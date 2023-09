https://sputniknews.lat/20230913/el-reino-unido-recorta-su-programa-de-entrenamiento-de-soldados-ucranianos-ante-las-quejas-locales-1143659986.html

El Reino Unido recorta su programa de entrenamiento de soldados ucranianos ante las quejas locales

El Reino Unido recorta su programa de entrenamiento de soldados ucranianos ante las quejas locales

Los habitantes de Lydd, una pequeña villa en el condado de Kent, pidieron al Ministerio de Defensa británico reducir el ruido ocasionado por los entrenamientos... 13.09.2023, Sputnik Mundo

La respuesta a la petición vecinal fue reducir en 30% el entrenamiento a los soldados ucranianos, según consignó el medio conforme a una cita de la respuesta del teniente coronel de la base, Mark Powell.En una misiva, los lugareños aseguraron estar hartos de las explosiones y el sonido de las armas que se usan para entrenar a los militares. El diario británico recopiló testimonios de los ciudadanos, quienes aseveraron que las detonaciones incluso hacen vibrar las casas más cercanas al área de entrenamiento. "Yo digo que lo cierren. Las explosiones son realmente muy ruidosas. Hacen vibrar las ventanas. Es un asesinato. Odio vivir aquí, pero el problema es que alquilamos", indicó el vecino de la zona Alan Smart, de 63 años. "Un día [el entrenamiento] duró hasta las 9:30 de la noche y pensé: '¿en serio?'. Cuando es un día caluroso tenemos las ventanas abiertas (...) Cuando sueltan las explosiones, la casa hace vibrar", señaló Vivian Ford, de 69 años. De acuerdo con el Daily Mail, más de 20.000 reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han recibido formación en el Reino Unido desde principios de 2022, además de que a inicios de 2023 Londres se comprometió a formar a otros 20.000 reclutas ucranianos. El reporte indica que en Lydd se ha llevado a cabo un entrenamiento vital desde principios del siglo XX.Los soldados de Ucrania entrenados en el Reino Unido resultan estar mal preparados y se niegan a participar activamente en la llamada contraofensiva, declaró a inicios de agosto a Sputnik el prisionero de guerra ucraniano Yuri Romaniuk.En su opinión, los ucranianos formados en el modelo británico estaban mejor entrenados porque a los soldados reclutados ordinarios se les enseña a disparar literalmente con palos o con pistolas láser."Tienen mejores uniformes, les enseñan según los modales occidentales. Y como nos enseñaron: 'hay una trinchera de 200 metros, vamos a asaltarla'", recordó, a tiempo de agregar que a pesar de ello, los británicos mostraron una mala preparación táctica y formación moral aún más débil."Una vez fueron a evacuar [a los heridos del campo de batalla]. Vinieron del Reino Unido e inmediatamente fueron a la evacuación. Fueron tres de ellos. Solo siguieron a los heridos. Y no fue un asalto, ni una defensa. Y al final se les obligó, se les exigió que fueran. Dijeron: 'no, no iremos'", señaló el prisionero.

