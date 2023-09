https://sputniknews.lat/20230907/el-impacto-del-fenomeno-milei-la-politica-argentina-esta-ante-el-fin-de-una-era-1143470243.html

El impacto del fenómeno Milei: ¿la política argentina está ante el fin de una era?

La irrupción del candidato libertario en el tablero electoral y su triunfo en las primarias presidenciales dejaron obsoletas las categorías que explicaron a la... 07.09.2023

El vendaval político desatado por el imprevisto triunfo del economista Javier Milei en las elecciones primarias presidenciales del 13 de agosto es de alcance incierto. Independientemente de que su victoria se ratifique en los comicios generales del 22 de octubre y se convierta en presidente de Argentina, el horizonte ofrece solo una certeza: la dinámica política del país sudamericano ya no será la de antes.Si la disputa retórica se organizó en torno al "kirchnerismo-antikirchnerismo" desde los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), esta dicotomía ideológica entró en crisis con la irrupción de una tercera fuerza de peso en el menú electoral.Así como Cristina Fernández vio consolidar su liderazgo político al frente del Gobierno —cristalizado en su reelección del 2011, cuando cosechó el 54% de los votos—, en espejo, el opositor Mauricio Macri sacaría provecho al nuclear a la mayoría de la oposición e imponerse en los comicios del 2015 para terminar con 12 años de peronismo.Sin embargo, la emergencia de un outsider como Milei en la escena política —primero en 2021, cuando fue electo diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— logró terminar con aquella polarización, de la que se alimentaron las coaliciones formadas en torno a ambos líderes, insertando una tercera pata a la mesa electoral."Con Milei irrumpe el conflicto ordenador: la división propuesta es entre la 'casta política' —donde se encuentran las dos alianzas dominantes— y los sectores anticasta'", distingue.Si Argentina se había acostumbrado a un sistema casi bipartidista —con una centroderecha representada en la oposición de Juntos por el Cambio y una centroizquierda agrupada en torno a la oficialista Unión por la Patria—, la llegada del libertario, que propone dolarizar la economía y hasta incendiar el Banco Central, echa por tierra cualquier explicación binaria de la política.Según el director de la Consultora Circuitos, Pablo Romá, "las categorías políticas que usamos hasta hoy mutaron definitivamente. Ya Cristina y Macri dejaron de abarcar todo el espectro político, y ese corrimiento impacta en todo el sistema".El impacto en el peronismoLa renuncia de Cristina Fernández a cualquier candidatura en las elecciones nacionales —tras la condena judicial que recibió en la llamada causa Vialidad— alimentó la incertidumbre y el problema de la sucesión dirigencial. Corrido el presidente Alberto Fernández de la aventura reeleccionaria, quien tomó la posta fue el ministro de Economía, Sergio Massa.Según Romá, los gestos son claros: "En Unión por la Patria estamos viendo una renovación, ya sea forzada o no. Cristina sostiene que sufre una persecución judicial y que por eso se corre de la escena. Independientemente de ello, se abrió un espacio que logró ocupar Massa como candidato, y eso habilita la hipótesis del liderazgo".Lucas Romero coincide con su colega. Para el investigador, incluso un escenario de victoria del ministro de Economía no erradicaría el peso de la actual vicepresidenta: "aun si Massa es electo presidente, dependería de Cristina para gobernar. Por cómo está fragmentada la sociedad, no tiene mucho margen para emanciparse definitivamente".Si bien el peronismo representa a un heterogéneo entramado de identidades, la referenciada en la vicepresidenta resalta por ser una de las más activas y altisonantes. Pero esa facción del oficialismo afronta el desafío de encontrar nuevas referencias para ser conducido: "El kirchnerismo parece en franca retracción; frente al avance de Milei no dio una respuesta y eso muestra cierta impotencia, en línea con el corrimiento de su principal líder".Sin embargo, el futuro de la organización formada en torno a la exmandataria tiene elementos de los cuales aferrarse para sobrevivir: paradójicamente, el principal de ellos puede ser incluso el propio Javier Milei.De acuerdo con Romero, "si gana un opositor y el