Perú: "El capital económico es el que manda en el país"

Preocupa a los movimientos sociales del país sudamericano la alianza política entre el gobierno de Dina Boluarte y el Fujimorismo.

La prisión preventiva del presidente de Perú Pedro Castillo hace 18 meses, acusado de un delito de rebelión y la asunción en su lugar de Dina Boluarte en diciembre de 2022, marcan un quiebre en la vida política del país, signado por una severa crisis de confianza en los partidos políticos."Quien manda en Perú es el capital económico, principalmente el de las grandes empresas mineras que mantienen alianzas con la Confederación de la Empresa del Perú y unas pocas familias que se dedican a la exportación de minerales sobre todo", dijo a Telescopio el investigador y analista político argentino Yair Cybel.En todos estos meses, Dina Boluarte - que asumió el poder sin bancada en el Congreso - tejió alianzas parlamentarias con el fujimorismo, corriente política conservadora y personalista en torno a la figura del expresidente Alberto Fujimori, relación que le garantiza evitar mociones de censura y de vacancia.Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, hija del ex mandatario, adquirió con estos acuerdos más poder en los puestos de responsabilidad pública, lo que derivó en una cogobernanza.Consultado sobre la eventualidad de que se realicen elecciones anticipadas en el país, el entrevistado dijo que "es muy poco probable que esto ocurra"."Al día de hoy no existe posibilidad alguna de elecciones anticipadas, Hay que ver cómo se mueven los actores, de qué manera se reestructuran las alianzas y ver qué interés tiene el fujimorismo, que es el actor político con mayor preeminencia", indicó."Tal como está el escenario no es factible por lo menos en la brevedad de los tiempos se adelante las elecciones, pero Perú es un país impredecible, políticamente inestable, sin lealtades partidarias y sin grandes organizaciones, esto puede cambiar", agregó el investigador argentino.Dina Boularte asistirá a la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, por lo que estará fuera del país del 17 al 21 de septiembre.El experto argentino, se refirió además a los liderazgos populares que se aglutinaron en torno a las protestas contra el Gobierno y bajo la conducción de referentes regionales sin alcance nacional: dirigentes campesinos locales, ronderos, sindicatos de maestros."El surgimiento de este bloque y la orfandad de liderazgo dan cuenta de la profunda brecha que separa la movilización de la calle de su representación partidaria e institucional", subrayó.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

