"Cuando nos dimos cuenta el fuego estaba detrás": mexicana relata la pesadilla que vivió en Hawái

"Cuando nos dimos cuenta el fuego estaba detrás": mexicana relata la pesadilla que vivió en Hawái

"Muchos se aventaron al mar para salvarse". Sputnik platicó con Adriana Cárdenas, una mujer de origen mexicano que vivió en carne propia la tragedia por los... 11.09.2023

“Empezamos a ver el humo que aventaba el aire, era el humo de un incendio, pero no sabíamos que estaba tan cerca, no sabíamos qué pasaba. Al abrir la puerta sentí el calor del fuego en el cuerpo y decidimos salir huyendo en el auto. Pobres de los que venían caminando, corriendo, el calor en la piel, el humo que no dejaba respirar. Muchos se aventaron al mar para salvarse. Había empezado la pesadilla". Así es como Adriana recuerda el 8 de agosto pasado en el que, en apenas en una hora, Lahaina fue arrasada por un incendio. Aquel día, la familia de Adriana se unió al listado de cientos de damnificados que perdieron sus casas y bienes; a poco más de un mes de distancia, las autoridades contabilizan en 115 las personas muertas y 66 personas desaparecidas.Adriana Cárdenas es una mujer mexicana de 58 años que llegó hace casi 3 décadas a probar suerte en la isla. En este tiempo ha hecho su vida, junto con tres hijos adultos y dos nietos adolescentes nacidos en ese territorio. Pese al tiempo que lleva trabajando en ese lugar, no tiene documentos lo cual la expone a mayor vulnerabilidad en medio de la catástrofe.Mucha gente no alcanzó a salir Ese 8 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde, Adriana estaba en su casa con sus hijos y era la hora de la comida. Se guarecían de los vientos del huracán "Dora", que ya habían provocado cortes de electricidad. Cuando terminaron de comer y sus hijos se prepararon para salir de casa, fue que se dieron cuenta de la oscuridad del cielo a pleno día, provocada por el humo de un incendio.Lo que no entienden aún, dice Adriana, es por qué nadie alcanzó a advertir del fuego que en una hora acabó con la parte central y turística de Lahiana. El Fiscal general del estado dijo, según prensa norteamericana, que investigarán de manera externa las causas del incendio y el trabajo que se hizo para combatir al que se considera hasta ahora el incendio forestal más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos."Murió mucha gente, gente que no se dio cuenta del incendio, que fue sorprendida en su casa y no alcanzó a salir. Es el caso de un compañerito de la escuela de mi nieta, sus papás estaban trabajando, el niño estaba encerrado en su cuarto viendo la TV con su perro y nunca se dio cuenta y ahí quedó en su cama con su perro, encontraron su cuerpo, tenía 13 años, algo bien triste", se lamenta Adriana; también cuenta la historia de un amigo de su hijo cuyos abuelos no alcanzaron a salir de casa."No alcanzamos a ver en qué magnitud estaba todo porque el viento estaba como nunca, entonces estábamos entre quedarnos para protegernos del viento y salir por el incendio. Pero no se veía el fuego, solo el humo y cuando nos dimos cuenta ya fue demasiado tarde porque el fuego ya estaba atrás de nosotros", recuerda. "Tenemos que buscar dónde vivir"Después de que el incendio arrasara con el departamento que rentaba y todas sus cosas dentro, adquiridas en 28 años de trabajo, Adriana y sus hijos se refugiaron en casa de una pariente, ubicada en una zona que no sufrió por el fuego. Ahí estuvieron durante 4 días, luego consiguieron refugio en un hotel ubicado en la parte alta de la isla, que no fue consumida por el fuego. Ahí están hasta la fecha. Adriana trabajaba como cocinera y en una empresa de limpieza."Las ayudas que hemos recibido son de gente solidaria, gente privada que viven aquí y eso fue lo que donaron ellos, agua, comida enlatada, almohadas, cobijas. Los niños están sin escuela, ya va para un mes y no han hecho nada para reubicarlos en salones o en otras escuelas. Ahorita que estamos sin trabajo necesitamos dinero porque no nos darán hospedaje para siempre, tenemos que buscar dónde vivir, pagar renta", dice Adriana.La mujer está esperanzada en que la isla se levantará de nuevo. Ella mantiene la fe en la gente y la isla que la recibió hace 28 años. "Sé que es una isla bien bendecida y vamos a recuperarnos y a encontrar trabajo". Mientras tanto, es imperante que las autoridades mexicanas respondan a las necesidades de los connacionales que fueron damnificados.En este link puedes apoyar Adriana y su familia: https://www.gofundme.com/f/support-for-the-montiel-cardenas[1]family?utm_campaign=p_lico+share[1]sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customeDe acuerdo con la Administración de Fuego de Estados Unidos, los incendios forestales de Maui son los más mortíferos que se hayan registrado en los últimos 100 años.A principios de agosto, el presidente Joe Biden declaró un desastre mayor en Hawái, poniendo a disposición recursos federales adicionales para ayudar a combatir los incendios forestales que todavía arden en las islas del archipiélago.

