"No voy a dimitir": el jefe de Federación Española de Fútbol se retracta tras beso con futbolista

Agregó que los políticos, incluso la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, y ministra de Igualdad, Irene Montero, se referieron a esta acción como violencia sexual, sin consentimiento.Al explicar su acción, Rubiales subrayó que se trataba de un beso de padre, "espontáneo, mutuo y eufórico, y sobre todo consentido". "Fue un pico. El deseo que podía tener dando ese beso era el mismo deseo que podría tener dándole un beso a mi hija. No había deseo posición de dominio", aclaró.El pasado 20 de agosto, la selección femenina de España se impuso al equipo de Inglaterra en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA por 1-0, proclamándose la campeona del mundo por primera vez en su historia.En la ceremonia de premios a la selección española, Rubiales besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso, lo que provocó una lluvia de críticas en su país. El jefe de la RFEF pidió disculpas públicas y agregó que todo ocurrió "de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes". La propia Hermoso se pronunció de manera similar, declarando que tiene una gran relación con Rubiales y que "fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", según el diario AS.La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) pidió que el presidente de la RFEF abandone el cargo "por su conducta reprobable e intolerable". La UGT consideró que la victoria de la selección española se ve "ensombrecida por conductas sexistas propias del riguroso patrón machista que sigue imperando en nuestra sociedad".

Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

