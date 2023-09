https://sputniknews.lat/20230906/peru-cooperacion-militar-con-eeuu-perpetua-el-regimen-de-boluarte-1143423586.html

Perú: ¿cooperación militar con EEUU perpetúa el régimen de Boluarte?

En el marco de la creciente presencia de militares norteamericanos en territorio peruano, el abogado del expresidente Pedro Castillo, Wilfredo Robles, dialogó... 06.09.2023, Sputnik Mundo

El Gobierno de Perú anunció que retomará un acuerdo de cooperación con EEUU para contener aeronaves sospechosas de actividades de narcotráfico en el país andino, luego de más de 20 años de suspensión impuesta por Washington. Al respecto, "las implicaciones de los acuerdos con la Administración del Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), se suman a una serie de hechos que consolidan la ocupación militar en el territorio peruano por parte de las tropas norteamericanas", dijo Robles.En este marco, "en junio de este año llegaron 1.500 militares del ejército norteamericano, luego de un permiso otorgado por el congreso a pedido del Gobierno de facto de Boluarte", aseveró. Dicho Gobierno "es un títere de los intereses geopolíticos y geoeconómico de EEUU", sostuvo el jurista peruano. Desde este país se han esforzado en reconocerlo públicamente, "con lo hizo la jefa del Comando Sur, en referencia a la importancia estratégica de los recursos naturales de Sudamérica para EEUU", dijo.Se intensifica la crisis política e institucionalCon respecto a las causas de la inestabilidad que vive el país, "estas se identifican en el no reconocimiento por parte de Keiko Fujimori de la derrota electoral del año 2016", explicó Robles. A partir de allí se sucedieron una serie de confrontaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo, "con cierres del congreso y vacancias presidenciales", indicó. Con Pedro Castillo se añade un componente, "ya que él se atrevió a cobrar deudas millonarias de grandes empresas monopólicas, lo cual le costó la vacancia", concluyó.Los BRICS se convierten en protagonistas de la transición multipolarEn un sistema internacional en crisis, "los BRICS se consolidan como la alternativa para los pueblos del Sur", dijo a Sputnik el internacionalista argentino Juan Pablo de María.Los países que agrupan a los BRICS tienen que resolver problemas complejos en relación a la volatilidad de los mercados, ya que la presión inflacionaria causada por la acción irresponsable de una serie de países, según indicó el presidente de Rusia Valdímir Putin, en su discurso a los participantes del foro empresarial de dicho grupo de países. Al respecto, "en la actual coyuntura internacional en crisis los BRICS intentan construir hegemonía", expresó el investigador argentino.Sobre la importancia de la desdolarización de las transacciones entre los países del Sur Global, "mediante las monedas existentes de nuestros países se deberían flexibilizar las posibilidades, mecanismos y herramientas que permitan llevarlo adelante", expresó. Por su parte, "el ingreso de Argentina a este grupo implica una importancia estratégica, no sólo para el país, si no también para la región", dijo. En este sentido, "estamos ante un gran país que tiene mucho para aportarle al grupo", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los planteamientos del realismo sobre las instituciones internacionales.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

