https://sputniknews.lat/20221125/soberania-desarrollo-y-migracion-los-acuerdos-alcanzados-en-la-reunion-entre-amlo-y-petro-1132908173.html

Soberanía, desarrollo y migración: los acuerdos alcanzados en la reunión entre AMLO y Petro

Soberanía, desarrollo y migración: los acuerdos alcanzados en la reunión entre AMLO y Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron este 25 de noviembre en el Palacio Nacional, ubicado en la... 25.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-25T22:32+0000

2022-11-25T22:32+0000

2022-11-25T22:32+0000

américa latina

méxico

colombia

gustavo petro

andrés manuel lópez obrador

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1132906367_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_6262431dcce3c9379934974347d7151f.jpg

Los mandatarios compartieron un desayuno de trabajo y se realizó la reunión ampliada de las delegaciones de Colombia y México. Tanto Petro como López Obrador son los primeros presidentes de izquierda de sus respectivas naciones. Tras casi cuatro horas reunidos a puerta cerrada, Gustavo Petro informó que el encuentro con su homólogo mexicano fue fecundo, aunque no profundizó en detalles. El presidente Gustavo Petro escribió un mensaje en sus redes sociales, sin detallar los acuerdos bilaterales alcanzados. Los jefes de Estado expresaron que ambas naciones latinoamericanas están hermanadas por una historia común y dijo que actualmente viven uno de los momentos más emblemáticos de su relación bilateral.Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador le mostró al colombiano los murales que adornan Palacio Nacional, entre ellos la Epopeya del Pueblo Mexicano, pintado en 1935 por el muralista Diego Rivera. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, calificó de extraordinaria la conversación entre los mandatarios y aseguró que, con este encuentro, "se ensanchan los caminos de América Latina para un futuro mejor". El mandatario colombiano estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; la jefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña. Por la parte mexicana, además del canciller, estuvo presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Petro realiza gira de trabajo en MéxicoEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a México la noche del 24 de noviembre al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para realizar una gira de trabajo, en la que se discutió la situación consultar y la migración. Por ese motivo, también sostendrá una reunión en el Consulado de Colombia en Ciudad de México. Su primera actividad consistió en una reunión con miembros de la comunidad colombiana, en donde cuestionó por qué los países latinoamericanos no se han reunido a evaluar aquello que impacta en sus sociedades y sus proyectos políticos. Tras la reunión en Palacio Nacional, Gustavo Petro fue recibido por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la Presidencia de ese país, en donde fue declarado huésped distinguido. Este es el tercer encuentro bilateral del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus pares latinoamericanos, con quienes iba a sostener la Alianza del Pacífico, que fue pospuesta debido a que el Congreso de Perú no concedió la autorización para viajar al presidente de ese país, Pedro Castillo, quien recibiría la Presidencia pro tempore. Sin embargo, sí se llevó a cabo la novena Cumbre Empresarial de dicha alianza, a la que asistieron inversionistas de Colombia, Chile, Perú y México, los países que fundaron el grupo en 2011. También acudieron invitados de los tres Estados en proceso de integración (Ecuador, Costa Rica y Honduras) y delegaciones de países observadores.

https://sputniknews.lat/20221125/el-gobierno-de-colombia-y-eln-invitan-a-eeuu-a-participar-de-dialogos-de-paz-1132896990.html

méxico

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, colombia, gustavo petro, andrés manuel lópez obrador, política