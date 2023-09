https://sputniknews.lat/20230913/la-panaderia-mexicana-que-ayuda-a-mujeres-victimas-de-la-violencia-domestica--video-1143661635.html

La panadería mexicana que ayuda a mujeres víctimas de la violencia doméstica | Video

La panadería mexicana que ayuda a mujeres víctimas de la violencia doméstica | Video

Ubicada en el centro de la capital mexicana, "Las Panas" capacita a mujeres víctimas de violencia doméstica y de bajos ingresos para que puedan vender los... 13.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-13T22:41+0000

2023-09-13T22:41+0000

2023-09-13T22:41+0000

américa latina

méxico

violencia de género

mujeres

sociedad

cocina mexicana

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0c/1143658781_0:87:949:620_1920x0_80_0_0_2f65de2d9d37db915970c4eb2c47ac34.jpg

Rosalía Trujano creía desde la adolescencia en la importancia de crear lazos comunitarios. A los 19 años, la joven mexicana se enroló en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) —la principal escuela profesional pública del país— para estudiar psicología, maestrándose luego como trabajadora social en barrios populares, con un enfoque en situaciones de violencia.Al poco tiempo, junto a dos amigas, decidió organizar una serie de encuentros con mujeres que vivían en su edificio, encabezando reuniones en torno a la elaboración de pan. Así, buscó articular la repostería como excusa para la sociabilización y acompañamiento en uno de los países con los mayores índices de feminicidios a nivel global.Estas instancias alrededor del fuego sirvieron como disparadores para Rosalía, quien vio cómo mujeres que eran hasta hace poco perfectas desconocidas, entre el amasado y la fermentación del pan, comenzaban a abrirse y contar detalles personales sobre sus vidas, muchas veces marcadas por violencia inframiliares y el acoso callejero. De estas reuniones surgió la idea de "Las Panas", que Rosalía creo en 2016 y que define como un "proyecto de mujeres para mujeres" en la que se dedican a hornear "pan y autonomía". En la práctica, se trata de una panadería, cuya más reciente sede se encuentra en la colonia Jardín Balbuena, cerca del centro de la capital mexicana, donde se imparten talleres de elaboración de pan y productos dulces a mujeres víctimas de violencia doméstica y de bajos recursos, y también se ofrece acompañamiento psicológico para quienes lo necesiten.La idea, como ocurría en aquellas primeras reuniones vecinales, es crear un entorno de sociabilización femenina, pero además sumándole la chance de capacitar mujeres para que puedan elaborar productos que puedan salir a vender, o estar preparadas para ingresar al mercado laboral como panaderas, propiciando una independencia económica que pueda sacarlas de situaciones de dependencia o extrema precariedad económica.Según explicó la fundadora y directora del proyecto, cada curso consta de siete clases de apróximadamente seis horas cada una, donde un grupo de maestras panaderas les enseña a las mujeres cómo confeccionar distintos tipos de este alimento y otros productos de repostería, siempre teniendo en cuenta la calidad, pero también la accesibilidad de los ingredientes y sus formas de elaborarlos.Rosalía le cuenta a Sputnik que desde el año pasado han empezado a colaborar con distintos comercios dedicados a la elaboración de pan y dulces, que recurren a "Las Panas" como una suerte de bolsa de empleo y contratan a las mujeres que ellas acaban de capacitar.Además, varias empresas se han contactado para que sus empleados sean capacitados por los distintos profesionales que colaboran en ese espacio en temas de género e inserción social. Todas estas ramificaciones, explica, son parte del impulso para lograr la sustentabilidad de la iniciativa, con el objetivo de poder seguir brindando talleres gratuitos a cualquiera que se acerque a sus instalaciones."Si bien somos un proyecto social que ha tenido la suerte de recibir fondos nacionales e internacionales, lo cierto es que tenemos que saber gestionar y crear nuestra propia autonomía, ya que esa es una de las lecciones que le impartimos a nuestras alumnas, la importancia de la independencia financiera, ya que queremos seguir recibiendo a todo tipo de mujeres", asegura.Una de esas mujeres es Áurea, de 51 años, una habitante del barrio que le cuenta a Sputnik que supo sobre Las Panas en un grupo de WhatsApp compuesto por vecinas de la colonia, ahí mencionaron los cursos de capacitaciones que impartía la panadería. "Yo acababa de sufrir un drama familiar luego que mi marido, que era el sostén económico de la familia, tuvo un accidente cardiovascular y no pudo seguir trabajando. Entonces se me ocurrió que podía aprender a hornear panes y otras cosas para poder colaborar con la casa", cuenta."Además, todo el grupo es muy cordial y nos llevamos muy bien, entonces es una oportunidad para salir del hogar, hacer amistades y pasarla bien un rato", añade, confirmando el caracter social del emprendimiento.Este enfoque multidisciplinar siempre estuvo en la mente de Rosalía, quien aspira a que, con los años, la panadería sea solo un elemento más de Las Panas y no necesariamente su columna vertebral, como lo es ahora."Hace poco empezamos a grabar un pódcast para hablar sobre los temas que nos interpelan, y la idea es ser un espacio con muchos espacios. Un lugar que sea seguro para las mujeres, que sea últil para la comunidad, donde discutir, crecer y trabajar. La idea es compartir, sensibilizar y, ¿por qué no?, también comer cosas ricas", concluye.

https://sputniknews.lat/20230425/boxeando-contra-el-machismo-otra-forma-de-luchar-contra-el-feminicidio-en-mexico--video-1138600991.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

méxico, violencia de género, mujeres, sociedad, cocina mexicana, universidad nacional autónoma de méxico (unam), 📝 reportajes