Lavrov: EEUU intenta aplicar hoy la misma "lógica neocolonial" que impulsó el golpe en Chile

Lavrov: EEUU intenta aplicar hoy la misma "lógica neocolonial" que impulsó el golpe en Chile

11.09.2023

El canciller ruso señaló que desde entonces, EEUU ha repetido la misma estrategia de golpes y revoluciones de colores en numerosos países del mundo que no se apegan a sus intereses imperialistas. Como ejemplo, recordó los acontecimientos de Yugoslavia, Georgia, Kirguistán y, más recientemente, en "el sangriento golpe de febrero de 2014 en Kiev".Sputnik te resume los principales puntos del artículo de Lavrov con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile.Los planes de Allende suponían ciertamente "una amenaza existencial para EEUU"El canciller ruso recordó que hace 50 años, el 11 de septiembre de 1973, se produjo en Chile un acontecimiento que conmocionó a la comunidad mundial, como consecuencia de un sangriento golpe de Estado se instauró la dictadura militar de una junta dirigida por el general Pinochet.Precisó que el Gobierno de la Unidad Popular, liderado por el socialista Salvador Allende, llegó al poder en 1970 como resultado de la libre expresión de la voluntad de los electores chilenos en el marco del procedimiento previsto en la Constitución de la República. Lavrov añadió que el proyecto de la Unidad Popular tenía una evidente dimensión internacional y se orientaba hacia el alejamiento de la dependencia exterior y el fortalecimiento de los principios nacionales y latinoamericanos.Tales planes estratégicos de los dirigentes chilenos suponían ciertamente "una amenaza existencial para Estados Unidos", señaló el canciller. "Los documentos desclasificados de los archivos estadounidenses no hicieron, sino confirmar lo que no era ningún secreto inmediatamente después del golpe. Incluso antes de que Allende tomara posesión de su cargo, en Washington fue establecido el rumbo para su destitución, utilizando todo el arsenal de chantajes y presiones políticas. Se hizo todo lo posible para desestabilizar la situación interna", expuso el ministro.Los planes de la CIA para "hacer 'chillar' a la economía chilena"Lavrov detalló que se utilizaron las herramientas más amplias: aislamiento externo del país, financiación de la oposición, presión informativa y psicológica, y desinformación de la población a través de medios de comunicación controlados, creación y patrocinio de organizaciones de extrema derecha y grupos radicales, así como provocación y violencia contra los partidarios de las nuevas autoridades. En sus palabras, ahora existe una cantidad significativa de material de dominio público que expone el papel de Washington en aquellos acontecimientos. De acuerdo con el canciller, las empresas estadounidenses, estuvieron directamente implicadas en operaciones subversivas ilegales de la CIA. Añadió que entre ellas se encuentra "la infame corporación de telecomunicaciones ITT, que colaboró con el Reich nazi y que el Gobierno de Allende intentó nacionalizar".Washington quiere convertir todo el planeta en su "patio trasero"De este modo, destacó que así EEUU y sus aliados siempre violan un principio tan fundamental de la Carta de las Naciones Unidas como es la no injerencia en los asuntos internos de otros países, destacó el ministro.Añadió que los estadounidenses parecen querer extender a todo el globo para convertir todo el planeta en su "patio trasero"."Otra cosa es que esa línea neocolonial, francamente cínica, del Occidente colectivo sea cada vez más rechazada por la mayoría mundial, francamente cansada de chantajes y presiones, incluso de la fuerza, de guerras sucias de información y de juegos geopolíticos de suma cero", indicó.En sus palabras, los Estados del sur y del este global quieren controlar su propio destino y seguir una política interior y exterior de orientación nacional."La tragedia de Chile se convirtió en nuestra tragedia"Agregó que Rusia exigió y logró la liberación del campo de concentración de Luis Corvalán, "hijo heroico de este país", y se negó a jugar un partido de fútbol en el Estadio Nacional de Santiago, que en sus palabras, "estaba lleno de sangre de patriotas chilenos"."La tragedia de Chile se convirtió en nuestra tragedia, la historia de Chile se convirtió en una página de nuestra historia", destacó el ministro."Las tradiciones establecidas por Allende se verán reforzadas en beneficio de Chile y Rusia"Destacó que las relaciones diplomáticas ruso-chilenas se restablecieron inmediatamente después de la "caída del régimen de Pinochet en marzo de 1990". Agregó que, desde entonces, han mostrado una tendencia estable hacia el desarrollo."Estoy seguro de que así será en el futuro, no importa qué tendencias coyunturales prevalezcan entre los políticos chilenos. Son muchas las cosas que nos unen: las páginas comunes de la historia, el gran océano Pacífico, la interacción comercial y económica, intercambios culturales, humanitarios y educativos", subrayó el ministro. Muchos presidentes chilenos visitaron Rusia en diferentes años, entre ellos Patricio Aylwin (1990-1994), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), recordó Lavrov."No me cabe duda que las tradiciones establecidas por Salvador Allende y continuadas por sus genuinos seguidores se verán reforzadas en beneficio de los pueblos de nuestros países", concluyó.

