sputniknews.lat/20230908/panama-debate-el-contrato-minero-por-20-anos-declarado-inconstitucional-en-2017-1143512278.html

Panamá debate el contrato minero por 20 años, declarado inconstitucional en 2017

Panamá debate el contrato minero por 20 años, declarado inconstitucional en 2017

En Panamá la Asamblea discute el acuerdo con una empresa canadiense mientras crece el rechazo a nivel social.

2023-09-08

2023-09-08T22:00+0000

2023-09-08T22:00+0000

panamá

Panamá debate el contrato minero por 20 años, declarado inconstitucional en 2017

En marzo de 2022 el gobierno de Laurentino Cortizo otorgó por 20 años prorrogables la concesión para minería a cielo abierto a la empresa First Quantum Minerals.La firma renueva el acuerdo de 1997 declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema. El fallo indica que se desconocieron los principios básicos de la contratación pública y el impacto que provoca la minería a cielo abierto, entre otros puntos.En diálogo con En Órbita el politólogo y docente panameño Richard Morales señaló que la violación de esa resolución evidencia una “complicidad con la mina”.El órgano legislativo comenzó a tratar el tema en los primeros días de septiembre y se espera que lo apruebe la semana próxima. Sin embargo, esa proyección puede cambiar debido a la presión social.“Se prevé [la aprobación] en la medida que es conocido que ha estado circulando dinero entre los diputados y que ese dinero se le entrega en la medida que aprueben el proyecto”, dijo Morales.Pero aclaró que varios diputados ya cambiaron su postura debido a la presión de la ciudadanía. Este sábado 9 sindicatos y organizaciones definirán las nuevas acciones de lucha; las últimas marchan convocaron a miles de personas en todo el país.En otros temas, en Perú la presidenta Dina Boluarte rechazó las acusaciones populares que la señalan como la responsable de las muertes civiles durante las protestas de diciembre a febrero.La mandataria visitó la localidad de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, en Junín, y fue recibida con manifestaciones en su contra.“A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo, ‘Dina asesina’”, señaló, y agregó que los 49 civiles murieron por acción de los propios manifestantes “para doblegar un gobierno constitucional”.En Órbita conversó con ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, la socióloga Anahí Durand.Por las víctimas de las protestas la presidenta tiene abierta una investigación de Fiscalía por los presuntos delitos de genocidio y lesiones graves.En Órbita también abordamos la tensión entre Argentina y Paragua por la hidrovía, y la denuncia de Moscú sobre las presiones que los países del G7 ejercen sobre la India en referencia al conflicto en Ucrania.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