Gobierno entrante empieza con mal humor social y creciente malestar, lo cual es lógico por la crisis económica, probablemente el rol que ocupe el kirchnerismo como oposición va a ser muy distinto, y aparezca fortalecido".Bajo ese razonamiento, el corrimiento de la vicepresidenta de la centralidad pública durante la campaña electoral responde a razones estratégicas. "El rol de Cristina probablemente tenga explicaciones coyunturales más que estructurales. El oficialismo enfrenta una elección adversa en medio de un escenario económico que lo perjudica. El hecho de que se encamine a una probable derrota es un incentivo para que la vicepresidenta no se involucre", afirma Romero.El paso en falso de la oposiciónSi el renunciamiento electoral de Fernández de Kirchner habilitó la pregunta por el futuro del liderazgo peronista, lo mismo ocurrió en Juntos por el Cambio cuando Macri anunció que no sería candidato, lo cual habilitó una voraz disputa interna de la que saldría triunfante la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.Sin embargo, en el coctel de la coalición opositora aparece un ingrediente más que complejiza la situación. Salir segunda en los comicios —detrás de La Libertad Avanza, el partido de Milei— resultó una cachetada para la alianza que hasta unas semanas antes de las primarias se vislumbraba como gran favorita frente a la caída del Gobierno en las encuestas."Juntos fue víctima de su autopercepción como irremediable ganador. El hecho de que Milei lo haya desplazado como principal fuerza de oposición da cuenta de la crisis interna: la disputa por el liderazgo es solo un síntoma de ese problema", afirma a Sputnik el analista político Pablo Cano.Si bien Bullrich logró imponerse en su interna, hasta ahora no ha podido desplazar de la escena a su exjefe político, Mauricio Macri. Para Cano, "parece que la candidata aún busca su lugar. Si el oficialismo tiene en Massa a un dirigente con perfil de liderazgo, en Juntos todavía no está claro, y eso también explica la fragmentación del voto".La apuesta de MacriAbstraído de la contienda electoral, el expresidente Macri buscó presentar los resultados electorales como un triunfo personal, mostrando su respaldo a Bullrich pero, sobre todo, su coincidencia ideológica con Milei, el candidato más votado.De acuerdo con Romá, el exmandatario "presenta la disputa como kirchnerismo-antikirchnerismo. Él considera que, gane su coalición o la libertaria, el triunfo será suyo porque derrotó al peronismo, y por eso saca pecho del resultado".El coqueteo que exhibe el exmandatario con Milei, aun cuando es ajeno al espacio que fundó, habilita un interrogante entre los especialistas: ¿busca contribuir a un triunfo de Juntos por el Cambio bajo el liderazgo de Bullrich, o, en cambio, se acerca a Milei para mantenerse como actor de peso en un potencial triunfo del libertario?Romero lo pone en palabras: "No sé si es que Macri está construyendo una sucesión a su liderazgo o si está queriendo rescatarlo. Creo que busca apoyar la opción que le resulte más conveniente a sus intereses, que es seguir teniendo algún tipo de incidencia en la definición del rumbo de gobierno, y ahí me parece que Milei le está ofreciendo algo pareciera mucho más atractivo de lo que le ofrece Bullrich".Final abiertoLa coyuntura ofrece más preguntas que respuestas. Las dos coaliciones principales que supieron nuclear a la enorme mayoría de votos en las últimas elecciones hoy se ven amenazadas por un tercer actor cuya agenda relegó las de ambas alianzas y que, además, logra cosechar fuertes adhesiones en sectores jóvenes, distanciados de la dirigencia tradicional."El de Milei es un liderazgo nuevo que llegó para quedarse, al margen de cuál sea el resultado electoral. Incluso si pierde, va a representar a muchos votantes que buscan escapar al esquema de dos coaliciones que conocimos hasta hoy", explica Romero.El correlato en el liderazgo alcanza tanto al peronismo como a Juntos por el Cambio. Casi en espejo, Cristina Fernández y Mauricio Macri fueron desplazándose paulatinamente del centro de la escena. Sin embargo, su decreciente centralidad no es inexorable.Según Romá, "el ocaso de los liderazgos de Cristina y de Macri, por más que sepamos que no están muertos ni mucho menos, naturalmente van generando la emergencia de nuevos actores. Estamos asistiendo a un fenómeno esperable en un contexto de renovación".

