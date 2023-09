General de EEUU asegura a la contraofensiva ucraniana le queda poco más de un mes

https://sputniknews.lat/20230911/general-de-eeuu-asegura-a-la-contraofensiva-ucraniana-le-queda-poco-mas-de-un-mes-1143582020.html

En declaraciones al programa Sunday with Laura Kuenssberg, el militar estadounidense de m谩s alto rango afirm贸 que unas condiciones m谩s heladas durante el invierno dificultar铆an mucho las maniobras del Ej茅rcito de Kiev.Admiti贸 que la contraofensiva ucraniana hab铆a ido m谩s despacio de lo esperado y a帽adi贸 que sigue habiendo intensos combates."Hay batallas que no han terminado... no han terminado la parte de combate de lo que intentan conseguir", coment贸. La contraofensiva de Kiev, lanzada a inicios de junio, no est谩 estancada, sino que fracas贸, dijo el 4 de septiembre el presidente de Rusia, Vlad铆mir Putin, en el marco de una reuni贸n con el presidente turco, Reccep Tayip Erdogan.En d铆as recientes, el ministro de Defensa ruso, Sergu茅i Shoig煤, dijo que las fuerzas ucranianas fracasaron en todas las l铆neas de operaciones durante los tres meses de su contraofensiva."El r茅gimen de Kiev, a pesar de las colosales p茅rdidas, ya lleva tres meses intentando llevar a cabo la llamada contraofensiva. En ninguna de las l铆neas de operaciones las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron sus objetivos", dijo.De acuerdo con Shoig煤, las tropas ucranianas perdieron m谩s de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva.Rusia contin煤a desde el 24 de febrero de 2022 una operaci贸n militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la poblaci贸n de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) hacia el este.

