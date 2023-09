https://sputniknews.lat/20230908/el-alineamiento-internacional-de-milei-generaria-una-ruptura-pocas-veces-vista-en-argentina-1143475515.html

El alineamiento internacional de Milei generaría "una ruptura pocas veces vista" en Argentina

El alineamiento internacional de Milei generaría "una ruptura pocas veces vista" en Argentina

Las controversiales declaraciones del candidato presidencial libertario abren interrogantes sobre el futuro diplomático del país. De la ruptura con China y los... 08.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-08T03:03+0000

2023-09-08T03:03+0000

2023-09-08T03:03+0000

américa latina

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

javier milei

marco teruggi

política

china

brasil

fondo monetario internacional (fmi)

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/08/1143475988_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6cc2d771a2647d4e24141daf5a763f68.jpg

Desde que Javier Milei se consagró como el candidato más votado en las primarias presidenciales, sus declaraciones otrora marginales cobraron una inédita centralidad. Sus ideas más histriónicas, como la de habilitar la venta de órganos, formaban parte de una agenda secundaria. Hasta que salió primero en las urnas y abordó su agenda diplomática, con lo que las alarmas trascendieron las fronteras.El alineamiento con Estados Unidos e Israel proferido por el líder de La Libertad Avanza no habría despertado tanta controversia si el economista no hubiera calificado a China de "país comunista", marcando su voluntad de romper abiertamente con los BRICS (Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica y el gigante asiático) tras el tan ansiado ingreso de la Argentina al bloque ampliado.Considerando que China es el segundo mayor socio comercial de Argentina —solo superado por Brasil— y que sus capitales financian obras de infraestructura en todo el país, el analista internacional Eduardo Martínez opina que "Milei es un liberal particular porque no prioriza comerciar lo máximo posible, sino que ve el mapa geopolítico con un prisma sesgado. Renunciar al intercambio significaría quebrar los avances de este último tiempo".Causas y consecuenciasSegún los especialistas consultados, el efecto que acarrearía un posicionamiento internacional como el propuesto por el candidato es difícil de cuantificar. "Esta política exterior traería varios problemas. Hoy estos países ocupan un lugar central en el comercio exterior, y retroceder en esa materia impactaría de lleno en las arcas públicas", apunta Teruggi.El sociólogo se refiere explícitamente al arribo de Argentina al BRICS —a donde recientemente ingresaron también Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos—, como paradigma de una oportunidad que quedaría echada por tierra en caso de romper con las potencias que lo conforman."Los BRICS tienen una bandera central, que es la de profundizar el comercio entre monedas de los países para disputar la hegemonía del dólar en el sistema financiero internacional. Eso para Argentina, que está en una crisis de sobreendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que no tiene reservas en el Banco Central, es un horizonte de inserción interesante", explica el especialista.Martínez coincide con su colega en cuanto a la imperiosa necesidad de financiamiento que tiene el país austral ante la escasez de divisas y la abultada deuda con el FMI. El analista remarca que "los BRICS crearon un fondo de contingencia por fuera del dólar para prestarle a los países que tienen problemas. Argentina, al ingresar al espacio, puede acceder a ese fondo. Es decir, inclusive puede ser conveniente en caso de que el FMI no nos quiera prestar más".La encrucijada continentalIndependientemente de los particulares calificativos que el economista libertario vertió sobre los socios comerciales de Argentina, el punto central de su mirada global reside en el alineamiento con Washington.Teruggi considera que "en términos concretos, el comercio con Estados Unidos e Israel aporta muy poco a Argentina en materia de inversiones, por ejemplo. Ahí está el meollo del asunto: el abordaje de Milei no mira las potenciales oportunidades de expansión económica, sino la afinidad política".Posando la mirada sobre las relaciones bilaterales con los países vecinos y centralmente Brasil, por su destacado rol en el vínculo comercial, el investigador considera que el distanciamiento respecto a Brasilia "podría echar por tierra los avances con un país que ahora también propone mecanismos de integración estratégicos, como un gasoducto que conecte a ambos Estados para la provisión de energía".Dado que el Gobierno de Alberto Fernández anunció a principios del 2023 el regreso del país a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un distanciamiento respecto a los Estados vecinos supondría un quiebre de la tendencia integradora. Teruggi destaca que "cualquiera que quiera proyectar una política económica con industrialización y desarrollo debe mirar a Brasil, y ese debería ser un consenso interpartidario", dado el tamaño de la economía del país lusófono, la más grande de la región latinoamericana. Un paso más alláLas propuestas enarboladas por Milei no contrastan solo con la visión del Gobierno de Unión por la Patria, sino que también se distancian de la política que esgrimió la actual oposición de Juntos por el Cambio durante el mandato del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)."El Gobierno de Macri, en otro contexto, adoptó una posición mucho menos ideologizada que la que plantea Milei. No solo mostró continuidad en el vínculo con China, sino que también se reunió con mandatarios con los cuales Milei plantea que no hay que sentarse", explica Teruggi.Del discurso a la prácticaLa barrera que separa a Milei de llevar a cabo el programa geopolítico enunciado no solo es la distancia que lo separa de las elecciones generales —pese a que las encuestas lo posicionan como favorito para disputar un balotaje—, sino las dificultades intrínsecas que enfrentaría cualquier candidato que pretendiera tal alineamiento internacional.Martínez sostiene que "cerrar las puertas a China y a los BRICS hoy parece irrealizable, y supondría restringir el comercio del sector privado, que tiene en Pekín a uno de sus principales socios. Ni siquiera Estados Unidos adopta esa postura, a pesar de la batalla comercial".

https://sputniknews.lat/20230817/pekin-cree-que-el-candidato-argentino-milei-cambiara-de-opinion-sobre-china-si-va-ahi-1142740768.html

https://sputniknews.lat/20230824/el-ingreso-de-argentina-a-los-brics-hacia-el-sur-global-una-sabia-decision-1143006796.html

https://sputniknews.lat/20230907/entre-el-peronismo-y-el-ultraliberalismo-las-elecciones-argentinas-cuestionan-relaciones-con-brasil-1143455998.html

argentina

china

brasil

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

argentina, elecciones generales en argentina (2023), javier milei, marco teruggi, política, china, brasil, fondo monetario internacional (fmi), brics, eeuu, 💬 opinión y análisis, geopolítica, relaciones internacionales, relaciones económicas, 📈 mercados y finanzas