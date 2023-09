https://sputniknews.lat/20230911/ebrard-amaga-con-irse-de-morena-y-anuncia-un-nuevo-movimiento-politico-1143622652.html

Ebrard amaga con irse de Morena y anuncia un nuevo movimiento político en México

El excanciller mexicano Marcelo Ebrard anunció este 11 de septiembre la creación de un nuevo movimiento político, luego del desacuerdo que tuvo con el partido... 11.09.2023, Sputnik Mundo

Después de una serie de críticas hacia la cúpula de Morena, el partido fundado por el presidente López Obrador, Ebrard afirmó que el próximo 18 de septiembre iniciará una gira por todo el país para informar a sus seguidores y simpatizantes sobre su nueva posición política.El también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México no ha renunciado a Morena, pero sí interpuso una impugnación en contra del proceso interno de selección ante las instancias correspondientes de Morena. Según él, el proceso estuvo lleno de irregularidades que beneficiaron a Sheinbaum, quien podría convertirse en la primera mujer presidenta de México. El equipo de Marcelo Ebrard incluyó todas las supuestas pruebas y testimonios que lograron reunir sobre las irregularidades en el proceso, que consistió en una encuesta central y otras cuatro encuestas espejo que arrojaron prácticamente los mismos resultados, con más de 10 puntos de ventaja de Sheinbaum.Ebrard, uno de los aliados más cercanos a López Obrador, dijo que su equipo detectó un favorecimiento a Sheinbaum por parte de alcaldes, gobernadores y funcionarios de secretarias de Estado y que esperará la respuesta de las instancias correspondientes de Morena para tomar una decisión sobre su permanencia en el partido."Porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen a programas sociales, a que intervengan gobernadores, alcaldes, secretarias de estado, por qué habría yo de permanecer ahí, de que serviría nuestra lucha política de décadas", dijo Ebrard. "No debemos permitir que esas prácticas, que son un virus, estén en el torrente sanguíneo de Morena porque va ser un efecto muy devastador", apuntó Ebrard."Le tengo un inmenso cariño a López Obrador, he sido su más fiel colaborador, pero esto sí lo tengo que decir porque Morena costó mucho trabajo hacerlo y organizarlo (…). Es mi obligación, son mis convicciones", agregó.Explicó que el próximo 18 de septiembre formalizará la creación de un nuevo movimiento político e iniciará una para explicar su posición a todas las personas que lo apoyaron y votaron por él en la interna del oficialismo."No busco una senaduría ni un cargo, mi objetivo es que se resuelva esto", afirmó el excanciller.Apenas este 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum anunció que iniciará un gira por todo el país e hizo un llamado a toda la militancia de Morena a consolidar y conformar comités para garantizar el triunfo del oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024.Ante miles de seguidores, Sheinbaum dijo que las puertas de Morena estaban abiertas en clara referencia a Ebrard, cuyos cuestionamientos al proceso interno han significado la ruptura más grave en el movimiento encabezado por López Obrador.

