AMLO y Petro proponen combatir el tráfico y consumo de drogas desde las causas

Durante la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se realizó del 7 al 9 de septiembre en Cali, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador afirmó que entre México y Colombia existe coincidencia en no optar por el uso de la fuerza.AMLO planteó que lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y la violencia es atender las causas con un nuevo criterio. "No pensar sólo en medidas coercitivas. Tenemos que poner por delante el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad", dijo durante su participación en la conferencia.“Lo que yo propongo es tener una voz diferente y unificada que defienda a nuestras sociedades, nuestro futuro y nuestra historia, y dejar de repetir un discurso fallido que ya fracasó", declaró, en tanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro.Petro recordó que hace 50 años en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, mataron al presidente Salvador Allende "porque tenía una ilusión e hizo ilusionar a su pueblo con la justicia social y ahí acabaron un camino que hasta ahora retomamos".​​La guerra contra las drogas ha fracasado, reiteró Petro ante su homólogo de México, y las delegaciones de América Latina y el Caribe, representantes de las Naciones Unidas y de países de otros continentes, así como líderes campesinos, indígenas, afros, jóvenes y mujeres.Colombia y México “somos las mayores víctimas de esta política. Eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina, un genocidio”, afirmó el presidente Petro."Tenemos esa experiencia de 50 años, una experiencia sanguinaria y feroz, y se empieza a repetir desde hace algunas décadas en otros países como México. Por eso, quizás, el hecho de que sean Colombia y México los citantes de esta reunión tiene un sentido, un valor en el planeta tierra, en la humanidad".​Indicó que el camino correcto para enfrentar el problema no es recortando la oferta sino reduciendo la demanda de drogas."Cada dólar que se invierte en recortar la demanda ayuda a la familia a que no se produzca la adicción. Cada dólar que vaya al hospital público, al médico, a la salud mental, a psicólogos, a psicólogas, a los jardines infantiles, a crear amor, ayuda a reducir la demanda por drogas".Si repasamos nuestra historia latinoamericana reciente, dijo, veríamos a "los presidentes y políticos que han sido puestos presos y condenados por sus relaciones con el narcotráfico, y en todos nuestros países encontraríamos que todos repetían el discurso oficial de la guerra contra las drogas"."Aquí en Colombia ordenaban fumigar a decenas de miles de campesinos con un veneno que se llama glifosato"."Ordenaban ir a los campos, y el que tuviera un campo de hoja de coca, capturarlo y meterlo en la cárcel. El que vendía droga en un barrio, cogerlo preso y el que consumía a la cárcel, cualquiera que fuese la cantidad de droga que tuviera en un bolsillo. Una guerra entre la policía y la juventud civil en los barrios populares. Una guerra todos los días, todas las noches. Y ese mismo político que ordenaba hacer eso, se abrazaba en la noche en los clubes con el más grande narcotraficante de Colombia".El efecto de esta política es que murieron un millón de latinoamericanos en estos 50 años y en Estados Unidos pusieron presos a 10 millones de personas, negros y latinos en su mayoría, y esa es la fallida política que vamos a cambiar, concluyó el presidente de Colombia.AMLO, en tanto, se pronunció a favor de los valores morales y espirituales de las grandes civilizaciones y delineó cinco propuestas. En primer término, procurar inversiones propias y de organismos financieros internacionales para fortalecer la actividad productiva del campo en los países de la región, con el fin de sustituir la siembra de marihuana, amapola, entre otros, por maíz, frijol, café y millones de árboles frutales y maderables.“Lo segundo, no permitir nunca más el saqueo de los recursos naturales de nuestros países. Más que una pandemia, una peste, es la corrupción y hay que desterrarla. En el caso nuestro, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes y de la oligarquía.”Igualmente, promover el desarrollo con bienestar a partir del principio: por el bien de todos, primero los pobres. Además, evitar la desintegración familiar y atender a los jóvenes para evitar que ingresen a las bandas criminales.AMLO también hizo un llamado a los países de la región a participar en el combate a la pandemia por el consumo de fentanilo que enfrenta Estados Unidos."Ayudar en todo lo que podamos. Desde luego, hacerlo con respeto a nuestras soberanías y también buscando que se procure atender ese problema de fondo. Porque no es eliminar el fentanilo; si hay consumo, es que algo anda mal en esa sociedad", dijo el presidente mexicano.

