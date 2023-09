https://sputniknews.lat/20230910/luis-rubiales-dimite-como-presidente-de-la-real-federacion-espanola-de-futbol-tras-escandalo-1143579768.html

Luis Rubiales renuncia a la Real Federación Española de Fútbol tras escándalo

"Hoy he transmitido a las 21.30 al presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en la UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido", indicó Rubiales en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).Explicó que, después de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le suspendiera de cualquier actividad relacionada con el fútbol y también debido al resto de procedimientos abiertos en su contra, le resulta evidente que no podrá volver a desempeñar su cargo.El hasta ahora presidente de la RFEF denunció que sus familiares y amigos "han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades", pero expresó su convicción de que "en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo"."Gracias a todos los que me han apoyado en estos momentos", puntualizó.A lo largo de la nota, Rubiales no menciona a Jenni Hermoso ni el escandaloso beso que le dio a ella.El pasado 20 de agosto, la selección femenil de España se impuso a Inglaterra en la final de la Copa Mundial de la FIFA por 1-0, proclamándose campeona del mundo por primera vez en su historia.En la ceremonia de premios, Rubiales besó en la boca a Hermoso, lo que le ha valido una lluvia de críticas en su país.El jefe de la RFEF pidió disculpas públicas y agregó que todo ocurrió "de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes".La propia Hermoso primero se pronunció de manera similar, declarando que tiene una gran relación con Rubiales y que "fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", pero luego instó a tomar medidas contra el funcionario.El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó las disculpas de insuficientes, mientras que varios miembros del Ejecutivo pidieron a Rubiales que dejara su cargo, y la Fiscalía de Madrid abrió una causa contra él por sospecha de agresión sexual.Las 23 jugadoras españolas que se proclamaron campeonas del mundo la semana pasada advirtieron en un comunicado del sindicato deportivo FutPro de que no acudirán a las convocatorias de la selección mientras Rubiales siga en el cargo.El 26 de agosto, Luis Rubiales fue suspendido de su cargo por la Comisión Disciplinaria de la FIFA por 90 días y se le prohibió tener contacto alguno con Hermoso.El mismo día, la RFEF informó que Pedro Rocha Junco, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ejercerá como máximo responsable interino del organismo tras la suspensión de Rubiales.

