https://sputniknews.lat/20230906/la-ultima-encrucijada-argentina-estamos-ante-un-punto-de-inflexion-1143438183.html

La última encrucijada argentina: ¿Estamos ante un punto de inflexión?

La última encrucijada argentina: ¿Estamos ante un punto de inflexión?

El editor de política del diario La Nación, Jorge Liotti, se pregunta en su último libro por el futuro político del país ante tantos fracasos consecutivos para generar cambios sostenidos.

2023-09-06T22:20+0000

2023-09-06T22:20+0000

2023-09-06T22:20+0000

cara o ceca

argentina

democracia

política

javier milei

elecciones

papa francisco

misa

manifesto en apoyo

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/06/1143438380_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37d283d95bed82eca019670dd1fe50cd.png

La última encrucijada argentina: ¿Estamos ante un punto de inflexión? La última encrucijada argentina: ¿Estamos ante un punto de inflexión?

La democracia argentina cumple 40 años, pero no logró satisfacer las demandas de gran parte de la población, en especial en materia económica. Tras el fracaso de las dos coaliciones principales, con los gobiernos de Mauricio Macri [2015-2019] y el de Alberto Fernandez [2019-2023], hay gran hartazgo social, que podría llevar al poder al outsider Javier Milei.“Estamos en un momento crucial. El próximo período es la última oportunidad que tenemos para terminar con nuestra declinación o quedaremos sin chances de volver a la senda que alguna vez recorrimos”, dijo a Cara o Ceca, el periodista Jorge Liotti.Él es editor de política del diario La Nación y ha publicado recientemente el libro “La última encrucijada: los dilemas de la democracia argentina” en el que avizora un cambio importante en el país a nivel social y político, dada la coyuntura y cómo se llegó hasta aquí.Sostuvo que “esta dirigencia no sintoniza con la sociedad” y que no vislumbra a ninguna figura capaz de agarrar el timón con la habilidad que requiere este tiempo histórico.“No veo a nadie que pueda convocar al conjunto de la dirigencia y reconectar con los sectores sociales que están muy desconectados de la política”, afirmó el autor.Liotti opinó que el sistema bicoalicionista [Peronismo y Juntos por el Cambio] resguardó al sistema de la inestabilidad regional, pero no cree que resista mucho más. “Están muy desgastadas y tuvieron poca capacidad de hacer reformas. Si gana Milei, habrá un reacomodamiento y tomaremos un camino más parecido al de Sudamérica”.Misa en apoyo al papaEl candidato más votado de Argentina para la presidencia en las elecciones primarias, Javier Milei, apuntó contra el Papa Francisco en una entrevista televisiva del 2020, que ahora se viralizó. En ella, dijo que el sumo pontífice fomenta el "comunismo" en el mundo, y es "representante del Maligno en la Tierra".Dadas las posibilidades concretas que tiene de dirigir los rumbos del país, curas villeros organizaron una misa de desagravio, que tuvo gran convocatoria, inclusive del sector político.El padre Lorenzo Toto de Vedia, de la Parroquia de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, dijo a Cara o Ceca que sus dichos “hieren fuertemente a los católicos y a quienes viven en barrios populares, que se sienten amparados por el Papa, que habla de justicia social, y de los excluidos. Parece que le molestan las propuestas que favorecen a los necesitados”.“Preocupa que sea seguido alguien como Milei con incapacidad de dialogar, que tiene confrontaciones permanentes. Cuesta creer que sus razonamientos calen profundo. Quiero creer que es algo pasajero”, agregó.Bolivia se queda sin gasEstuvimos en comunicación con el Marcelo Arequipa, doctor en ciencias sociales, quien analizó la merma en la producción de gas de Bolivia y cuál será su impacto en el modelo económico.“El peso del gas en la economía es muy significativo y se traduce en distribución de los recursos a los niveles subnacionales y locales. No se ha invertido lo suficiente en pozos gasíferos y esto hace que estemos en este período. No se van a encontrar pozos mágicamente”, sostuvo el analista.“Bolivia vive un momento de transición entre ser un país gasífero y uno industrializado, que exporte a partir del litio. Este mineral es el que puede reemplazar este ingreso”, agregó.

argentina

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, democracia, papa francisco, javier milei, gas