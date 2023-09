https://sputniknews.lat/20230911/chile-conmemora-el-50-aniversario-del-golpe-de-estado-1143592504.html

Chile conmemora el 50 aniversario del golpe de Estado

Chile conmemora el 50 aniversario del golpe de Estado

El Gobierno chileno recuerda este 11 de septiembre el 50 aniversario del golpe militar en Santiago.

Sputnik te acerca la transmisión en vivo desde la capital chilena.Arce afirma que "siempre recordaremos al compañero Salvador Allende""Nosotros en Bolivia siempre recordaremos las palabras, los discursos que daba el compañero Salvador Allende desde aquí, la casa de La Moneda, compartimos esos deseos de dar mejores días a los más humildes, especialmente a los más pobres", señaló Luis Arce en conferencia de prensa.El mandatario boliviano condenó el golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet (1973-1990) para derrocar a Allende.AMLO expresa respeto a figura de Allende en acto por 50 años de golpe de Estado en ChileEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la sede de Gobierno de Chile, el palacio de La Moneda, para participar del acto conmemorativo."Quiero enviar un saludo fraterno al pueblo de Chile y decir el profundo respeto y cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierno con su ejemplo", afirmó el mandatario en conferencia de prensa.El presidente mexicano aseguró que Allende fue "un apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo"."Estar aquí es conmemorar una fecha histórica, los pueblos de Chile y México son hermanos y lo seguiremos siendo unidos por los ideales de libertad, de justicia, de democracia y de respeto irrestricto a nuestras soberanías", agregó.Mujica da sus "saludos queridos compatriotas chilenos"A su vez, el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) también asistió al acto conmemorativo y pidió esperanza y optimismo."Les doy mis saludos queridos compatriotas chilenos, porque hay una patria esperando a las nuevas generaciones del continente, necesitamos esperanza y por lo tanto, a pesar de todos los pesares, soy optimista, vale la pena vivir la vida a tope", destacó Mujica en conferencia de prensa.El expresidente dio gracias a los chilenos por recibirlo y envió un mensaje a los jóvenes: "sepan que triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae en el trabajo, en el amor y en todas las cuestiones humanas, gracias y viva Chile, viva nuestra América".El senador chileno Juan Ignacio Latorre, presidente del partido Revolución Democrática (izquierda) del bloque Frente Amplio, se tomó una selfie con Mujica y subió la fotografía a sus redes sociales, adjuntando una reflexión sobre la política regional."El gran Pepe Mujica en Chile, vivió la prisión política y la tortura en carne propia, viene a acompañarnos en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y a seguir defendiendo la democracia; nos dice que la construcción del Frente Amplio en Uruguay lleva más de 50 años y requiere mucha paciencia y diálogo; a levantar la mirada para el Frente Amplio de Chile, que recién comienza", consignó el senador.Músico Tom Morello condena participación de la CIA en el golpe de Estado en ChileEl músico estadounidense Tom Morello, guitarrista de la banda de rock Rage Against the Machine, asistió este lunes al acto conmemorativo por los 50 años del golpe de Estado en Chile y rechazó la participación de su país en el quiebre de la democracia.Morello explicó que acudió a la ceremonia invitado por el mismo presidente Gabriel Boric, asegurando que el mandatario "es un gran fan del rock and roll"."Chile es muy importante para mí, es uno de los mayores fan del rock del mundo y quiero expresar mi solidaridad con los chilenos en este día tan importante", afirmó.El músico indicó que decidió venir para honrar a aquellos que luchan "por la justicia, por la paz, por la igualdad y contra el fascismo, este es un día muy importante para nosotros y estoy aquí para representar a los artistas que estamos contra el fascismo".Por último, se refirió al cantautor chileno Víctor Jara, torturado y asesinado durante la dictadura, afirmando que "su espíritu está vivo en cada nota que toco y su memoria es la memoria de aquellos desaparecidos y torturados".El general Augusto Pinochet arrebató el poder al presidente socialista democráticamente elegido Salvador Allende en 1973 y dirigió el país durante 17 años. Más tarde se confirmó que Estados Unidos, a través de la CIA, había trabajado para desestabilizar el país antes de la toma del poder.

