"Es más probable que la dolarización sea una maldición que una solución para Argentina"

"Argentina podría necesitar entrar en default, no dolarizarse", sentencia el medio británico 'The Economist' en un artículo en donde hace un balance de una de... 12.09.2023, Sputnik Mundo

américa latina

javier milei

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

the economist

sociedad

💶 divisas

fondo monetario internacional (fmi)

deuda

De acuerdo con la revista, "la economía argentina está hecha jirones", en medio de una inflación anual por encima del 100% que ha llevado a poner sobre la mesa hasta las soluciones más radicales, como lo es la dolarización. Y es que, se explica en el texto, la opción planteada por el aspirante presidencial libertario —quien se coronó como ganador de las elecciones primarias, ante la sorpresa de muchos— "adopta una visión poco realista y optimista de los gobiernos". Asimismo, The Economist apunta que es necesario reestructurar la burocracia, y agrega que no existe ningún banco central que actúe como prestamista de última instancia ni para el Gobierno ni para el sistema bancario. Por lo tanto, los impagos se vuelven mucho más probables."Es más fácil prever un futuro en el que Argentina caiga en el desastre que uno en el que las autoridades vean las difíciles decisiones necesarias para que la dolarización sea un éxito. El exceso fiscal ha sido un problema durante la mayor parte de un siglo", subraya.De acuerdo con el medio, economistas consideran que el país del Cono Sur vuelve a ser insolvente, lo que significa que le resultará casi imposible pagar sus deudas existentes, la mayor con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que le debe 44.000 millones de dólares. "Los precios de los bonos del país reflejan el hecho de que los mercados financieros están descontando otra reestructuración de la deuda. Para poder empezar de nuevo, Argentina podría necesitar entrar en default, no dolarizarse", concluye.Milei, candidato de La Libertad Avanza, y autodenominado "libertario", obtuvo el 30% de los votos, mientras que la fuerza opositora Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar con 28,3%, en cuya interna resultó triunfadora la exministra Patricia Bullrich, con 17% de los votos.

argentina

2023

