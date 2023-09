Brasil en juicio histórico a protagonistas de asonada golpista

https://sputniknews.lat/20230914/brasil-en-juicio-historico-a-protagonistas-de-asonada-golpista-1143727231.html

El Supremo Tribunal Federal sentenció a 17 años de prisión a un acusado del intento de golpe de Estado del 8 de enero.

El primer condenado es Aécio Lúcio Costa Pereira, quien fue detenido luego de hacer destrozos en el recinto del Senado y filmarse sentado en la silla del titular del cuerpo con una camiseta con la inscripción "Intervención Militar Ya".Costa Pereira es uno de los 1.390 acusados por el asalto al Palacio de Planalto, sede del Gobierno, y el Congreso Nacional en la capital, Brasilia.La multitud-afiliada al ex presidente Jair Bolsonaro-atacó las sedes institucionales una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.En diálogo con En órbita el doctor en Ciencia Política Clayton Cunha Filhoa catologó el juicio como "histórico".Está previsto que esta primera etapa del juicio que abarca a otras tres personas se extienda por varias jornadas.En ese sentido el experto comentó que la mayor expectativa es que la causa "no se agote" en estos primeros acusados.“Son personajes menores, serían peones, soldados de batalla y no organizadores o financiadores", señaló Cunha Filhoa.En órbita también abordó la situación en Guatemala, donde el presidente electo, Bernardo Arévalo, decidió suspender temporalmente su participación en el proceso de transición. Esto a raíz del allanamiento que realizó la Fiscalía en el Tribunal Supremo Electoral, alegando presuntas irregularidades en las pasadas elecciones.Desde que Arévalo y su Movimiento Semilla pasaron a la segunda vuelta en las elecciones del 25 de junio una serie de decisiones judiciales alteraron el camino electoral.Aun así el candidato obtuvo un 60% en la segunda vuelta de agosto, pero la crisis continúa.Luis Mack, profesor de la Universidad estatal USAC y columnista de Plaza Pública dijo a En órbita que la oposición política al presidente electo lleva adelante "una guerra psicológica" que pretende intimidar al futuro Gobierno.Por otro lado, Rusia expulsó a dos altos funcionaros de la embajada de EEUU en Moscú por "tareas encaminadas a dañar la seguridad nacional de la Federación de Rusia".Se trata del primer secretario, Jeffrey Silin, y el segundo secretario, David Bernstein, quienes tienen siete días para abandonar el territorio ruso.En Uruguay En órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

