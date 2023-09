https://sputniknews.lat/20230911/el-sueno-de-ucrania-de-ingresar-a-la-union-europea-sigue-siendo-lejano-1143618909.html

"El sueño de Ucrania de ingresar a la Unión Europea sigue siendo lejano"

Aunque Ucrania ya es una nación candidata para ingresar al bloque, la realidad es que el país gobernado por Volodímir Zelenski todavía tiene mucho trabajo por hacer para unirse al grupo. Además, el objetivo parece lejano, pues la adhesión se daría hasta 2030, según el rotativo. Y es que una de las trabas que más resuenan entre los líderes de la Unión Europea (UE) es el elevado índice de corrupción en Ucrania. Incluso Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares para intentar transparentar todo el dinero que ha enviado a Kiev desde febrero de 2022. "[Zelenski] tendrá que demostrar, a los ucranianos y al mundo exterior, que tiene la capacidad de gestión y la determinación para implantar sistemas e instituciones públicas independientes, fiables y duraderos", señala el medio.En un informe de 2021, el Tribunal de Cuentas Europeo (que forma parte de la UE) reconoció que el problema de Ucrania es "la gran corrupción" que ha escalado hasta altos niveles estatales. "Los oligarcas y los intereses creados son la causa profunda de esta corrupción. La gran corrupción y la captura del Estado obstaculizan la competencia y el crecimiento y perjudican el proceso democrático", se lee en el documento. "Queda mucho trabajo por hacer", admite el diario norteamericano en momentos en que las tropas ucranianas no han logrado tener éxito en sus contraofensivas contra las fuerzas rusas. De acuerdo con el medio, la reciente destitución de Alexéi Réznikov como ministro de Defensa del país se debió a que, durante su liderazgo, ocurrieron algunos escándalos de corrupción en la contratación pública y en el reclutamiento. The Washington Post también menciona la captura del multimillonario ucraniano Ígor Kolomoiski, quien en su momento ayudó a Zelenski a posicionarse en el ámbito del entretenimiento como actor y, después, en la arena política hasta encumbrarlo como candidato presidencial. Además, si fuera admitida, Ucrania sería "el miembro más pobre (por PIB per cápita)" y "uno de los más grandes por población y, por tanto, "tendría derecho a subvenciones masivas de la UE", apunta.

