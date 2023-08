https://sputniknews.lat/20230827/el-futbolista-iniesta-censura-la-conducta-de-rubiales-1143082675.html

El futbolista Iniesta censura la conducta de Rubiales

El futbolista Iniesta censura la conducta de Rubiales

Moscú (Sputnik) — El héroe nacional de España por meter el gol que convirtió al país en el campeón del Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010, Andrés Iniesta... 27.08.2023, Sputnik Mundo

"Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", escribió Iniesta en su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter). El centrocampista del equipo Emirates Club enfatizó que no se pueden tolerar actuaciones como la de Rubiales pues "han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial". Asimismo, Iniesta expresó su tristeza "como persona, padre de tres hijas, esposo y futbolista", ante los acontecimientos en torno a la selección femenina de España. Según el excapitán de la selección masculina española, es "una pena que se haya ensuciado una hermosa historia" construida por "muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años". El pasado 20 de agosto, la selección femenina de España se impuso al equipo de Inglaterra en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA por 1-0, proclamándose la campeona del mundo por primera vez en su historia.En la ceremonia de premios a la selección española, Rubiales besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso, lo que le ha valido una lluvia de críticas en su país. El jefe de la RFEF pidió disculpas públicas y agregó que todo ocurrió "de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó las disculpas de insuficientes.La propia Hermoso primero se pronunció de manera similar, declarando que tiene una gran relación con Rubiales y que "fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", pero luego instó a tomar medidas contra el funcionario.Varios miembros del Ejecutivo español pidieron a Rubiales que dejara su cargo. La Fiscalía de Madrid abrió una causa contra el titular de la RFEF por sospecha de agresión sexual.Todo el mundo daba por seguro que Rubiales iba a anunciar su dimisión el 25 de agosto, durante una asamblea extraordinaria de la RFEF, pero el funcionario se negó en redondo a dejar el cargo e insistió en que es víctima de una cacería.Las 23 jugadoras españolas que se proclamaron campeonas del mundo la semana pasada advirtieron en un comunicado del sindicato deportivo FutPro de que no acudirán a las convocatorias de la selección mientras Rubiales siga en el cargo.Varios responsables de las federaciones de fútbol regionales, entre ellos los de Navarra, País Vasco, Cantabia y Canarias, anunciaron sus dimisiones en señal de desacuerdo con Rubiales. El 26 de agosto, Rubiales fue suspendido de su cargo por 90 días y se le prohibió tener contacto alguno con Hermoso.

