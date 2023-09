https://sputniknews.lat/20230911/atacan-a-balazos-a-colectivo-de-madres-buscadoras-en-el-norte-de-mexico-1143583303.html

Atacan a balazos a colectivo de madres buscadoras en el norte de México

Atacan a balazos a colectivo de madres buscadoras en el norte de México

El colectivo mexicano Madres Buscadoras de Sonora fue agredido a tiros en el sur de la ciudad de Hermosillo, al norte del país, la tarde del 10 de septiembre... 11.09.2023, Sputnik Mundo

En su cuenta de Twitter, la activista informó que la agresión ocurrió cuando llegaron a un punto de búsqueda, al que acudieron tras una llamada anónima en la que les alertaron de una supuesta fosa clandestina con muchos cuerpos y donde presuntamente estaba el hijo de una de ellas. Tras el ataque, envió un mensaje dirigido al grupo armado que perpetró el atentado, en el que les piden que las dejen realizar sus labores de búsqueda de desaparecidos: "Solo buscamos paz para nuestra alma y nuestras familias; no buscamos culpables, ni justicia, ni verdad". La madre buscadora agradeció a la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado de Sonora, la Policía Estatal y al gobernador Alfonso Durazo y urgió a reforzar la seguridad de las activistas durante sus labores de búsqueda. De acuerdo con Flores, no hubo lesionados, pero "las madres están en shock, nos sentimos vulnerables". Hasta el momento la Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública y el gobierno de Sonora no se han pronunciado sobre el ataque ni se han reportado detenidos. La agresión ocurre a días de que el pasado 1 de septiembre las Madres Buscadoras de Sonora pidieran piedad a grupos del crimen organizado:La labor del colectivo ha sido reconocida y cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y llamaron a un acuerdo de paz a nueve carteles del crimen organizado para cesar los conflictos armados y la desapariciones forzadas el pasado 31 de julio. Según diversas organizaciones civiles como Jóvenes Buscadores de Sonora, hay casi 300.000 personas desaparecidas en todo el territorio mexicano a causa del crimen organizado. Sin embargo, la cifra del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República es mucho menor: se ubica en más de 100.000 desde la década de 1960.

