A 50 años del Golpe de Estado, Chile aún no logra alcanzar un "consenso de condena"

A 50 años del Golpe de Estado, Chile aún no logra alcanzar un "consenso de condena"

Chile conmemoró el 50 aniversario del golpe de Estado militar que derrocó al Gobierno del presidente Salvador Allende. Además, Marruecos sigue sumando víctimas fatales tras un devastador terremoto. Estos y otros temas en esta edición de En Órbita.

2023-09-11T22:00+0000

2023-09-11T22:00+0000

2023-09-11T22:00+0000

A 50 años del Golpe de Estado, Chile aún no logra alcanzar un "consenso de condena"

En Chile, el presidente Gabriel Boric, encabezó un acto oficial, en recuerdo a los 50 años del Golpe de Estado, encabezado por el general Augusto Pinochet, que terminó con el Gobierno democrático el presidente Salvador Allende.Aquel 11 de septiembre de 1973, un bombardeo sobre el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, dio paso a 17 años de sangrienta dictadura a cargo del general Pinochet, en la que hubo 3.200 muertos, más de mil personas que permanecen desaparecidas, prisión política, tortura y represión.Al acto organizado por el presidente chileno, Gabriel Boric, acudieron varios líderes internacionales, destacándose la presencia de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, Colombia, Gustavo Petro, Bolivia, Luis Arce y Uruguay, Luis Lacalle Pou.Además de la visita de los ex mandatarios de Urugyay, José Mujica, el español, Felipe González y el colombiano, Ernesto Samper, junto a referentes sociales y de la cultura.El presidente Boric afirmó que el Estado “debe asumir la responsabilidad por los crímenes cometidos durante la dictadura con verdad, con justicia y con reparación, pues solo asumiendo las deudas del pasado y sanando realmente esas heridas, será posible una convivencia en armonía y la construcción de una sociedad que se proyecte humanamente hacia el futuro", señaló.En Órbita entrevistó a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.El analista se refirió a la última encuesta de Pulso Ciudadano-Activa Research, que indicó que solo una de cada cuatro personas se interesa en este 50 aniversario y que casi tres cuartas partes, el 70%, considera que el hito divide a los chilenos.Pese a los esfuerzos institucionales y democráticos, en el país no existe consenso entre los ciudadanos en la condena al quiebre democrático de hace medio siglo, aspecto que para Vicencio tiene que ver con un cambio de foco en la discusión sobre los hechos vinculados a la dictadura.Vicencio recordó que hace pocas semanas “el propio delegado presidencial Patricio Fernández tuvo que renunciar cuando opinó que lo que vale la pena es centrarse en lo que fueron las violaciones a los derechos humanos de las personas en los años de mandato de facto de Pinochet”.Pero aclaró que “en filas del oficialismo hay una parte que condena esta visión por lo que nos enfrentamos a un escenario dividido a lo que se suma que sigue habiendo grados de polarización y justificación del golpe”, sentenció.Además, en esta edición de En Órbita, en Marruecos, el terremoto de mayor intensidad en su historia acaecido el pasado el 8 de septiembre, dejó más de 2700 muertos y fuertes críticas al rey Mohamed VI.El sismo de magnitud 6,9 afectó duramente a la provincia de Al Hauz, a la de Tarudant, Chichaoua y a la ciudad de Marrakech, motivo por el cual numerosos países expresaron su disposición a ayudar ante el tamaño de la catástrofe.En este marco, el rey Mohammed VI declaró tres días de luto por las víctimas pero esto no alcanzó para frenar las críticas hacia su figura por su ausencia inmediata en el lugar de los hechos.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

