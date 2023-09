https://sputniknews.lat/20230911/gato-azul-ruso-descubre-el-origen-y-las-caracteristicas-de-esta-raza-felina-1143596215.html

Gato azul ruso, descubre el origen y las características de esta raza felina

Conoce los principales rasgos que distinguen al gato azul ruso, su carácter, el precio y las peculiaridades que son inherentes al color de los ojos de esta raza.

2023-09-11

Gato azul rusoSon felinos increíbles con una coloración mística y es una de las razas de gatos de pelo corto más populares en todo el mundo por su apariencia elegante y aristocrática, ya que combina animales refinados, esbeltos e increíblemente plásticos con una disposición amable y una modestia casi absoluta.Historia y origenEl gato azul ruso fue criado en el Reino Unido a finales del siglo XIX, aunque esta raza es originaria de Rusia. En 1893, la criadora de felinos inglesa Karen Cox trajo de la región rusa de Arcángel algunos gatitos azules con los que empezó a cruzar con otras razas.La raza del gato azul ruso no fue reconocida oficialmente hasta 1912, cuando las asociaciones especialistas en felinos definieron el estándar de su aspecto y carácter. Se sabe que en el Reino Unido, el gato azul ruso (a veces llamado "azul de Arcángel" o "azul de Siberia") era especialmente apreciado por sus excelentes cualidades como cazador de ratas, su inusual aspecto noble y su particular pelaje.Durante la Segunda Guerra Mundial la raza estuvo al borde de la extinción, aunque más tarde los esfuerzos de los criadores consiguieron revivirla cruzándola con el gato siamés y British Shorthairs (británico de pelo corto). En Rusia el interés por este felino no apareció hasta los años 80 del siglo pasado, y a principios de los 90 en el país ya existía una pequeña población. Desde entonces, el gato azul ha sido criado activamente de acuerdo con todas las reglas del club.Tipos de razaActualmente, los gatos azul ruso pueden dividirse en tres estándares y tipos de raza diferentes: inglés - sistema GCCF (Reino Unido), europeo - sistemas WCF y FIFe, y americano - sistemas CFA y TICA.Tipo americanoEl tipo americano u oriental tiene un tamaño corporal más pequeño, con cráneo en forma de cuña, orejas grandes vueltas hacia fuera y un denso pelaje doble de color azul intenso.Tipo inglésEl tipo inglés dispone de una cabeza acortada en forma de cuña, así como de un pelaje azul claro con reflejos plateados.Tipo europeoEl tipo europeo se caracteriza por tener ojos almendrados y patas ovaladas, unas dimensiones corporales medias, con cráneo plano y pelo denso de color azul uniforme con reflejos plateados.Características de la razaEl gato azul ruso es de tamaño pequeño, con una constitución musculosa y ligeramente alargada. La cabeza tiene una forma triangular regular y el hocico es absolutamente plano. Las orejas, grandes y anchas terminan en forma puntiaguda, y el lado interno de la oreja es de color rosa suave. Los gatos de esta raza tienen patas largas y musculosas con almohadillas de color rosa violáceo, un cuello fuerte y una cola larga y fina con terminación puntiaguda.Su pelaje único es considerado como la marca de la raza, ya que es necesariamente corto, con subpelo denso y espeso, uniforme a lo largo de todo el cuerpo y sedoso al tacto. Este pelaje protege perfectamente al gato de la lluvia y las heladas. Por cierto, estos felinos son adecuados para personas alérgicas.AlturaCualquiera que sea el tipo reconocido al que pertenezca el azul ruso, debe ajustarse a estos parámetros medios:Estos parámetros son comunes a todas las variedades de gato adulto azul ruso.PesoLos indicadores biométricos de un animal no solo vienen determinados por su sexo. El peso y el tamaño del gato azul ruso también están influidos por la herencia genética, la calidad de la su alimentación y estilo de vida.Los felinos machos de esta raza, sin duda ganan en tamaño en comparación con las hembras. Los gatos machos cuentan con un pecho más expandido, extremidades fuertes y altas, así como más peso (entre 1-2 kg).Un gata adulta de esta raza pesa de 2,5 a 4,8 kg, mientras que un gato adulto pesa de 3,3 a 6,0 kg. Esta diferencia de peso es característica solo en el gato azul ruso, ya que en otras razas, la diferencia entre los sexos puede ser mayor.ColorEl color coincide plenamente con el nombre de la raza, ya que tiene todas las tonalidades de azul, de claro a oscuro, con un brillo plateado que aparece en las puntas del pelo en forma de marcas blancas brillantes.Este ticking se hace visible cuando el gato alcanza un año de edad. Algunos gatitos de nacimiento pueden tener rayas en la cola o la cabeza, pero con la edad deberían desaparecer.La coloración es homogénea. Todas las partes del cuerpo tienen un tono gris azulado unido, similar al tono de las plumas de las palomas. La aparición de tonos diferentes en el pelaje es considerada como un defecto.Las almohadillas de las patas son de color malva, malva-rosa. La nariz tiene el mismo tono o es de un tono gris-azul más frío.Color de ojosEl gato azul ruso adulto suele tener los ojos de color verde esmeralda y en forma redondeada o de almendra. Los gatitos de esta raza nacen con suaves