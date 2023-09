https://sputniknews.lat/20230909/me-tiraron-al-suelo-el-periodista-de-sputnik-revela-los-detalles-de-su-detencion-en-armenia-1143542322.html

"Me tiraron al suelo": el periodista de Sputnik revela los detalles de su detención en Armenia

El columnista de Sputnik Ashot Guevorkián relató los detalles de su detención por el Servicio de Seguridad Nacional de Armenia en la ciudad de Goris. Desde... 09.09.2023, Sputnik Mundo

Ashot Guevorkián señaló que antes de su detención estuvo junto al bloguero Mika Badalián y otros dos conocidos en la región armenia de Siunik. Viajó a esta provincia con el fin de preparar un material radiofónico para su proyecto Nosotros sobre la vida en las zonas fronterizas con Azerbaiyán y Nagorno Karabaj. Antes de visitar las localidades de Kornidzor y Karahunj, decidió hacer una parada en la ciudad de Goris, donde sucedió el arresto, afirmó Guevorkián.Según relata, en la celda de detención preventiva lo trataron bien, dentro de los límites de la ley, le llevaron medicación porque tiene problemas de corazón y diabetes. El periodista no descartó que el incidente tuviera un trasfondo político, dados los sentimientos antirrusos existentes en el poder de Armenia en los últimos tiempos. El 7 de septiembre, Mika Badalián y Ashot Guevorkián fueron detenidos en la ciudad armenia de la ciudad de Goris en relación al "tráfico ilegal de armas de fuego", afirmaron desde el Comité de Investigación armenio. No obstante, la abogada del periodista, Liana Grigorián, aseguró que Guevorkián no está implicado en esas actividades.Las detenciones se produjeron el mismo día en que se iniciaba en Armenia el primer foro ruso-armenio de medios de comunicación. El evento finalizó el 8 de septiembre. Las autoridades incriminaban a Guevorkián y Badalián la supuesta implicación en un caso de tráfico de armas. Además, Badalián ya había sido detenido antes por otros cargos.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que la detención del columnista de Sputnik favorece a las fuerzas que pretenden "sembrar el miedo y la desconfianza entre Rusia y Armenia". Desde el grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, comunicaron que seguían de cerca el arresto del periodista y llamaron a cesar de inmediato las provocaciones que buscan socavar la amistad entre los pueblos hermanos de Rusia y Armenia.El 8 de septiembre, el embajador armenio, Vagharshak Arutiunián, fue convocado a la Cancillería rusa tras el arresto del columnista de Sputnik. El mismo día, desde el Comité de Investigación de Armenia anunciaron la liberación de Badalián y Guevorkián.

