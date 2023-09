https://sputniknews.lat/20230914/historica-y-trascendental-que-escriben-los-medios-sobre-la-visita-de-kim-jong-un-a-rusia-1143719320.html

"Histórica" y "trascendental": ¿qué escriben los medios sobre la visita de Kim Jong-un a Rusia?

"Histórica" y "trascendental": ¿qué escriben los medios sobre la visita de Kim Jong-un a Rusia?

La visita del mandatario norcoreano, Kim Jong-un, a Rusia, así como su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, fue cubierta en los medios por todo el... 14.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-14T19:01+0000

2023-09-14T19:01+0000

2023-09-14T19:01+0000

internacional

medios de comunicación

🌏 asia

vladímir putin

eeuu

kim jong-un

corea del norte

política

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0e/1143716914_0:0:2637:1484_1920x0_80_0_0_d11cafc06d3bcd2ad32051452b591686.jpg

El 12 de septiembre, el mandatario asiático llegó a Rusia y fue recibido por Vladímir Putin el 13 de septiembre. Al reunirse, los jefes de Estado abordaron diversas cuestiones de interés mutuo, incluidas la cooperación técnico-militar y el desarrollo de la industria espacial, asimismo mantuvieron un intercambio abierto de puntos de vista sobre la situación en la región del Lejano Oriente.Cobertura en medios norcoreanos...La publicación subraya que el encuentro tuvo lugar en una "atmósfera de camaradería y constructividad", y añade que estas conversaciones "inspiran una lucha justa" por la soberanía y contra los "imperialistas".La agencia estatal norcoreana KCNA también resaltó la importancia histórica de la reunión y hace hincapié en los lazos especiales entre ambos líderes."Las tradicionales relaciones de amistad entre la RPDC y la Federación de Rusia, consolidadas en las pruebas de la historia, generación tras generación y siglo tras siglo, se están desarrollando aún más en una relación inviolable de camaradas de armas y lazos estratégicos eternos en medio de la profunda amistad y especial compañerismo entre los camaradas Kim Jong-un y Putin", apuntó el medio....y en los occidentalesLos medios de comunicación de Occidente tampoco pasaron por alto esta visita. Por ejemplo, The Washington Post destacó que la reunión entre Putin y Kim Jong-un lleva el mensaje obvio de que los líderes se apoyarán mutuamente hasta el final, luchando contra los intentos de EEUU de aislarlos del mundo. A su vez, el periódico británico The Economist escribió que los mandatarios podrían llegar a un acuerdo sobre el suministro de armas norcoreanas en algún momento del conflicto en torno a Ucrania, mientras se desarrolla la "lenta contraofensiva ucraniana", lo que plantea dudas sobre sus tácticas y la determinación de Occidente. En palabras de los columnistas de The New York Times, la visita de Kim Jong-un a Rusia "marcó una posible nueva era en las relaciones entre Moscú y Pyongyang". El presidente ruso decidió demostrar los lazos bilaterales más estrechos con el líder norcoreano para demostrar que el apoyo de Occidente a Kiev tendría consecuencias, fue añadido. Asimismo, "apenas se habló de la cuestión del desarme nuclear".Se trata de la segunda visita de Kim Jong-un a Rusia; la primera vista tuvo lugar en abril de 2019 y fue realizada por tradición usando un tren blindado. En aquella ocasión, el líder de Corea del Norte se limitó a visitar la ciudad de Vladivostok y se reunió con el presidente de Rusia en el recinto de la Universidad Federal de Lejano Oriente.

https://sputniknews.lat/20230913/el-encuentro-historico-de-putin-y-kim-es-una-visible-muestra-de-apoyo-de-corea-del-norte-a-rusia--1143686392.html

🌏 asia

eeuu

corea del norte

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

medios de comunicación, 🌏 asia, vladímir putin, eeuu, kim jong-un, corea del norte, política, occidente