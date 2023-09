https://sputniknews.lat/20230911/rusia-celebra-elecciones-pese-a-los-ataques-desde-ucrania-1143586164.html

Rusia celebra elecciones, pese a los ataques desde Ucrania

Rusia celebra elecciones, pese a los ataques desde Ucrania

Rusia defiende su sistema democrático pese a los ataques desde el exterior. Las elecciones regionales y municipales en 54 entidades, incluyendo en los... 11.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-11T12:43+0000

2023-09-11T12:43+0000

2023-09-11T12:51+0000

internacional

rusia

elecciones

ucrania

jersón

zaporozhie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0b/1143585984_0:246:3121:2002_1920x0_80_0_0_612f0a6ba7ffbac5f8fb0c771c9739d2.jpg

Del 8 al 10 de septiembre, en varias regiones de Rusia se celebraron elecciones regionales y municipales, incluyendo en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que se independizaron de Ucrania en mayo de 2014, así como las provincias de Jersón y Zaporozhie.Además, los rusos eligieron a sus diputados para los escaños que han quedado vacantes en la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento). Los moscovitas acudieron a las urnas para nombrar al alcalde de Moscú. Como resultado, el actual jefe Ejecutivo de la capital rusa, Serguéi Sobianin, ganó al obtener el 76,4% de los votos.Las tropas ucranianas atacaron colegios electorales en Zaporozhie y JersónUn colegio electoral de la región de Zaporozhie fue destruido en la noche del 10 de septiembre en un ataque con drones, informó el vicepresidente de la Comisión Electoral Central rusa, Nikolái Buláyev. Agregó que no se registraron heridos.El Comité de Investigación de Rusia investigará el caso de la destrucción del colegio electoral.Además, durante todos los días de votación, se recibieron periódicamente noticias falsas de colegios electorales minados en la región.Dos días antes, el 8 de septiembre, los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron dos drones ucranianos que intentaban atacar un colegio electoral en la región de Jersón, informó a los periodistas la jefa de la comisión electoral regional, Marina Zajárova.Señaló que Ucrania solo ataca a civiles que acudían a los colegios electorales para expresar su posición civil. Zajárova también calificó el intento de ataque con drones como una provocación de sabotaje por parte de Kiev. "Nosotros, por supuesto, esperábamos que Ucrania no dejara solo el proceso electoral en la región de Jersón, pero cada una de sus acciones resulta ser aún más cínica que la anterior", indicó.Se produjeron casi 30.000 ataques cibernéticos contra el sistema de voto electrónicoEl sistema de voto electrónico a distancia sufrió cerca de 30.000 ciberataques, todos los cuales fueron repelidos, informaron desde la Comisión Electoral Central de Rusia.Una cifra tan elevada no puede ser un ataque de hackers privados, hablamos de ciberataques organizados por países occidentales, afirmaron desde el consejo de coordinación de la Cámara Pública de Rusia.A finales de septiembre de 2022, se incorporaron a Rusia, tras celebrar referendos de autodeterminación, cuatro territorios nuevos: las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se independizaron de Ucrania en mayo de 2014, así como las provincias de Jersón y Zaporozhie.La península de Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96%– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento de Gobierno en Kiev.

https://sputniknews.lat/20230910/observadora-venezolana-denuncia-sanciones-de-eeuu-por-acudir-a-las-elecciones-en-lugansk-1143559952.html

https://sputniknews.lat/20230911/vamos-a-ganar-en-2024-el-oficialismo-en-mexico-cierra-filas-con-sheinbaum--1143584033.html

ucrania

jersón

zaporozhie

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, elecciones, ucrania, jersón, zaporozhie