EEUU "no aprendió" del 11-S y "comete el mismo error con Ucrania"

El 11-S demostró que EEUU ya no era invencibleAdemás, Bardalai subrayó que Estados Unidos provocó con sus propias manos el mayor atentado terrorista de la historia al financiar a islamistas radicales en Afganistán en los años 80, lo que calificó de "grave error".La guerra de Washington contra el terrorismo alienó al mundo islámico En su opinión, la guerra de EEUU en Irak fue consecuencia de la creciente influencia de Irán en el país vecino, porque la mayoría chií de Irak estaba en sintonía con los chiíes de Irán, lo que hacía a Teherán más poderoso en la región. Observó también que Washington alienó a todo el mundo islámico y cuando lograron esta alienación de los musulmanes, Rusia y China se acercaron para estrechar lazos en Oriente Medio, especialmente con países como Siria.El analista militar afirmó que la creciente influencia de Moscú y Pekín en el mundo islámico, especialmente en Oriente Medio, al mismo tiempo que los países de la región se han vuelto escépticos sobre las intenciones de Washington, está configurando la geopolítica de la región en estos momentos. Un ejemplo de ello es la reciente reanudación de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, archienemigos, mediado por China, que parecía improbable en todo momento, señaló Bardalai.Afirmó que, al fin y al cabo, ambas naciones nunca se han visto las caras y siempre han estado en bandos opuestos. Por ejemplo, Irán está cerca de Rusia y China, mientras que Arabia Saudita mantiene profundas relaciones con Estados Unidos.El fin del mundo unipolar"Esto ha llevado al fin de la unipolaridad en el mundo con la aparición de otros centros de poder en el planeta como China, Rusia e India. Últimamente, la India se ha posicionado como líder del Sur Global, un hecho que da crédito a la exitosa conducción por parte de Nueva Delhi de la cumbre del G20, que se saldó con la admisión de la Unión Africana en el poderoso foro económico", mencionó Bardalai.Expresó que, a pesar de todo, el mundo se ha vuelto mucho más peligroso e inseguro debido a los intereses contrapuestos de los países, especialmente de la Casa Blanca con Moscú y Pekín.Estados Unidos no ha aprendido de la experiencia de Afganistán"Pero si Washington ha aprendido o no de esa experiencia, debería ser la cuestión principal hoy", comentó.Según el exoficial del Ejército indio, la Casa Blanca está cometiendo el mismo error al proporcionar fondos a los ucranianos que utilizan las armas que les suministran para llevar a cabo ataques contra Rusia. Subrayó que el conflicto ucraniano no es un conflicto entre Kiev y el Kremlin. Más bien es entre Moscú y Occidente, que lo combatía para salvar a la OTAN de volverse irrelevante y proteger la soberanía de Ucrania, agregó. Explicó que la situación en Ucrania se ha visto impulsada por la instigación de Estados Unidos y sus aliados europeos: dinero y equipamiento de Occidente, por un lado, y las tropas ucranianas, por otro.EEUU no se ve afectado "por los caprichos del conflicto""Curiosamente, muy lejos, separados por el océano Atlántico, Estados Unidos controla las operaciones de combate desde la distancia. Pero no se ve afectado por los caprichos de este conflicto, en absoluto", señaló Bardalai.Mientras tanto, los países europeos se encuentran entre los más afectados, ya que los precios de la energía y los alimentos están en máximos históricos. Algunos países ricos, como el Reino Unido, se enfrentan a una crisis del coste de la vida, en la que todo, desde el pan hasta la electricidad, se ha encarecido. Sin embargo, a Washington no le preocupan en absoluto sus problemas porque está intentando recuperar su perdido estatus de única potencia del mundo, haciendo que otro luche en su nombre.El lucro detrás del apoyo estadounidense a Ucrania El experto en relaciones internacionales señaló que, aunque es un error estratégico que ha cometido Estados Unidos, Washington está sacando provecho de esta crisis. Según la evaluación de Bardalai, las ventas de armas estadounidenses a Ucrania ya han superado los 43.000 millones de dólares y aún quedan más. Además, la industria armamentística estadounidense ha experimentado un auge, con un crecimiento del 14% desde que comenzó la operación militar especial rusa."La industria armamentística estadounidense necesitaba un conflicto para vender sus armas y, para ello, presionó mucho al Gobierno estadounidense para que saliera en apoyo de Kiev y así poder beneficiarse suministrando su material militar a Ucrania. Por eso, están arrastrando este conflicto", concluyó.

