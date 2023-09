https://sputniknews.lat/20230913/si-trump-dejara-de-financiar-a-ucrania-no-cuenten-con-europa-para-cubrir-el-dinero-que-haga-falta-1143692222.html

"Si Trump dejara de financiar a Ucrania, no cuenten con Europa para cubrir el dinero que haga falta"

La evaluación fue realizada por el 'Washington Post' en un reciente artículo, que afirma que el posible fin de las multimillonarias ayudas a Kiev sugerido por...

El diario estadounidense recuerda que Donald Trump, quien lidera ampliamente las encuestas en la interna republicana de cara a las elecciones presidenciales de su país de cara al 2024, en las que seguramente se enfrentará a un desgastado Joe Biden, ha dicho que de regresar a la Casa Blanca "acabaría en 24 horas" con el conflicto entre Ucrania y Rusia.Esto implica que un potencial nuevo Gobierno del magnate republicano, a diferencia de la Administración Biden, que ha destinado más 110.000 millones a Kiev en ayudas, dejaría de transferir o reduciría dramáticamente el envío de fondos al líder ucraniano Volodímir Zelenski, quien actualmente depende exclusivamente del financiamiento norteamericano y en menor medida de sus socios de la OTAN —Organización del Tratado del Atlántico Norte— para poder continuar con su escalada bélica.Este escenario, según afirma el Washington Post —en un artículo titulado "Si Trump dejara de financiar a Ucrania, no cuenten con Europa para cubrir el dinero que haga falta"—, aseguraría que las perspectivas de supervivencia del país de Europa del este "se desplomarían" sin el suministro continuo de armas y el apoyo financiero y político Estados Unidos.En ese sentido, el rotativo estadounidense añade que sería "una fantasía" pensar que Europa podría cerrar la brecha económica y militar si Washington redujera su apoyo a Kiev. "A pesar de todos los esfuerzos de Europa para ayudar a Ucrania, sus contribuciones cualitativas no están a la altura de las de Estados Unidos. No es ni remotamente realista que los europeos puedan duplicar aproximadamente su contribución para compensar la interrupción de la financiación estadounidense en el escenario de reducción de Trump", evalúa la publicación.El Washington Post observa que, por ejmplo, buena parte del armamento que Europa envía a Ucrania está muy lejos de competir con las armas modernas que Estados Unidos le ha transferido. Y en cuanto a ayudas financieras, recuerda que la asistencia europa consiste en muchos casos en préstamos y no subvenciones, como el caso de los fondos que llegan desde Washington.El diario afirma que el impedimento más profundo para un liderazgo europeo en materia de seguridad es la falta de voluntad política de sus responsables máximos, ya que, afirman, se trata de políticos que solo siguen los mandatos de los Estados Unidos y que prefieren seguir estando bajo su paraguas que aumentar sus presupuestos en Defensa y en las contribuciones a la OTAN.Otro problema a largo plazo para impulsar la ayuda europea, aseguran, tiene sus raíces en las deficiencias económicas, industriales y logísticas del continente. "Los factores limitantes incluyen el crecimiento poco sólido en las dos economías más grandes de Europa, Alemania y Reino Unido; arsenales de armas anémicos en toda la región, que se han agotado aún más por el conflicto, y fábricas cerradas y cadenas de producción que recién ahora se preparan para elaborar las armas que Ucrania necesita", concluyen.

