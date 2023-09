https://sputniknews.lat/20230913/el-impuesto-a-las-ganancias-la-apuesta-de-massa-para-generarle-un-problema-a-los-demas-candidatos-1143661463.html

El impuesto a las ganancias, la apuesta de Massa para "generarle un problema" a los demás candidatos

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa anunció que cerca de 800.000 trabajadores dejarán de pagar un resistido impuesto a los sueldos... 13.09.2023, Sputnik Mundo

El funcionario y candidato a la presidencia de Argentina por el oficialismo, Sergio Massa, sorprendió al anunciar modificaciones al impuesto a las ganancias —que grava los haberes o rentas obtenidas por las personas— para que solo sea pagado por "80.000 gerentes, jubilados de privilegio o beneficiarios de altos ingresos", según dijo en un discurso.En efecto, la modificación propuesta por el ministro y candidato establece un nuevo mínimo imponible de un millón 770.000 pesos argentinos, unos 5.057 dólares al cambio oficial. En la actualidad, el piso del impuesto eran los salarios de 700.875 pesos, poco más de 2.000 dólares, por lo que, según estimaciones, dejarían de abonar el impuesto unos 800.000 contribuyentes.En diálogo con Sputnik, el economista y politólogo argentino Nicolás Dvoskin diferenció la pertinencia económica de la medida con el efecto que efectivamente puede tener en el camino de Massa hacia la Casa Rosada —sede del ejecutivo nacional.Dvoskin explicó que la medida tiene "un costo fiscal bastante alto", producto de los contribuyentes que dejarán de pagar el impuesto, y advirtió que en el fondo significa "una transferencia de recursos hacia sectores que están en el 5% más rico del país", incluso a pesar de tratarse de asalariados. "La persona que gana 1 millón de pesos está entre el 5% o 10% más rico del país, aunque en muchos casos sean trabajadores que tienen trabajos manuales", distinguió.El especialista consideró, además, que la medida "no es fiscalmente sostenible y tampoco está bien que lo sea", por lo que la próxima administración deberá reconsiderarla, "gane quien gane". De hecho, recordó que la forma más sencilla de dejar sin efecto la exoneración será no actualizar los montos imponibles de forma de que el incremento del mínimo imponible "se vaya diluyendo" con la inflación.Donde la medida puede tener un mayor impacto es, señaló Dvoskin, en el campo electoral, ya que consigue "generarle un problema a las otras fuerzas políticas". En ese sentido, el analista sostuvo que al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, le sería difícil cuestionar la modificación, por su postura contraria a cualquier impuesto, y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, la complicaría el hecho de que el exmandatario Mauricio Macri "prometió lo mismo en 2015 y no lo cumplió".El experto apuntó que, a su vez, la eliminación del impuesto a las ganancias para miles de trabajadores de salarios altos lograría congraciar a Massa con varios de los sindicatos más poderosos de Argentina, que nuclean a muchos de los trabajadores con ingresos más altos.El economista consideró que la medida tendrá más efecto en esas fuerzas gremiales que en los votantes. "No creo que un anuncio así, a un mes de las elecciones, genere que mucha gente cambie el voto", apuntó.Con la medida, Massa también opera sobre un impuesto que tradicionalmente "ha sido muy resistido por gremios poderosos que representan a trabajadores de altos ingresos" y que, recordó Dvoskin, tuvieron un distanciamiento con el peronismo durante los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015). Si bien ese alejamiento no volvió a darse en los últimos años, el analista consideró que Massa logra ser "consecuente" con la postura que tuvo en aquel momento.