tonos de ojos azules, pero alrededor de los dos meses de edad su color empieza a cambiar, de modo que primero adquieren un color marrón-amarillo sucio y luego un color verde.Carácter y comportamientoSe destacan por sus maneras "aristocráticas" y su tacto, poseen de un carácter tranquilo y son inteligentes. Además, estos felinos son moderadamente cariñosos y dóciles, aunque al mismo tiempo pueden ser independientes y no harán nada por obligación. No son vengativos ni propensos a hacer daño deliberadamente. Este gato tolera tranquilamente la soledad y se lleva bien con los niños, sin perder la compostura y sin sacar las garras. A pesar de ello, es mejor no dejarlo con un niño pequeño sin vigilancia.Ante las personas desconocidas, los gatos de raza azul ruso se muestran desconfiados, por lo que habrá que esforzarse mucho para ganarse su confianza. A veces muestran sus instintos de caza, por lo que las mascotas pueden atrapar ratones, correr tras las moscas y otros insectos. Debido a esta peculiaridad, es mejor mantener las ventanas y persianas cerradas. Es bastante activo, muy curioso y juguetón, por lo que también es necesario dedicarle tiempo y jugar con ellos.Cuidado y hogarEsta raza no requiere cuidados complicados. Basta con cepillar su pelaje, alimentarlo con una dieta equilibrada y darle vitaminas, así como mantener limpio su arenero y cortarle las uñas si el propio gato no se las afila.AlimentaciónLa dieta natural del gato azul ruso no difiere mucho del menú de los mismos gatos de raza británica. Los principales productos que esos animales pueden absorber sin perjudicar su propia digestión son filetes de ave, ternera, verduras y productos lácteos fermentados. Asimismo, las papillas de trigo sarraceno, arroz y avena son un buen alimento para este felino. Es mejor excluir por completo el pescado de la dieta de un gato, pero si decides agasajar a tu mascota con un manjar prohibido, no lo hagas más de dos veces al mes.Cabe mencionar que el cebo preparado húmedo y seco cubre las necesidades diarias de proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos de tu mascota. En cualquier caso, consulta siempre a un veterinario para determinar qué dieta sería la más adecuada.HigieneDebido a la limpieza y meticulosidad de esta raza, hay que mantener limpio su recipiente para la comida y prestar especial atención a la higiene de la bandeja de arena y cambiar regularmente su relleno para que el animal haga sus necesidades en otro lugar.Cuidado del pelajeCepillar 1-2 veces por semana su pelaje corto y suave con un cepillo suave será suficiente. La excepción es el periodo de muda, en el que se requerirán procedimientos más frecuentes. Aunque a este felino no le gustan los baños, podría ser necesario hacerlo con un champú adecuado para gatos de pelo corto en caso de que tu mascota esté sucia.EducaciónAl ser mascotas muy listas e inteligentes, su adiestramiento resulta fácil. Desde los primeros días, hay que enseñarle al gato azul ruso usar su bandeja de arena. Para ello, coloca al gatito en el arenero y, acariciándolo, déjalo así durante unos minutos. Con el objeto de que el gato azul ruso se acostumbre más rápido al nuevo entorno, es posible limitar el espacio para sus movimientos.Durante su crianza está categóricamente contraindicado el uso de la fuerza. En su lugar, se puede utilizar "aplausos" o un tono severo, en caso de que la mascota se porte mal. No es nada recomendable aplicar violencia física contra un gato de esta raza ni siquiera en broma. Tal comportamiento es tomado muy en serio por el felino y puede atacar.Salud y posibles problemasDebido a su ascendencia natural, estos animales rara vez se enfrentan a enfermedades genéticas, aunque en algunos casos sufren de problemas con el sistema respiratorio y la digestión. A una edad temprana, el gato ruso azul debe ser vacunado para evitar enfermedades como la rinotraqueitis, la rabia o la panleucopenia. En la vejez, el animal puede volverse obeso, por lo que es importante no abusar de la comida.Lo más frecuente es que los gatos de esta raza padezcan de gastritis y alergias alimentarias. En caso de presentar malestar se debe acudir al médico y no automedicar, dado que esto solo puede agravar la afección. La esperanza de vida del gato azul ruso suele oscilar entre los 15 y los 20 años.Cómo conseguir un gato azul rusoSi has decidido tener un gatito azul ruso, tu elección debe abordarse con responsabilidad. En primer lugar, presta atención a las condiciones del gatito y de sus padres. Se recomienda adquirir gatitos de tres meses de edad, deben tener una inmunidad bien desarrollada y las primeras vacunas.Al examinar a la futura mascota, hay que prestar atención a la salud de sus ojos, la limpieza de las orejas, así como la densidad y el color del pelaje.Los sanos de esta raza deben ser activos, traviesos y tener una mirada curiosa.¿Dónde comprarlo?Para comprar un animal de raza pura y realmente sano, se debe dar preferencia a los lugares conocidos donde puedes adquirir a estos gatos y aquellos que trabajan criando a este tipo de felinos desde hace mucho tiempo.¿Cuánto cuesta?El costo de un gatito depende de la clase del animal. El precio oscila entre los 40 dólares a unos 1.700 dólares.Curiosidades

