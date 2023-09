https://sputniknews.lat/20230909/stoltenberg-desatado-lo-que-realmente-importa-es-firmar-contratos-con-el-complejo-militar-1143538556.html

Stoltenberg desatado: "Lo que realmente importa es firmar contratos" con el complejo militar

Stoltenberg desatado: "Lo que realmente importa es firmar contratos" con el complejo militar

Sin vergüenza, y sin complejos. Así se muestra cada vez más el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y así lo dejó relucir en su reciente... 09.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-09T10:31+0000

2023-09-09T10:31+0000

2023-09-09T10:31+0000

qué pasa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

otan

jens stoltenberg

juan aguilar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/09/1143538381_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_7a14b50877d60f509aab0005e072c1c4.jpg

Stoltenberg desatado: “Lo que realmente importa es firmar contratos” con el complejo militar Stoltenberg desatado: “Lo que realmente importa es firmar contratos” con el complejo militar

Valores occidentalesAsí, sin ningún tapujo, totalmente a cara descubierta, Stoltenberg soltó algo que muestra a las claras cuál es uno de los verdaderos motivos de la alianza atlántica de seguir alimentando el conflicto en Ucrania: la venta de armas. Durante su intervención en el Europarlamento, dijo: "Lo que realmente importa es firmar contratos [con la industria militar]. Necesitamos que las naciones firmen contratos porque eso permite a la industria invertir y aumentar la producción".Una frase que no deja de ser un bombazo, pese a que todo el mundo sepa que esta es la idea principal que subyace en los conflictos que organizan desde Occidente: el lucro de su industria armamentística. Y además, es políticamente incorrecta, en momentos en que la ideología woke –pregonada en el Occidente colectivo– condena todo lo que no sea políticamente correcto.Stoltenberg lo dijo tras subrayar que los países parecen estar tomándose en serio el aumento del gasto en defensa ya que este año se disparará un 8% en términos reales, el mayor incremento en décadas. "Más dinero para la defensa también nos permitirá invertir más en la producción de municiones, lo cual es extremadamente crítico", disparó.Para el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar, aquí hay dos cuestiones. "Una es que la OTAN se está desarmando, no sólo por el material que cede a Ucrania y que es destruido en la zona de combates. Se está desarmando porque tiene que abastecer a Ucrania de todo lo que implica una guerra. Eso son muchos recursos que la industria de defensa europea no está preparada para una guerra de este tipo. Ellos hacían guerras contra pastores de cabras en Irak o en Afganistán, pero esto es otra cosa".Pero el jefe de la Alianza Atlántica dejó muchas más frases de su cosecha en esta intervención, como, por ejemplo, que Ucrania "nunca ha estado más cerca" de la adhesión a la OTAN que ahora. Según él, esto se debe a tres factores, a saber.En primer lugar, la OTAN acordó un paquete considerable de ayuda para "garantizar plena interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas ucranianas y la OTAN, y la interoperabilidad entre nuestras fuerzas armadas".En segundo lugar, la alianza fortaleció la cooperación política institucional con Kiev. "Establecimos el llamado Consejo OTAN-Ucrania, donde no nos reunimos con Ucrania como un socio, nos reunimos como iguales alrededor de la mesa", señaló Stoltenberg, y añadió que es importante convertir este organismo en un "instrumento práctico e importante para fortalecer los lazos entre la OTAN y Ucrania".En tercer lugar, durante la cumbre en la capital lituana, Vilna, la alianza canceló el Plan de Acción para la Adhesión, que suponía un conjunto de reformas militares y democráticas que Ucrania tenía que aplicar. "Así, ahora convertimos el proceso de adhesión. Era un procedimiento de dos pasos y pasa a tener solo uno", comentó Stoltenberg.ContradiccionesComo es de esperar en intervenciones de este tipo de líderes occidentales, sueltan un relato tan enmarañado que inevitablemente caen en contradicciones. Una de ellas es precisamente el primero de estos tres puntos que enumeró: "garantizar plena interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas ucranianas y la OTAN".A renglón seguido, manifestó: "debemos recordar cuál es nuestra responsabilidad. […] No podemos sentarnos aquí en Bruselas, en la sede de la OTAN o en la sede de la UE y decirles exactamente cómo luchar. Esa es su tarea, están arriesgando sus vidas, y nosotros simplemente los apoyamos y los elogiamos por su coraje".Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué parte le creemos? ¿Cuando dice que "garantiza la plena interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas ucranianas y la OTAN", o cuando dice "no podemos sentarnos aquí en Bruselas, en la sede de la OTAN o en la sede de la UE y decirles exactamente cómo luchar […] nosotros simplemente los apoyamos"? Lo dicho, una contradicción que soltó sin despeinarse.Al respecto, Aguilar se muestra contundente: "Es mentira lo que dice, es un mentiroso profesional. Primero, porque efectivamente los asesores de la OTAN, y el mando de la OTAN, son quienes realmente dirigen las operaciones a nivel de teatro de operaciones. Lo que es realmente la campaña desde el punto de vista militar se está llevando desde el mando de la OTAN".Otra contradicción. En otro pasaje de su intervención dijo: "Los ucranianos decidieron lanzar la ofensiva porque quieren liberar su territorio y están haciendo progresos. Quizás no tantos como esperábamos, pero están ganando terreno gradualmente, unos cientos de metros cada día", para luego decir: "El Ejército ruso es el segundo más fuerte en Ucrania y esto es bastante impresionante para los ucranianos".Dicho de otra forma: si en Ucrania se están enfrentando dos ejércitos, el ucraniano y el ruso, y el ruso es el segundo, significa que el ucraniano es el primero, es decir, el mejor de los dos. Y si es el mejor de los dos, ¿cómo es posible que sólo avance "unos cientos de metros al día"? Algo que tampoco es del todo cierto, porque si bien puede que avancen unos cientos de metros en un día, por ejemplo, en Rabótino, al día siguiente abandonan sus posiciones y retroceden, día sí, y día también."Esto muestra claramente que el señor Stoltenberg es un personaje grotesco. Claro, es que en Ucrania hay sólo dos ejércitos. Si el ruso es el segundo, se supone que el primero es el Ejército ucraniano al que le lleva tres meses avanzar unos cientos de metros al día. Pues 90 días, por cientos de metros, estaríamos hablando de nueve kilómetros, más de 66 mil bajas para nueve kilómetros. ¿Y a eso le llama conseguir avances? A este señor, o de verdad no le importa nada, o raya el ridículo", concluye Juan Aguilar.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, otan, jens stoltenberg, juan aguilar, аудио