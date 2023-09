https://sputniknews.lat/20230911/occidente-impuso-el-conflicto-a-rusia-mientras-moscu-buscaba-resolverlo-1143605922.html

"Occidente impuso el conflicto a Rusia mientras Moscú buscaba resolverlo"

"Occidente impuso el conflicto a Rusia mientras Moscú buscaba resolverlo"

El conflicto de Ucrania "ya se nos había impuesto antes por Occidente, pero intentamos arreglarlo a la manera europea", afirma el embajador ruso Alexandr... 11.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-11T18:22+0000

2023-09-11T18:22+0000

2023-09-11T18:22+0000

internacional

rusia

eeuu

💬 opinión y análisis

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0b/1143607947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1c5b50b907548b316ca7720bb4c57ab.jpg

"Lo sorprendente es que los críticos del Kremlin en nuestra comunidad académica entienden perfectamente que, puesto que la guerra nos fue impuesta, hay que ganarla, como hemos hecho tantas veces en la historia (…) El conflicto ya nos lo habían impuesto antes, pero nos tomamos la molestia de intentar resolverlo de forma europea", declara Alexandr Kramarenko.Agregó que no es Rusia la que libró una guerra económica total contra Occidente.Subraya que el conflicto ucraniano en la estrategia estadounidense "fue diseñada para lidiar con Rusia mediante una guerra relámpago" con el fin de centrarse en China y evitar así una "guerra en dos frentes, que EEUU, como era obvio para ellos antes del 24 de febrero de 2022 y aún más obvio ahora, es incapaz de librar".En este contexto, el diplomático menciona la cuestión de la amenaza de una escalada nuclear. En mayo de 2023, continúa Kramarenko, antes de la Cumbre del G7 en la ciudad de Hiroshima, la Red de Liderazgo Europeo (ELN) inició un llamamiento de políticos retirados y expertos de varios países a las potencias nucleares, pero sobre todo a EEUU y Rusia, para reanudar el proceso de control de armas estratégicas y evitar que se desvanezca en caso de que expire en febrero de 2026 el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de 2010 (START-3).Destaca que la Administración Trump, "también hizo su parte al retirarse del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio [Tratado INF] de 1987". En este contexto, Kramarenko advierte que, a juzgar por la opinión de los expertos estadounidenses, la parte norteamericana se acercó a lo que se parece mucho a un "posible primer ataque de desarme"."Rusia tuvo que tomar medidas unilaterales para mantener el equilibrio de poder que garantiza el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Estas medidas fueron anunciadas abiertamente por el presidente del país, Vladímir Putin, en su discurso ante la Asamblea Federal, el 1 de marzo de 2018", asevera el embajador. Asimismo, recuerda tanto las armas químicas como la red de biolaboratorios estadounidenses en todo el mundo y calcula que también seis países de la OTAN tienen armas nucleares estadounidenses en sus territorios. En cuanto a la doctrina nuclear rusa, indica que "está mucho más claramente articulada que la estadounidense". "Washington juega con la ambigüedad en este tema y al mismo tiempo quiere controlar férreamente a los demás mediante contactos regulares porque se desorienta cuando siente que está perdiendo influencia sobre un socio", sostiene. El funcionario advierte que la gravedad del enfrentamiento de Rusia y Occidente no hará, sino aumentar, "los estadounidenses no ocultan especialmente la desesperación de su situación y subirán la apuesta". En este contexto, la operación militar especial que el mandatario ruso lanzó el 24 de febrero de 2022, está cumpliendo "una misión transformadora para el país, contribuyendo a lo que se ha estado gestando durante mucho tiempo: la autodeterminación cultural y civilizatoria de Rusia"."Si hay algo que criticarnos es que lo retrasamos por nuestra ingenuidad, por confiar en la buena voluntad de Occidente y por tener dificultades para renunciar a la ilusión de que podíamos ser como ellos y nos aceptarían como suyos", concluye el embajador.

https://sputniknews.lat/20230907/la-otan-no-esta-preparada-ni-siquiera-para-defender-sus-propios-territorios-1143469995.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, 💬 opinión y análisis, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania